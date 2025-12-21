Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Vodnjak Trevi
Svet

Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen

E.R. , STA
21. 12. 2025 03.00
0

Rim uvaja vstopnino za ogled vodnjaka Trevi, ki začne veljati 7. januarja. V nadaljevanju izveste, koliko bo znašala, zakaj so se odločili za to in koliko dobička se s tem ukrepom obeta italijanski prestolnici.

Rim uvaja pomembno novost za vse obiskovalce ene svojih najbolj ikoničnih znamenitosti. Od 7. januarja bodo morali turisti za ogled znamenitega vodnjaka Trevi plačati 2 evra, medtem ko bo ogled za prebivalce Rima ostal brezplačen. Ukrep naj bi mestu prinesel približno 20 milijonov evrov letnih prihodkov, po navedbah Corriere della Sera, piše STA.

Previdno na italijanskih cestah: nova prevara z 'uničenim ogledalom'
Preberi še
Previdno na italijanskih cestah: nova prevara z 'uničenim ogledalom'

Zakaj vstopnina?

Vodnjak Trevi je ena najbolj obleganih točk v italijanski prestolnici. Po podatkih mestnih oblasti gre za drugo najbolj obiskano znamenitost v Rimu, takoj za Kolosejem. Samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta si je baročno mojstrovino arhitekta Nicole Salvija ogledalo več kot 5,3 milijona turistov.

Mestni svetnik za turizem Alessandro Onorato je pojasnil, da bo prihodek od vstopnin namenjen izboljšanju turistične infrastrukture in storitev v mestu. Poleg tega bodo uvedli dva ločena dostopa – enega za turiste in drugega za domačine.

Vodnjak Trevi
Vodnjak Trevi FOTO: Shutterstock

Kako bo potekal vstop?

Turisti bodo plačali 2 evra za dostop do območja ob vodnjaku.

Plačilo bo možno tudi s kartico.

Domačini bodo imeli poseben, brezplačen vhod.

Območje bo urejeno z ločenimi pasovi, da se prepreči prevelika gneča.

Ukrep je del širše strategije za obvladovanje množičnega turizma, ki v zadnjih letih močno obremenjuje zgodovinsko jedro Rima.

Super destinacija, na katero lahko pobegnete za vikend
Preberi še
Super destinacija, na katero lahko pobegnete za vikend

Italija vse pogosteje uvaja plačljive znamenitosti

Trevi ni prva znamenitost, ki je postala plačljiva. Italija se že nekaj let aktivno bori proti prekomernemu turizmu:

Benetke so uvedle vstopnino za dnevne obiskovalce (2024).

Panteon v Rimu je postal plačljiv julija 2023.

Rim že omejuje število obiskovalcev na nekaterih najbolj obremenjenih lokacijah.

Novi ukrepi naj bi pomagali zaščititi kulturno dediščino in hkrati zagotoviti sredstva za vzdrževanje zgodovinskih spomenikov.

Kako se je rimski nagrobnik znašel v Ameriki?
Preberi še
Kako se je rimski nagrobnik znašel v Ameriki?
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Rim vodnjak Trevi vstopnina Italija turizem ogled znamenitosti turistične znamenitosti množični turizem
Svet

Kam na oddih? Ta evropska mesta so pozimi najlepša

SORODNI ČLANKI
Raj na Zemlji: Kanjon, ki ti vzame sapo!

Raj na Zemlji: Kanjon, ki ti vzame sapo!

Kakšno razkošje! Nič čudnega, da stane nočitev več kot 10.000 evrov

Kakšno razkošje! Nič čudnega, da stane nočitev več kot 10.000 evrov

Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih

Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih

Skriti dragulj Italije: Nekoč so ga oblegali pirati, danes pa turisti

Skriti dragulj Italije: Nekoč so ga oblegali pirati, danes pa turisti

10 najboljših roadtripov po Evropi

10 najboljših roadtripov po Evropi

Fascinantna dejstva o rimskem koloseju

Fascinantna dejstva o rimskem koloseju

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
šport
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
popin
Tanja Žagar nasmejala občinstvo: na odru izvedla 'trik' s šalom
Tanja Žagar nasmejala občinstvo: na odru izvedla 'trik' s šalom
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Okusno.je
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Zadovoljna.si
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Moskisvet.com
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Bibaleze.si
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Cekin.si
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Dominvrt.si
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Vizita.si
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356