Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu

Katere države so najnevarnejše na svetu?
Ameriško varnostno podjetje Global Guardian je objavilo svetovni zemljevid tveganj za leto 2027, ki prikazuje varnostne razmere v državah in posameznih regijah. Pri ocenjevanju upošteva sedem glavnih dejavnikov: kriminal, oborožene spopade, terorizem, politične nemire, zdravstveno oskrbo, infrastrukturo in naravne nesreče.
Iran je v novi oceni prešel iz kategorije visokega v kategorijo skrajnega tveganja. Med posebej nevarnimi območji so tudi Jemen in Sudan, kjer oboroženi spopadi in nestabilne razmere močno otežujejo vsakdanje življenje ter potovanja.
Skrajno tveganje je označeno tudi na obmejnih območjih Rusije in Ukrajine, kjer vojaške operacije pomenijo stalno nevarnost. Med najbolj izpostavljenimi območji so še deli severne in osrednje Afrike ter posamezne regije Venezuele, Kolumbije in Brazilije.
Najvarnejše države sveta: v ospredju je Evropa
Na drugi strani zemljevida so države, ki jih odlikujejo stabilne politične razmere, dobro razvita infrastruktura in učinkoviti zdravstveni sistemi.
Med državami z najnižjo skupno stopnjo tveganja so Švica, Norveška in Danska. Tudi velik del preostale Evrope je uvrščen v kategorijo nizkega tveganja.
Med državami, ki izstopajo po ugodni oceni, so tudi Irska in druge evropske države z razmeroma stabilnimi varnostnimi razmerami. Nova karta obenem kaže, da so se ocene nekaterih držav izboljšale. Po uradni objavi podjetja Global Guardian sta se med njimi znašli tudi Južna Koreja in Madžarska, ki sta za leto 2027 prešli v kategorijo nizkega tveganja.
Zakaj je nova karta pomembna za popotnike?
Globalna karta tveganj je namenjena popotnikom, podjetjem in organizacijam, ki želijo bolje razumeti nevarnosti v različnih delih sveta. Poleg splošne ocene držav letošnja izdaja podrobneje prikazuje tudi posebna tveganja, povezana z nasilnim kriminalom, zdravstveno oskrbo, naravnimi nesrečami, samovoljnimi pridržanji in izpostavljenostjo podatkov.
Kot pojasnjuje Global Guardian, lahko enotna ocena države prikrije velike razlike znotraj njenih meja. Večje mesto ima lahko boljšo zdravstveno oskrbo in infrastrukturo kot oddaljeno podeželsko območje, medtem ko so nekatere obmejne regije zaradi spopadov ali šibkega nadzora bistveno bolj nevarne.
Vira: Global Guardian, Science Times
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