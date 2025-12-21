Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen

Rim uvaja pomembno novost za vse obiskovalce ene svojih najbolj ikoničnih znamenitosti. Od 7. januarja bodo morali turisti za ogled znamenitega vodnjaka Trevi plačati 2 evra, medtem ko bo ogled za prebivalce Rima ostal brezplačen. Ukrep naj bi mestu prinesel približno 20 milijonov evrov letnih prihodkov, po navedbah Corriere della Sera, piše STA.
Zakaj vstopnina?
Vodnjak Trevi je ena najbolj obleganih točk v italijanski prestolnici. Po podatkih mestnih oblasti gre za drugo najbolj obiskano znamenitost v Rimu, takoj za Kolosejem. Samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta si je baročno mojstrovino arhitekta Nicole Salvija ogledalo več kot 5,3 milijona turistov.
Mestni svetnik za turizem Alessandro Onorato je pojasnil, da bo prihodek od vstopnin namenjen izboljšanju turistične infrastrukture in storitev v mestu. Poleg tega bodo uvedli dva ločena dostopa – enega za turiste in drugega za domačine.
Kako bo potekal vstop?
Turisti bodo plačali 2 evra za dostop do območja ob vodnjaku.
Plačilo bo možno tudi s kartico.
Domačini bodo imeli poseben, brezplačen vhod.
Območje bo urejeno z ločenimi pasovi, da se prepreči prevelika gneča.
Ukrep je del širše strategije za obvladovanje množičnega turizma, ki v zadnjih letih močno obremenjuje zgodovinsko jedro Rima.
Italija vse pogosteje uvaja plačljive znamenitosti
Trevi ni prva znamenitost, ki je postala plačljiva. Italija se že nekaj let aktivno bori proti prekomernemu turizmu:
Benetke so uvedle vstopnino za dnevne obiskovalce (2024).
Panteon v Rimu je postal plačljiv julija 2023.
Rim že omejuje število obiskovalcev na nekaterih najbolj obremenjenih lokacijah.
Novi ukrepi naj bi pomagali zaščititi kulturno dediščino in hkrati zagotoviti sredstva za vzdrževanje zgodovinskih spomenikov.
