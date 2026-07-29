Napad morskega psa ujel na kamero: ena napačna odločitev ga je skoraj stala noge

Napad doživel med prvim potopom na Fidžiju

icon-expand Napadel ga je sivi grebenski morski pes. FOTO: Adobe Stock

Henry Gibbs, ki je na družbenih omrežjih znan po vsebinah o ribolovu in podvodnem ribolovu, je po poročanju revije People napad doživel med svojim prvim potopom na Fidžiju. S prijatelji so več kot uro raziskovali koralni greben, nato pa so se odpravili v globljo vodo, kjer so iskali večje ribe. Med potopom so večkrat sprožili podvodne puške, nekaj strelov pa je zgrešilo plen. V bližini je krožilo več sivih grebenskih morskih psov, eden izmed njih pa je ostal v njihovi družbi precej dlje kot ostali. Gibbs danes meni, da so hrup čolna, zvoki podvodnih pušk in dogajanje v vodi morskega psa postopoma vse bolj vznemirjali. Sprva je začel plavati v tesnih krogih pod potapljači, nato pa je njegovo vedenje postalo očitno bolj agresivno. Kot je opisal v objavi na Instagramu, je morski pes v nekem trenutku celo sunkovito zaplaval proti čolnu. "Če danes pogledam nazaj, bi moral biti to jasen znak, da bi morali potop prekiniti. Nikoli si nisem mislil, da morski pes te velikosti predstavlja resno nevarnost, in to je bila napaka," je zapisal.

Morski pes ga je ugriznil v nogo in začel izvajati "smrtni obrat"

Potapljač je pojasnil, da je večino izkušenj z morskimi psi pridobil na Novi Zelandiji, kjer so srečanja z njimi praviloma manj napeta. Prav zato je pričakoval, da se bo tudi sivi grebenski morski pes obnašal podobno, kar se je izkazalo za napačno oceno. Ko je opazil, da morski pes plava naravnost proti njemu, je začel opozarjati prijatelje. Žival se je izognila podvodni puški, zaplavala pod njim in ga ugriznila v zadnji del desnega meča. Nato je začela izvajati tako imenovani "smrtni obrat", pri katerem morski pes z vrtenjem telesa povzroči še hujše poškodbe. Po navedbah avstralskega portala News.com.au je Gibbs utrpel obsežne poškodbe desne noge. Prestal je štiri operacije in presaditev kože, zdravniki pa pričakujejo, da bo popolnoma okreval in ohranil normalno gibljivost stopala.

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Hitra reakcija prijateljev mu je najverjetneje rešila nogo

Pri tako hudih poškodbah odločajo minute. Iz vode sta ga takoj potegnila prijatelja Colby in Dan, ki sta mu nudila prvo pomoč ter ga hitro prepeljala v bolnišnico. News.com.au poroča, da je bila prav njuna prisebnost ključna, da ni izgubil bistveno več krvi in da je zdravljenje steklo pravočasno. Gibbs je pozneje poudaril, da želi javnost opozarjati predvsem na pomen ustrezne opreme za zaustavljanje hudih krvavitev in na to, da se je na takšne situacije treba pripraviti še pred odhodom na morje. Po njegovem mnenju je prav kakovostna prva pomoč tista, ki lahko v podobnih primerih odloča med življenjem in smrtjo.

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Iz napada je potegnil več pomembnih lekcij

Čeprav še vedno ne ve, kaj je dokončno sprožilo napad, je po dogodku izpostavil več opozoril, ki jih danes jemlje precej resneje kot prej. Najpomembnejša lekcija je, da je treba potop prekiniti takoj, ko se vedenje morskega psa spremeni. Kroženje v vedno manjših krogih, sunkoviti pospeški ali nenavadno vztrajanje v bližini potapljačev niso običajno vedenje in jih ne gre podcenjevati. Po napadu je izvedel tudi za več primerov, ko so sivi grebenski morski psi napadli potapljače v maskirnih potapljaških oblekah. Zato v tropskih vodah priporoča uporabo enobarvnih črnih oblek, čeprav neposredna povezava med barvo neoprena in napadi znanstveno ni potrjena. Ob tem opozarja še na eno zmoto, ki jo je imel tudi sam. Nevarnosti ni mogoče ocenjevati zgolj po velikosti morskega psa. Manjši primerki so lahko prav tako izjemno hitri in odločni, če se počutijo ogrožene ali jih nekaj v okolju spodbudi k napadu.

Morskemu psu ne zameri ničesar

Kljub dramatični izkušnji Henry Gibbs poudarja, da morskega psa ne krivi za napad. Revija People navaja njegovo razmišljanje, da je bil sam gost v morskem okolju in da je v tistem trenutku lovil plen, ki predstavlja naravno hrano morskih psov. Dogodek je opisal kot nesrečno kombinacijo okoliščin in "napačen kraj ob napačnem času". Priznal je tudi, da še razmišlja, ali bo objavil celoten posnetek napada, saj so prizori po ugrizu zelo nazorni. Kljub temu meni, da lahko njegova izkušnja drugim potapljačem pomaga prepoznati opozorilne znake in se v podobnih razmerah odzvati hitreje, kot se je uspelo njemu.

icon-expand Morskega psa poskusite odriniti ali udariti v najbolj občutljive dele telesa. FOTO: Adobe Stock

Kaj svetujejo strokovnjaki, če se znajdete iz oči v oči z morskim psom?

Čeprav so napadi morskih psov zelo redki, strokovnjaki poudarjajo, da je pravilna reakcija ključnega pomena. Po priporočilih ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) ljudje niso naravni plen morskih psov, zato se velika večina srečanj konča brez napada. Če morski pes začne krožiti okoli vas, se približevati ali nenadoma spremeni svoje vedenje, ne paničarite in ne poskušajte brezglavo odplavati. Hitra in sunkovita gibanja lahko pri živali sprožijo lovski nagon. Strokovnjaki iz International Shark Attack File pri Prirodoslovnem muzeju Floride svetujejo, da morskega psa ves čas ohranjate v vidnem polju in se mirno umikate proti čolnu, obali ali grebenu. Če ste v vodi z drugim potapljačem, ostanite skupaj. Več oseb deluje večje in manj ranljivo, hkrati pa si lahko v primeru težav hitreje pomagata. Če je mogoče, imejte med seboj in morskim psom kakšen predmet, na primer podvodno puško, kamero ali drugo opremo, ki lahko predstavlja dodatno oviro. Če kljub vsemu pride do napada, strokovnjaki odsvetujejo pasivno odzivanje. NOAA in International Shark Attack File priporočata, da se branite z vso razpoložljivo močjo. Morskega psa poskusite odriniti ali udariti v najbolj občutljive dele telesa, predvsem v oči in škrge, po možnosti tudi v gobec. Takoj ko se ponudi priložnost, čim hitreje zapustite vodo. Posebno opozorilo velja za podvodni ribolov. Strokovnjaki International Shark Attack File svetujejo, da ulovljenih rib ne nosite pripetih na pasu ali ob telesu. Kri, vibracije poškodovanih rib in njihovo gibanje lahko pritegnejo morske pse, zato je ulov varneje čim prej spraviti na čoln ali ga hraniti ločeno od potapljača.

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Viri: Instagram Henry Gibbs, People, News.com.au, The New Zealand Herald