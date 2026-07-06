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Svet

Bazen med avtomobili postal spletna senzacija, posredovala policija

B.R.
06. 07. 2026 02.44
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V zagrebški Dubravi je lastnica bazen postavila kar na javno površino med parkiranimi avtomobili. Nenavadna poteza je postala viralna senzacija na TikToku, kjer so se hitro kresala mnenja o meji med iznajdljivostjo in drzno kršitvijo.

Bazen, ki je postal spletna senzacija

Bazen, velik približno kot osebni avtomobil, je hitro postal lokalna atrakcija. Posnetek "uličnega kopališča" se je razširil po TikToku in drugih družbenih omrežjih, kjer je sprožil številne odzive – od navdušenja nad iznajdljivostjo do kritik zaradi zasedanja javne površine.

Kot poroča hrvaški Index.hr, je šlo za bazen, ki je stal pred hišo približno dva tedna, nato pa je po objavi viralnega posnetka na spletu posredovala policija, ki je lastnico opozorila, da mora bazen izprazniti oziroma odstraniti.

Po poročanju tportala je bil posnetek objavljen na Facebook strani, nato pa se je hitro razširil po spletu, kar je sprožilo burno razpravo o tem, ali gre za nedolžno rešitev v vročinskih dneh ali za neprimerno uporabo javnega prostora.

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Posredovanje policije

Kot navaja Jutarnji list, je po širjenju posnetka posredovala policija in lastnici pojasnila, da mora bazen odstraniti, sicer bi ji lahko grozila denarna kazen.

Bazen je bil tako kmalu po opozorilu izpraznjen, s čimer se je zgodba na ulici tudi zaključila.

Dogodek je močno razdelil javnost. Nekateri menijo, da je šlo za povsem razumljivo rešitev v času vročine, saj bazen naj ne bi oviral prometa ali pešcev.

Drugi pa opozarjajo, da gre za uporabo javne površine, ki ni dovoljena ne glede na namen, ter da takšni primeri odpirajo vprašanje meja "urbane iznajdljivosti".

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