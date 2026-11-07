Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila

Predstavljamo pet zanimivih primerov iz različnih koncev sveta.

V Singapurju je uvoz običajnih žvečilnih gumijev prepovedan

Žvečilni gumi je pri nas nekaj povsem vsakdanjega. Kupimo ga na blagajni, vzamemo s seboj na pot ali ga ponudimo prijatelju. V Singapurju pa je zgodba precej drugačna. Singapurska carinska uprava na seznamu prepovedanega uvoza izrecno navaja žvečilne gumije. Izjema so določeni odobreni zobozdravstveni in medicinski izdelki. Omejitev je povezana predvsem s težavami, ki jih povzročajo odvrženi žvečilni gumiji. Ti so v preteklosti povzročali nevšečnosti na javnih površinah in v javnem prevozu, njihovo odstranjevanje pa je bilo zahtevno in drago. Pomembno je poudariti, da to ne pomeni, da je v Singapurju prepovedano samo žvečenje gumija. Ključna je prepoved njegovega uvoza in prodaje, ob določenih zakonskih izjemah. Za slovenskega turista je že misel na to, da bi moral pred potovanjem preveriti, ali lahko v kovčku sploh prinese zavojček običajnih žvečilnih gumijev, precej nenavadna.

icon-expand V Singapurju je uvoz običajnih žvečilnih gumijev prepovedan. FOTO: Adobe Stock

Na Japonskem vas lahko doleti kazen, če z avtomobilom poškropite pešca

Verjetno se je že marsikomu zgodilo, da je avtomobil zapeljal skozi lužo in poškropil pešca na pločniku. Pri nas takšen dogodek pogosto spremljajo jeza, neprimerna kretnja ali glasen komentar. Na Japonskem pa je takšno ravnanje tudi zakonsko urejeno. Japonski zakon o cestnem prometu v 71. členu določa, da morajo vozniki pri vožnji skozi blato ali luže preprečiti škropljenje drugih ljudi. To lahko storijo z ustreznimi zaščitnimi blatniki, zmanjšanjem hitrosti ali drugimi ukrepi. Kot izhaja iz uradnega angleškega prevoda japonske zakonodaje, je namen določbe preprečiti, da bi voznik z blatom ali umazano vodo povzročal nevšečnosti drugim. Tako nekaj, kar se nam morda zdi zgolj neprijeten pripetljaj v deževnem vremenu, na Japonskem ni prepuščeno samo voznikovi presoji o vljudnosti.

V Nemčiji vam lahko zmanjka goriva, a to ni opravičilo za ustavitev na avtocesti

Nemške avtoceste so znane po odsekih brez splošne omejitve hitrosti. Marsikateri voznik sanja o vožnji po njih, vendar obstaja pravilo, ki bi lahko presenetilo tudi izkušene slovenske voznike. Če vam na nemški avtocesti zmanjka goriva, lahko za to dobite globo. Kot pojasnjuje nemški avtomobilski klub ADAC, je voznik dolžan poskrbeti za zadostno količino goriva. Ustavitev na avtocesti zaradi praznega rezervoarja se namreč šteje za preprečljivo oviro v prometu. ADAC navaja, da lahko takšna kršitev pomeni 70 evrov globe in eno kazensko točko v Flensburgu. Še posebej resne so lahko posledice, če zaradi ustavljenega vozila pride do prometne nesreče. Seveda je treba razlikovati med praznim rezervoarjem in nepredvidljivo tehnično okvaro. Pravilo je namenjeno predvsem voznikom, ki bi lahko pomanjkanje goriva pravočasno preprečili. Pred daljšo vožnjo po Nemčiji je torej dobro preveriti stanje rezervoarja, saj se lahko malomarnost hitro spremeni v precej drag izlet.

icon-expand V Nemčiji vam lahko zmanjka goriva, a to ni opravičilo za ustavitev na avtocesti ... FOTO: Adobe Stock

Na Barbadosu ne smete nositi vojaškega maskirnega vzorca

Če bi se Slovenec odpravil na počitnice na Barbados, bi verjetno v kovček brez pomisleka spakiral tudi kratke hlače ali majico z vojaškim maskirnim vzorcem. Toda na tej karibski otoški državi je takšna izbira oblačil lahko problematična. Britansko zunanje ministrstvo in ameriško zunanje ministrstvo v svojih uradnih potovalnih priporočilih opozarjata, da je na Barbadosu nošenje maskirnih oblačil prepovedano za civiliste. Prepoved velja tudi za otroke, pristojni organi pa lahko takšne predmete ob prihodu zasežejo. Podobne omejitve poznajo tudi nekatere druge karibske države. Namen je predvsem preprečevanje zamenjave civilistov z vojaškim osebjem, saj je maskirni vzorec povezan z vojaškimi uniformami. Za slovenskega turista, ki bi na dopust odpotoval v maskirnih kopalkah ali majici, je to verjetno ena zadnjih stvari, na katere bi pomislil. A prav zato je pred potovanjem smiselno preveriti lokalna pravila.

V Švici ne smete imeti samo enega morskega prašička

Predstavljajte si, da si zaželite morskega prašička, obiščete trgovino za male živali in vam prodajalec pove, da morate kupiti vsaj dva. V Švici to ni zgolj priporočilo, temveč posledica pravil o zaščiti živali. Švicarski zvezni urad za varnost hrane in veterinarstvo pojasnjuje, da so morski prašički družabne živali, ki za dobro počutje potrebujejo družbo pripadnikov svoje vrste. Zato jih ni dovoljeno trajno gojiti posamezno. Po navedbah švicarskih oblasti niti človek niti druga živalska vrsta ne moreta nadomestiti družbe drugega morskega prašička. Živali morajo živeti v skupini z najmanj dvema pripadnikoma. To pomeni, da mora lastnik, ki ima doma dva morska prašička in mu eden pogine, poskrbeti tudi za družbo preostalega. Švicarski strokovnjaki tako precej drugače kot pri nas razumejo odgovornost do hišnih ljubljenčkov.

icon-expand V Švici ne smete imeti samo enega morskega prašička. FOTO: Thinkstock

Svet je res bolj nenavaden, kot si mislimo

Od švicarskih pravil o družbi za morske prašičke do singapurskih omejitev žvečilnih gumijev in japonskih pravil o škropljenju pešcev – primeri kažejo, kako zelo se lahko zakonodaja in vsakdanje navade razlikujejo od države do države. Nekatera pravila se nam zdijo nenavadna, druga skoraj neverjetna, a imajo pogosto svoje ozadje. Za domačine so lahko povsem običajen del vsakdanjega življenja. Katero od teh pravil vas je najbolj presenetilo? Bi katero od njih sprejeli tudi v Sloveniji?

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