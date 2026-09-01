Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju

Kerstin "Kiki" Margareta Håkansson je postala prva miss sveta

Ime prve miss sveta je bilo Kerstin "Kiki" Margareta Håkansson. Švedinja, ki je bila leta 1951 stara 22 let, je na prvem izboru Miss World zastopala svojo domovino. Uradna organizacija Miss World jo navaja kot Kerstin "Kiki" Margareta HÅKANSSON in potrjuje, da je bila predstavnica Švedske ter zmagovalka prvega izbora leta 1951. S svojo zmago se je za vedno zapisala v zgodovino lepotnih tekmovanj. Takrat sicer še nihče ni mogel vedeti, da bo iz londonskega dogodka nastalo eno najbolj znanih tovrstnih tekmovanj na svetu.

icon-expand Kerstin "Kiki" Margareta Håkansson je postala prva Miss sveta FOTO: Profimedia

Sprva sploh ni šlo za klasičen izbor Miss World

Začetki tekmovanja so precej drugačni od današnjih. Prireditev je bila povezana s Festivalom Britanije, organizator Eric Morley pa je želel pripraviti dogodek, ki bi pritegnil pozornost javnosti. Tekmovanje je bilo sprva povezano z bikiniji in je nosilo ime Festival Bikini Contest. Prav novinarji so začeli uporabljati izraz Miss World, ki se je pozneje uveljavil kot uradno ime. V povojni Veliki Britaniji je bila takšna prireditev nekaj novega. Bikini je bil še vedno precej nenavaden in za številne tudi drzen kos oblačila.

Okronali so jo v bikiniju

Prav način kronanja je eden najbolj zanimivih delov zgodbe o prvi miss sveta. Kiki Håkansson je krono prejela, ko je bila oblečena v bikini. WDR poudarja, da je bila s tem prva in tudi edina Miss World v zgodovini, ki je bila ob kronanju v bikiniju. Danes bi bila takšna podoba na lepotnem tekmovanju precej običajna, v začetku petdesetih let pa je vzbudila precej več pozornosti. Poznejše zmagovalke so bile ob kronanju oblečene bolj zadržano, zato je Håkanssonova ostala edinstvena izjema.

Delala je za znane modne hiše

icon-expand Njena zmaga je postala začetek svetovne tradicije FOTO: Profimedia

Po zmagi se je njena kariera nadaljevala v manekenskih vodah. Potovala je po različnih evropskih državah in obiskovala britanska mesta. Po podatkih Miss World je pozneje delala tudi za modni hiši Christian Dior in Hermès v Parizu. Prejela je celo ponudbo za filmsko kariero, vendar je ni sprejela. Za 22-letno Švedinjo je bila zmaga tako precej več kot en sam večer. Prinesla ji je prepoznavnost in priložnosti, ki jih pred tem verjetno ni mogla pričakovati.

Njena zmaga je postala začetek svetovne tradicije

Prvi izbor Miss World je bil sprva zamišljen precej bolj skromno, vendar se je zanimanje javnosti izkazalo za dovolj veliko, da je tekmovanje postalo stalnica. Kiki Håkansson je zato dobila posebno mesto v zgodovini. Ni bila zgolj prva zmagovalka, ampak ženska, s katero se je začela zgodba tekmovanja Miss World. Njena zmaga je bila toliko bolj posebna zaradi bikinija. Prav ta podrobnost je skozi desetletja ostala eden najbolj prepoznavnih delov zgodovine prvega izbora. Kerstin "Kiki" Margareta Håkansson je umrla novembra 2024 v Kaliforniji, stara 95 let. Njen sin Chris Andersen jo je ob tem opisal kot pristno, skrbno, ljubečo in duhovito žensko ter poudaril njen izjemen smisel za humor.

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