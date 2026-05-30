Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu

Letališče Lukla: vrata do Mount Everesta

Najnevarnejše letališče na svetu se nahaja v Nepalu in se imenuje letališče Tenzing-Hillary, bolj znano kot letališče Lukla. Letališče leži na nadmorski višini približno 2.845 metrov in predstavlja glavno izhodišče za pohodnike ter alpiniste, ki se odpravljajo proti Mount Everestu. Kot poročajo pri Geography Worlds, velja Lukla za eno najzahtevnejših pristajalnih točk na svetu zaradi kombinacije kratke piste, zahtevnega terena in izjemno hitrih vremenskih sprememb. Pista meri le približno 527 metrov, kar je večkrat manj od običajnih mednarodnih letališč.

Zakaj je pristanek tako nevaren

Največja težava letališča Lukla je njegova lega med gorami Himalaje. Piloti imajo pri pristanku zelo malo prostora za napake, saj letališče obdaja strm gorski teren. Po podatkih portala AeroXplorer je ena stran piste zaključena s steno oziroma pobočjem gore, druga pa s strmo pečino. To pomeni, da piloti po začetku pristajanja nimajo možnosti ponovnega vzleta oziroma popravka manevra. Poleg tega se vreme lahko spremeni v nekaj minutah. Megla, močan veter in slaba vidljivost pogosto povzročijo odpovedi letov. Kot navaja Huffington Post, lahko ravno vremenske razmere zelo hitro ustvarijo izjemno nevarne pogoje za letenje.

Le posebej usposobljeni piloti lahko pristanejo

Na letališču Lukla ne sme pristati vsak pilot. Za pristanke in vzlete so potrebna posebna dovoljenja ter dodatna usposabljanja. Strokovnjaki za letalstvo poudarjajo, da morajo piloti pred dovoljenjem za letenje v Luklo opraviti številne zahtevne treninge v gorskih pogojih. Tako imajo dovoljenje za pristajanje le najbolj izkušeni piloti z dolgoletnimi izkušnjami v Himalaji.

Potniki pogosto opisujejo let kot najbolj strašljiv v življenju

Na družbenih omrežjih in forumih številni potniki opisujejo pristajanje v Lukli kot izjemno stresno izkušnjo. Uporabniki Reddita pogosto omenjajo občutek, da letalo leti neposredno proti gori, preden tik pred pristankom ostro zmanjša višino. Tudi novinarji Condé Nast Traveler so let opisali kot "white-knuckle experience", kar pomeni izkušnjo, ob kateri potniki od strahu dobesedno stiskajo naslonjala sedežev.

Kljub nevarnosti je letališče ključnega pomena

Čeprav slovi kot eno najnevarnejših letališč na svetu, je Lukla izredno pomembna za lokalno prebivalstvo in turizem. Letališče predstavlja glavno povezavo oddaljenih himalajskih vasi z večjimi mesti in je ključno za odprave na Everest. Kot poročajo letalski strokovnjaki, bi bila brez tega letališča številna območja Himalaje precej težje dostopna. Zaradi tega ostaja Lukla kljub tveganjem eno najbolj prometnih gorskih letališč na svetu.

Tudi ta letališča veljajo za izredno nevarna

Med najbolj nevarna letališča na svetu strokovnjaki pogosto uvrščajo tudi letališče Princess Juliana na karibskem otoku Saint Martin, kjer letala pristajajo izredno nizko nad znamenito plažo Maho Beach. Zaradi bližine morja in kratke piste so pristanki tam prava turistična atrakcija, vendar piloti opozarjajo, da zahtevajo izjemno natančnost. Veliko pozornosti vzbuja tudi letališče Paro v Butanu, ki je obdano z visokimi gorami Himalaje. Po podatkih letalskih strokovnjakov lahko tam pristajajo le posebej certificirani piloti, saj zahtevni gorski zavoji in hitro spreminjajoče se vreme močno otežujejo pristanke. Za eno najbolj zahtevnih velja tudi nekdanje letališče Kai Tak v Hongkongu, ki je slovelo po spektakularnem pristajanju med nebotičniki. Čeprav je bilo letališče zaprto leta 1998, še danes velja za eno najbolj nevarnih in ikoničnih pristajalnih točk v zgodovini letalstva.

Med najbolj nevarna letališča spada tudi letališče Princess Juliana na karibskem otoku Saint Martin