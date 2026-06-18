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Svet

Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija

B.R.
18. 06. 2026 03.49
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Avtomobil je postal spletna senzacija, potem ko je na njem pristalo ročno napisano sporočilo, ki je hitro zaokrožilo po družbenih omrežjih.

Sosedski spori so v večstanovanjskih okoljih pogosto vir napetosti, še posebej kadar gre za vprašanja čistoče, skupnih prostorov in vsakodnevne kulture bivanja. Včasih pa takšni konflikti presežejo meje zasebnega in zaradi nenavadnih načinov izražanja hitro postanejo tudi spletna senzacija – kot na primer spor sosedov iz Bosne in Hercegovine.

"Ribe, zelje in testenine pred mojim pragom"

Kot izhaja iz sporočila, pritrjenega na vozilo, naj bi soseda pred garaže redno odlagala ostanke hrane, med drugim ribe, zelje, piščančje kosti in testenine. Avtor zapisa trdi, da se zaradi tega širi močan neprijeten vonj, ki moti bivanje in vsakdanje življenje stanovalcev.

V ostrem tonu je zapisal, da gre za kršenje osnovne kulture bivanja v večstanovanjski skupnosti ter dodal, da je bilo "prestopljenih več meja".

Grožnja z objavo na družbenih omrežjih

V sporočilu je avtor sosedo tudi opozoril, da jo bo posnel in objavil na družbenih omrežjih, če se takšno ravnanje ne bo prenehalo, z namenom, da "ves svet vidi", kaj se dogaja pred garažami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Viralna zgodba, ki je sprožila val komentarjev

Fotografija avtomobila je sprožila številne odzive na družbenih omrežjih. Mnogi uporabniki so situacijo komentirali s humorjem, drugi pa so opozarjali na pomanjkanje kulture bivanja v večstanovanjskih objektih.

Del komentatorjev je poudaril, da je odlaganje odpadkov pred garažami nesprejemljivo, medtem ko so drugi izpostavili, da se podobni sosedski konflikti pogosto stopnjujejo zaradi pomanjkanja komunikacije.

Rešitve pri takih sosedskih sporih so običajno precej "prizemljene" – cilj je preprečiti eskalacijo, še preden pride do javnega konflikta ali spleta.

Prepir sosedov
Prepir sosedov FOTO: Shutterstock

1. Neposreden, miren pogovor

Najbolj učinkovito (čeprav najtežje) je, da se soseda pogovorita brez obtoževanja.

Opis problema (ne osebe)

Konkreten primer ("ko je hrana pred garažo ...")

Predlog rešitve

2. Vključitev upravnika ali hišnega reda

Če gre za blok ali večstanovanjsko stavbo:

jasno določen hišni red

opozorila upravnika

enotna pravila za vse stanovalce

To odstrani občutek "osebnega spora" in ga spremeni v pravilo skupnosti.

3. Dokumentiranje, ne izpostavljanje

Če pride do ponavljanja težave:

dokumentirati (fotografije, zapisi)

ne objavljati na družbenih omrežjih kot prvi korak

S tem se ohrani možnost mirne rešitve brez javnega konflikta.

4. Mediacija

V hujših primerih:

vključitev tretje osebe (mediator, upravnik, včasih celo občinska pomoč)

cilj je dogovor, ne "zmagovalec"

5. Preprečevanje eskalacije

Največji ključ:

ne reagirati impulzivno

ne groziti z javnim sramotenjem

ne stopnjevati konflikta prek spleta

Veliko sporov se razširi ravno zato, ker ena stran "vrne udarec" javno.

Veliko sporov se razširi ravno zato, ker ena stran "vrne udarec" javno.
Veliko sporov se razširi ravno zato, ker ena stran "vrne udarec" javno. FOTO: Profimedia
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Viri: IlijašNet, Reddit, Daily Mail, BBC News

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