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Orkan Polo
Svet

V samo nekaj urah postal pošast: orkan Polo dosegel najvišjo kategorijo

B.R.
23. 09. 2026 10.46
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Orkan Polo je v izjemno kratkem času postal eden najmočnejših tropskih sistemov v vzhodnem Pacifiku. Nad oceanom južno od Mehike je dosegel peto kategorijo, veter pa je presegel 260 kilometrov na uro.

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Orkan Polo dosegel najvišjo kategorijo

Nad vzhodnim Pacifikom se trenutno odvija izjemen vremenski pojav. Orkan Polo je eksplozivno pridobival moč in dosegel peto kategorijo na Saffir-Simpsonovi lestvici.

Nacionalni center za orkane je 23. septembra zjutraj sporočil, da so najmočnejši stalni vetrovi ostajali pri približno 270 kilometrih na uro, sunki pa so bili še močnejši. Središče orkana je bilo približno 325 kilometrov južno od Zihuataneja v Mehiki.

Peta kategorija je najvišja stopnja na lestvici za razvrščanje orkanov. Dosežejo jo sistemi z najmočnejšimi stalnimi vetrovi nad 252 kilometrov na uro.

Polo je s tem postal tretji orkan pete kategorije v letošnji sezoni vzhodnega Pacifika, poroča Associated Press.

V nekaj urah je pridobil izjemno moč

Najbolj nenavaden del zgodbe ni samo končna moč orkana, temveč hitrost, s katero jo je dosegel.

Associated Press poroča, da je Polo v zelo kratkem času iz hitro razvijajočega se tropskega sistema postal eden najmočnejših pacifiških orkanov zadnjih desetletij.

Še 21. septembra so bile napovedi precej manj dramatične. Takrat je imel Polo stalne vetrove okoli 150 kilometrov na uro, vremenoslovci pa so pričakovali nadaljnjo krepitev. Že naslednji dan je dosegel najvišjo kategorijo.

Takšna hitra okrepitev se zgodi, ko se nad oceanom združi več ugodnih pogojev. Topla morska voda lahko tropskemu ciklonu zagotavlja veliko energije, pomembno vlogo pa imajo tudi količina vlage in vetrovne razmere v ozračju.

Orkan Polo
Orkan Polo FOTO: Profimedia

Središče orkana ostaja nad oceanom

Čeprav je Polo izjemno močan, trenutno ni videti, da bi njegovo središče neposredno prešlo čez mehiško obalo.

Nacionalni center za orkane je 23. septembra zabeležil, da je bil Polo skoraj negiben približno 325 kilometrov južno od Zihuataneja. Napovedi so predvidevale nadaljnje zelo počasno premikanje, zaradi česar nevarnost za obalna območja ni bila zanemarljiva.

Prav počasno premikanje je eden od razlogov za zaskrbljenost. Neurje lahko namreč dlje časa ostane v bližini istega območja in prinaša močan dež, visoke valove ter nevarne morske razmere.

Mehiko ogrožajo predvsem padavine in poplave

Polo je največ pozornosti pritegnil zaradi hitrosti vetrov, vendar največje nevarnosti za prebivalstvo niso nujno povezane samo z njimi.

Reuters je poročal, da so za dele mehiških zveznih držav Guerrero in Michoacán opozarjali na obilne padavine, poplave in zemeljske plazove. Zaradi počasnega premikanja orkana lahko padavine na posameznih območjih trajajo dlje časa.

Associated Press je navedel, da bi lahko nekateri deli jugozahodne Mehike prejeli več centimetrov dežja, na območjih z razgibanim terenom pa so posebej nevarni zemeljski plazovi.

Mehiške oblasti so zaradi nevarnih razmer na nekaterih območjih sprejele tudi preventivne ukrepe.

Zakaj je Polo tako hitro eksplodiral?

Pri tropskih ciklonih je hitra okrepitev eden najbolj zahtevnih pojavov za napovedovanje. Polo je imel za razvoj izjemno ugodne pogoje.

Topel ocean predstavlja glavni vir energije za takšne sisteme. Ko je voda dovolj topla, lahko izhlapevanje v ozračje dovaja veliko vlage. Ko se ta v nevihtnem sistemu dviguje in kondenzira, se sprošča toplota, ki lahko dodatno krepi kroženje.

V primeru Pola so vremenoslovci opozorili tudi na nenavadno tople oceanske razmere, povezane z letošnjim pojavom El Niño. The Independent poroča, da so bile vode v območju dovolj tople, da so omogočale nadaljevanje zelo močne nevihte.

To pa ne pomeni, da El Niño sam po sebi povzroča vsak posamezni orkan. Na razvoj vpliva več dejavnikov hkrati.

Po orkanu na otoku Kauai na Havajih
Po orkanu na otoku Kauai na Havajih FOTO: AP

Polo ni edini sistem, ki ga spremljajo

Polo trenutno ni edini tropski sistem v širšem območju Pacifika.

Nacionalni center za orkane spremlja tudi tropsko nevihto Odalys, ki se nahaja precej bolj zahodno od mehiške obale. Po zadnjih podatkih je imela stalne vetrove približno 113 kilometrov na uro in se je pomikala proti vzhodu-severovzhodu.

Zaradi tega je pozornost vremenoslovcev usmerjena v več sistemov hkrati, čeprav je Polo trenutno daleč najmočnejši.

Kako nevaren je orkan pete kategorije?

Peta kategorija ne pomeni, da bo vsako območje, ki ga doseže orkan, doživelo enako močne vetrove. Kategorija temelji predvsem na največji hitrosti stalnih vetrov.

V primeru Pola so ti dosegli približno 270 kilometrov na uro. Takšna moč pomeni možnost katastrofalne škode na objektih, če bi središče tako močnega orkana neposredno prešlo čez gosto poseljeno območje.

Vendar pri Polu trenutno največjo pozornost priteguje dejstvo, da njegovo središče ostaja nad oceanom. To zmanjšuje nevarnost neposrednega udara najmočnejšega dela orkana, ne odpravlja pa nevarnosti močnega dežja, visokih valov, poplav in zemeljskih plazov.

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Viri: National Hurricane Center, Reuters, Associated Press, The Independent, The Guardian

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Svet

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