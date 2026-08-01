Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude

icon-expand Mavretanski vlak prevaža železovo rudo že od leta 1963. FOTO: Adobe Stock

Binsky je v preteklih letih obiskal kar 194 držav in raziskoval kraje, kamor večina turistov nikoli ne zaide. Kljub temu je po vožnji z mavretanskim rudniškim vlakom priznal, da česa podobnega še ni doživel.

Velikan, ki reže skozi Saharo

Mavretanski vlak prevaža železovo rudo že od leta 1963 iz rudarskega mesta Zouérat do pristaniškega mesta Nouadhibou na atlantski obali. Pot, dolga približno 700 kilometrov, vodi skozi srce Sahare, kjer vladajo ekstremne vremenske razmere. Gre za enega najdaljših in najtežjih vlakov na svetu. Sestavlja ga približno 200 vagonov, vsak dan pa prevaža več kot 17.000 ton železove rude. Njegova skupna dolžina pogosto presega dva kilometra. Čeprav vlak ni namenjen turistom, je v zadnjih letih postal prava atrakcija med avanturisti. Najpogumnejši se na pot podajo kar na vrhu odprtih vagonov, napolnjenih z železovo rudo. Med njimi sta bila leta 2022 tudi Drew Binsky in njegov prijatelj Thomas je zapisal index.hr.

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Noč na kupu železove rude

Kar se na družbenih omrežjih morda zdi kot vznemirljiva priložnost za spektakularne fotografije, se je v resnici izkazalo za precej zahtevnejšo preizkušnjo. Po večerji iz oreščkov, piškotov, banan in vode, sta si na kupu železove rude uredila improvizirano ležišče. Nato ju je čakala dolga puščavska noč. Saharsko podnebje ne prizanaša nikomur. Medtem ko se temperature podnevi lahko povzpnejo tudi do 50 stopinj Celzija, ponoči padejo pod ničlo, včasih celo do minus štirih stopinj. Da bi se zaščitila pred mrazom, sta si nadela več plasti oblačil in se zavila v spalne vreče. Vseeno ni pomagalo prav veliko.

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"Bilo je ledeno," je povedal Binsky in priznal, da mu je uspelo spati le nekaj ur. Oba sta se ponoči večkrat prebudila zaradi tresljajev, hrupa in nizkih temperatur. Tik pred sončnim vzhodom se je vlak za kratek čas ustavil v bližini majhnega naselja sredi puščave. Nato se je pot skozi neskončne peščene ravnice nadaljevala. "Popolnoma sem prekrit s črnim prahom. Moj zadah je grozen, voham ga celo skozi masko za obraz," je dejal med snemanjem videoposnetka.

Izven cone udobja

Binsky je med potovanjem večkrat poudaril, da ga prav takšne izkušnje ženejo po svetu. "Rad se postavljam pred izzive in zapuščam svojo cono udobja. To je natanko to, da stopiš iz varnega okolja in počneš tisto, kar obožuješ," je dejal. Čeprav je bila vožnja fizično naporna in vse prej kot udobna, jo danes opisuje kot eno najbolj nepozabnih doživetij svojega življenja.

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Zakaj je ta vlak postal legenda med popotniki?