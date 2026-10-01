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Bergen
Svet

Ne Pariz, ne London: To je najboljše evropsko mesto za življenje

B.R.
01. 10. 2026 01.57
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Če bi morali izbrati evropsko mesto, v katerem bi živeli, bi marsikdo pomislil na Švico, Dansko ali katero od velikih evropskih prestolnic. Nova raziskava pa je na vrh postavila precej drugačno mesto – norveški Bergen.

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Bergen je na vrhu Evrope

Bergen je po najnovejši raziskavi Oxford Economics najbolje uvrščeno evropsko mesto po kakovosti življenja. V svetovni primerjavi je pred njim le avstralska Canberra, kar pomeni, da se je norveško mesto uvrstilo na drugo mesto na svetu v tej kategoriji.

Raziskava je del indeksa Global Cities Index 2026, v katerem je Oxford Economics analiziral 1000 največjih mest na svetu. Pri ocenjevanju kakovosti življenja so upoštevali več dejavnikov, med drugim dohodkovno neenakost, plače, stroške bivanja, pričakovano življenjsko dobo ter možnosti za prosti čas in kulturo, poroča Time Out.

Mesto med gorami in fjordi

Bergen leži ob morju na zahodni obali Norveške, obkrožajo pa ga gore in fjordi. Prav kombinacija mestnega življenja in narave je ena njegovih največjih posebnosti.

Kot poudarja Oxford Economics, evropska mesta v letošnjem indeksu izstopajo predvsem pri kakovosti življenja, okolju in upravljanju. Bergen je pri tem posebej izstopal: pri kakovosti življenja je dosegel 94,3 točke, pri okolju pa kar 96,4 točke.

Bergen - Mesto med gorami in fjordi.
Bergen - Mesto med gorami in fjordi. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je Bergen tako visoko?

Pomemben del zgodbe so plače in trg dela, vendar raziskava ne gleda zgolj na zaslužke. Pomembni so tudi življenjski pogoji, zdravje prebivalcev in možnosti za preživljanje prostega časa.

Time Out, ki je predstavil rezultate raziskave Oxford Economics, izpostavlja predvsem ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. Bergen omogoča, da je človek hitro iz mestnega okolja v naravi, hkrati pa ima dostop do razvitega zdravstva, izobraževanja in kulturnega življenja.

Med pomembnimi dejavniki je tudi zdravstvo. V mestu je univerzitetna bolnišnica Haukeland, ki velja za eno ključnih zdravstvenih središč na Norveškem.

Med najboljšimi je še eno norveško mesto

Na lestvici kakovosti življenja Bergen ni edino norveško mesto pri vrhu. Med desetimi najboljšimi evropskimi mesti je tudi Oslo, ki je v tej kategoriji zasedlo četrto mesto v Evropi oziroma četrto mesto na svetu, navaja norveški časnik VG.

Med evropskimi mesti so se za Bergen uvrstili še Grenoble v Franciji, Bern v Švici, Oslo, Luksemburg, Dresden, Gent, Pariz, Basel in Linz.

Tudi celotna podoba mesta je precej posebna.
Tudi celotna podoba mesta je precej posebna. FOTO: Adobe Stock

Bergen ima tudi zelo visoko okoljsko oceno

Še posebej zanimiv je podatek o okolju. Po podatkih Oxford Economics je Bergen dosegel 96,4 točke, zaradi česar se je uvrstil med najbolje ocenjena mesta na svetu na tem področju.

Tudi celotna podoba mesta je precej posebna: gosto mestno okolje se neposredno stika z gorami, morjem in naravnimi območji.

Norveški portal VG je ob objavi rezultatov poudaril, da je Bergen po okoljski kategoriji najboljše evropsko mesto in tretje na svetu, za Honolulujem in Fortalezo.

Bergen tako ponuja zanimivo kombinacijo, ki je v velikih evropskih mestih ni vedno mogoče najti: razvito urbano okolje, razmeroma visoke plače, dostop do narave in močan poudarek na kakovosti vsakdanjega življenja.

Za tiste, ki pri izbiri kraja za življenje ne gledajo samo na velikost gospodarstva ali višino plače, je zato rezultat precej zgovoren. Po merilih letošnjega indeksa Oxford Economics je prav Bergen evropsko mesto, ki se je pri kakovosti življenja uvrstilo najvišje.

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Viri: Oxford Economics, Time Out, VG

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Bergen kakovost življenja Norveška Oxford Economics najboljša mesta
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