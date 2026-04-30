Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih

Camogli, ki leži približno 30 kilometrov od Genove v severozahodni Italiji , je zasedel prvo mesto na seznamu najlepših obalnih mest na svetu, ki ga je pripravila revija Architectural Digest, in prehitel Cape Town, Rio de Janeiro in Hong Kong . Camogli, ki se nahaja na Ligurski rivieri , je priljubljena poletna destinacija s povprečnimi temperaturami 27 C.

Znan je kot meka za fotografe, saj je izjemno slikovito mestece s hišami v pastelnih barvah, čudovite restavracije in trgovine pa še dodatno prispevajo k njegovemu čaru. Je tudi eden najboljših krajev v Liguriji za opazovanje sončnega zahoda, saj se vijugasta obala naravno spušča proti obzorju in ustvarja čudovite prizore.

Poleg poletja obiskovalci v Camogli pridejo tudi v začetku maja, ko poteka Sagra del pesce , festival, posvečen lokalnim ribjim izdelkom. Festival, ki poteka že več kot 70 let, je znan po svoji glavni atrakciji: ogromni štirimetrski ponvi, v kateri v enem dnevu pripravijo tri tone svežih rib.

Če se odločite za obisk, lahko raziščete tudi njegovo bogato pomorsko zgodovino, saj je bilo mesto dolga leta ribiška vas in trgovsko središče s koreninami, ki segajo v antične čase.

Že samo ime Camogli dobesedno pomeni 'hiša žensk', saj so moški stoletja pluli in lovili ribe, ženske pa so ostajale v mestu. A to ni edini vzdevek, ki ga nosi: konec 19. stoletja je mestna flota štela na stotine ladij, zaradi česar si je Camogli prislužil vzdevek mesto tisoč belih jader. Iz Genove je oddaljen le 20 minut vožnje z vlakom, zato je idealen za enodnevni izlet, če se odločite raziskati ta del Italije.