Bazen med avtomobili postal spletna senzacija, posredovala policija

Bazen, velik približno kot osebni avtomobil, je hitro postal lokalna atrakcija. Posnetek "uličnega kopališča" se je razširil po TikToku in drugih družbenih omrežjih, kjer je sprožil številne odzive – od navdušenja nad iznajdljivostjo do kritik zaradi zasedanja javne površine.

Kot poroča hrvaški Index.hr, je šlo za bazen, ki je stal pred hišo približno dva tedna, nato pa je po objavi viralnega posnetka na spletu posredovala policija, ki je lastnico opozorila, da mora bazen izprazniti oziroma odstraniti.

Po poročanju tportala je bil posnetek objavljen na Facebook strani, nato pa se je hitro razširil po spletu, kar je sprožilo burno razpravo o tem, ali gre za nedolžno rešitev v vročinskih dneh ali za neprimerno uporabo javnega prostora.