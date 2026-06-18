Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija

Sosedski spori so v večstanovanjskih okoljih pogosto vir napetosti, še posebej kadar gre za vprašanja čistoče, skupnih prostorov in vsakodnevne kulture bivanja. Včasih pa takšni konflikti presežejo meje zasebnega in zaradi nenavadnih načinov izražanja hitro postanejo tudi spletna senzacija – kot na primer spor sosedov iz Bosne in Hercegovine.

"Ribe, zelje in testenine pred mojim pragom"

Kot izhaja iz sporočila, pritrjenega na vozilo, naj bi soseda pred garaže redno odlagala ostanke hrane, med drugim ribe, zelje, piščančje kosti in testenine. Avtor zapisa trdi, da se zaradi tega širi močan neprijeten vonj, ki moti bivanje in vsakdanje življenje stanovalcev. V ostrem tonu je zapisal, da gre za kršenje osnovne kulture bivanja v večstanovanjski skupnosti ter dodal, da je bilo "prestopljenih več meja".

Grožnja z objavo na družbenih omrežjih

V sporočilu je avtor sosedo tudi opozoril, da jo bo posnel in objavil na družbenih omrežjih, če se takšno ravnanje ne bo prenehalo, z namenom, da "ves svet vidi", kaj se dogaja pred garažami.

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Viralna zgodba, ki je sprožila val komentarjev

Fotografija avtomobila je sprožila številne odzive na družbenih omrežjih. Mnogi uporabniki so situacijo komentirali s humorjem, drugi pa so opozarjali na pomanjkanje kulture bivanja v večstanovanjskih objektih. Del komentatorjev je poudaril, da je odlaganje odpadkov pred garažami nesprejemljivo, medtem ko so drugi izpostavili, da se podobni sosedski konflikti pogosto stopnjujejo zaradi pomanjkanja komunikacije. Rešitve pri takih sosedskih sporih so običajno precej "prizemljene" – cilj je preprečiti eskalacijo, še preden pride do javnega konflikta ali spleta.

icon-expand Prepir sosedov FOTO: Shutterstock

1. Neposreden, miren pogovor Najbolj učinkovito (čeprav najtežje) je, da se soseda pogovorita brez obtoževanja. Opis problema (ne osebe) Konkreten primer ("ko je hrana pred garažo ...") Predlog rešitve 2. Vključitev upravnika ali hišnega reda Če gre za blok ali večstanovanjsko stavbo: jasno določen hišni red opozorila upravnika enotna pravila za vse stanovalce To odstrani občutek "osebnega spora" in ga spremeni v pravilo skupnosti. 3. Dokumentiranje, ne izpostavljanje Če pride do ponavljanja težave: dokumentirati (fotografije, zapisi) ne objavljati na družbenih omrežjih kot prvi korak S tem se ohrani možnost mirne rešitve brez javnega konflikta. 4. Mediacija V hujših primerih: vključitev tretje osebe (mediator, upravnik, včasih celo občinska pomoč) cilj je dogovor, ne "zmagovalec" 5. Preprečevanje eskalacije Največji ključ: ne reagirati impulzivno ne groziti z javnim sramotenjem ne stopnjevati konflikta prek spleta Veliko sporov se razširi ravno zato, ker ena stran "vrne udarec" javno.

icon-expand Veliko sporov se razširi ravno zato, ker ena stran "vrne udarec" javno. FOTO: Profimedia

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