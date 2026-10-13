Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu

Ameriško varnostno podjetje Global Guardian je objavilo svetovni zemljevid tveganj za leto 2027, ki prikazuje varnostne razmere v državah in posameznih regijah. Pri ocenjevanju upošteva sedem glavnih dejavnikov: kriminal, oborožene spopade, terorizem, politične nemire, zdravstveno oskrbo, infrastrukturo in naravne nesreče.

Iran je v novi oceni prešel iz kategorije visokega v kategorijo skrajnega tveganja. Med posebej nevarnimi območji so tudi Jemen in Sudan, kjer oboroženi spopadi in nestabilne razmere močno otežujejo vsakdanje življenje ter potovanja.

Skrajno tveganje je označeno tudi na obmejnih območjih Rusije in Ukrajine, kjer vojaške operacije pomenijo stalno nevarnost. Med najbolj izpostavljenimi območji so še deli severne in osrednje Afrike ter posamezne regije Venezuele, Kolumbije in Brazilije.