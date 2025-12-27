Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?

Bosna in Hercegovina postaja vse bolj priljubljena zimska destinacija, saj ponuja kakovostna smučišča po bistveno ugodnejših cenah kot alpske države. Najbolj obiskani centri so Jahorina, Bjelašnica in Vlašić, ki nudijo urejene proge, sodobno infrastrukturo ter bogato ponudbo za družine, rekreativce in profesionalne smučarje.
Zakaj izbrati Bosno in Hercegovino za zimski oddih?
Smučišča v Bosni in Hercegovini so odličen kompromis med kakovostjo in ceno. Kot piše Punkufer.dnevnik.hr, "smučanje v BiH je še vedno bistveno cenejše kot v Sloveniji, Italiji, Avstriji ali Franciji". Poleg ugodnih cen so lokacije dostopne vsem prebivalcem osrednje Evrope, saj se nahajajo le nekaj ur vožnje od večjih mest.
Najboljša smučišča v Bosni in Hercegovini
Olimpijski center Jahorina
Lokacija: približno eno uro vožnje od Sarajeva, do katerega iz Ljubljane potrebujete še 6 ur.
Ponudba: 54 km urejenih prog, 18 žičnic, kapaciteta 35.000 smučarjev na uro.
Posebnosti: nočno smučanje, Snowboard park, sankaške proge, smučarske šole.
Cene: dnevna karta 44 €, dnevno-nočna 66 €, tedenska od 199,5 € do 300 €.
Olimpijski center Bjelašnica – Igman
Lokacija: Do vrha, ki se nahaja na nadmorski višini 2067 m, potrebujete iz Ljubljane dobrih 7 ur.
Ponudba: 14 km prog, 3 žičnice, 5 vlečnic, otroške proge.
Posebnosti: dolga sezona, snežni topovi, bližina Sarajeva.
Cene: dnevna karta 25 €, nočna 18 €.
Smučišče Vlašić – Babanovac
Lokacija: 28 km od Travnika, na nadmorski višini 1260 m, do koder iz Ljubljane potrebujete 6 ur.
Ponudba: 7 prog različnih težavnosti, 5 vlečnic, šola smučanja, izposoja opreme.
Posebnosti: 14 km prog, polovica primernih za začetnike, 15 km prog za tek na smučeh, možnost nočnega smučanja.
Cene: dnevna karta 16 €, nočna 12,5 €, tedenska 100 €.
Odlična alternativa smučanju v alpskih državah
Bosna in Hercegovina ponuja tri vrhunske smučarske destinacije, ki so odlična izbira za družine, začetnike in izkušene smučarje. Jahorina navdušuje z infrastrukturo, Bjelašnica s tradicijo olimpijskih iger, Vlašić pa s prijaznimi cenami in ponudbo za začetnike. Če iščete kakovostno smučanje po dostopnih cenah, so ta smučišča odlična alternativa alpskim državam.
Vir: Dnevnik.hr
