Trumpova nova tiskovna predstavnica že na udaru: primerjali so jo celo z robotom

Katie Zacharia je nova tiskovna predstavnica Bele hiše

Ameriški predsednik Donald Trump je 9. oktobra 2026 sporočil, da bo Katie Zacharia prevzela eno najvidnejših komunikacijskih funkcij v njegovi administraciji. Na tem mestu je nasledila Karoline Leavitt, ki je položaj zapustila avgusta, potem ko je maja rodila drugega otroka. Trump je novo sodelavko javno pohvalil in poudaril njeno dolgoletno podporo svojemu političnemu gibanju. Kot je poročal Reuters, je Zacharia pred imenovanjem delovala kot višja svetovalka za komuniciranje pri podjetju Trump Media & Technology Group, ki upravlja predsednikovo družbeno omrežje Truth Social. Njena naloga bo zahtevna. Kot tiskovna predstavnica mora javnosti pojasnjevati stališča predsednika, odgovarjati na vprašanja novinarjev in zagovarjati odločitve administracije. Pri tem bo morala delovati v času velikih političnih napetosti in pred pomembnimi vmesnimi volitvami v Združenih državah Amerike.

icon-expand Katie Zacharia je nova tiskovna predstavnica Bele hiše. FOTO: AP

Prvi nastop pred novinarji je trajal le nekaj minut

Zacharia je prvič stopila pred novinarje v Beli hiši 13. oktobra. Njen nastop je trajal približno 14 minut, pri čemer je večino časa namenila vnaprej pripravljenemu nagovoru, v katerem je hvalila Trumpovo delo in dosežke njegove administracije. Nato je sprejela vprašanja le treh medijev: Breitbart News, Fox News in Daily Mail. Ko so novinarji želeli izvedeti več o nekaterih aktualnih temah, je sestanek zaključila, medtem ko so iz dvorane še prihajala dodatna vprašanja. Po poročanju časnika The Washington Post je bil njen prvi nastop deležen precejšnje pozornosti tudi zaradi načina odgovarjanja in omejenega števila vprašanj. Trump je bil kljub temu zadovoljen in ji je po nastopu izrekel pohvalo.

Kdo je Katie Zacharia in kakšno je njeno ozadje?

Katie Zacharia je stara 41 let in je pred imenovanjem delovala kot konservativna politična komentatorka. Pogosto je nastopala na televizijskih postajah Fox News in Newsmax, kjer je zagovarjala Trumpa in njegove politične cilje. Njena karierna pot vključuje tudi delo na področju komuniciranja in pravnih zadev. Diplomirala je na univerzi Pepperdine, kjer je leta 2007 zaključila dodiplomski študij, leta 2011 pa pridobila tudi pravno izobrazbo. Pred sedanjo funkcijo je bila kratek čas tiskovna predstavnica ameriškega ministrstva za domovinsko varnost. Izkušnje je pridobivala tudi v konservativni organizaciji Fix California, pozneje pa pri podjetju Trump Media & Technology Group.

icon-expand Katie Zacharia FOTO: AP

Vprašanja o njenih pravnih kvalifikacijah

Poleg prvega nastopa je pozornost pritegnilo tudi vprašanje, ali je Zacharia v Združenih državah Amerike uradno pridobila dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica. Časnik The Washington Post je poročal, da pri preverjanju javno dostopnih evidenc ni našel dokazov o njenem vpisu v odvetniško zbornico oziroma opravljenem pravosodnem izpitu v kateri od ameriških zveznih držav. Zacharia je ob vprašanju novinarjev navedla Kitajsko, kjer je po lastnih navedbah opravljala pravno delo. Bela hiša je pojasnila, da se je po končanem študiju z možem preselila na Kitajsko in tam delala na področju mednarodnega pogodbenega prava. Sama pravna diploma namreč v ZDA še ne pomeni, da ima posameznik tudi dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica.

Tudi družinsko življenje bo morala uskladiti z zahtevno funkcijo

Zacharia je poročena s Tylerjem Zachario, s katerim ima štiri otroke. Nova funkcija ji bo prinesla precej več javne izpostavljenosti, dolg delovnik in številne obveznosti, ki pogosto posegajo tudi v zasebno življenje. V svojem prvem nastopu je poudarila, da ji družina ostaja pomembna in da bo skušala delo uskladiti z materinstvom. Ob tem se je med odgovorom pošalila oziroma nerodno izrazila, ko je namesto moža najprej omenila predsednika, kar je v prostoru sprožilo smeh. Kot je poročal portal SBS News, je Zacharia pred prevzemom nove funkcije nekaj let namenila predvsem vzgoji otrok, nato pa se vrnila k političnemu komentiranju in komunikacijskemu delu.

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