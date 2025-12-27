Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?

Bosna in Hercegovina postaja vse bolj priljubljena zimska destinacija, saj ponuja kakovostna smučišča po bistveno ugodnejših cenah kot alpske države. Najbolj obiskani centri so Jahorina, Bjelašnica in Vlašić , ki nudijo urejene proge, sodobno infrastrukturo ter bogato ponudbo za družine, rekreativce in profesionalne smučarje.

Smučišča v Bosni in Hercegovini so odličen kompromis med kakovostjo in ceno. Kot piše Punkufer.dnevnik.hr, "smučanje v BiH je še vedno bistveno cenejše kot v Sloveniji, Italiji, Avstriji ali Franciji" . Poleg ugodnih cen so lokacije dostopne vsem prebivalcem osrednje Evrope, saj se nahajajo le nekaj ur vožnje od večjih mest.

Cene : dnevna karta 44 €, dnevno-nočna 66 €, tedenska od 199,5 € do 300 €.

Lokacija : približno eno uro vožnje od Sarajeva, do katerega iz Ljubljane potrebujete še 6 ur.

Lokacija : Do vrha, ki se nahaja na nadmorski višini 2067 m, potrebujete iz Ljubljane dobrih 7 ur.

Lokacija: 28 km od Travnika, na nadmorski višini 1260 m, do koder iz Ljubljane potrebujete 6 ur.

Ponudba: 7 prog različnih težavnosti, 5 vlečnic, šola smučanja, izposoja opreme.

Posebnosti: 14 km prog, polovica primernih za začetnike, 15 km prog za tek na smučeh, možnost nočnega smučanja.

Cene: dnevna karta 16 €, nočna 12,5 €, tedenska 100 €.