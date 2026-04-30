Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih

Camogli, ki leži približno 30 kilometrov od Genove v severozahodni Italiji, je zasedel prvo mesto na seznamu najlepših obalnih mest na svetu, ki ga je pripravila revija Architectural Digest, in prehitel Cape Town, Rio de Janeiro in Hong Kong. Camogli, ki se nahaja na Ligurski rivieri, je priljubljena poletna destinacija s povprečnimi temperaturami 27 C.
Znan je kot meka za fotografe, saj je izjemno slikovito mestece s hišami v pastelnih barvah, čudovite restavracije in trgovine pa še dodatno prispevajo k njegovemu čaru. Je tudi eden najboljših krajev v Liguriji za opazovanje sončnega zahoda, saj se vijugasta obala naravno spušča proti obzorju in ustvarja čudovite prizore.
Poleg poletja obiskovalci v Camogli pridejo tudi v začetku maja, ko poteka Sagra del pesce, festival, posvečen lokalnim ribjim izdelkom. Festival, ki poteka že več kot 70 let, je znan po svoji glavni atrakciji: ogromni štirimetrski ponvi, v kateri v enem dnevu pripravijo tri tone svežih rib.
Mesto tisočerih belih jader
Če se odločite za obisk, lahko raziščete tudi njegovo bogato pomorsko zgodovino, saj je bilo mesto dolga leta ribiška vas in trgovsko središče s koreninami, ki segajo v antične čase.
Že samo ime Camogli dobesedno pomeni 'hiša žensk', saj so moški stoletja pluli in lovili ribe, ženske pa so ostajale v mestu. A to ni edini vzdevek, ki ga nosi: konec 19. stoletja je mestna flota štela na stotine ladij, zaradi česar si je Camogli prislužil vzdevek mesto tisoč belih jader. Iz Genove je oddaljen le 20 minut vožnje z vlakom, zato je idealen za enodnevni izlet, če se odločite raziskati ta del Italije.
Ligurska riviera je obalni pas v severozahodni Italiji, ki se razteza vzdolž Ligurskega morja in meji na Francijo. Znana je po svoji dramatični pokrajini, kjer se strme gore strmoglavo spuščajo v morje, kar ustvarja ozke pasove obale. Zaradi zaščite pred mrzlimi severnimi vetrovi, ki jo nudijo Apenini in Alpe, ima regija izjemno milo sredozemsko podnebje, kar omogoča bujno vegetacijo, kot so oljke, agrumi in trte, ter jo dela za eno najbolj priljubljenih turističnih območij v Italiji.
Pomorske republike so bile neodvisne mestne države v Italiji, ki so med 10. in 15. stoletjem prevladovale v pomorski trgovini v Sredozemlju. Najbolj znane so bile Genova, Benetke, Pisa in Amalfi. Te države so razvile lastne flote, zakone o pomorstvu in trgovinske mreže, ki so jim omogočile kopičenje velikega bogastva. Njihov vpliv je bil ključen za širjenje blaga, idej in kulture med vzhodom in zahodom, s čimer so postavile temelje za sodobno evropsko trgovino in bančništvo.
