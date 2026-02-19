Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade

Gre za najdaljši neprekinjeni most nad vodo na svetu, ki se razteza skoraj 39 kilometrov čez jezero Pontchartrain in povezuje mesti Metairie in Mandeville. Zaradi svoje dolžine, dolge ravne proge nad vodo in izgube vizualnih orientirjev je most za nekatere voznike vir močne anksioznosti in paničnih napadov, poroča TheTravel.com.

Pot čez jezero sestavljata dva vzporedna mostova, skupaj dolga približno 38,6 kilometra, kar ju uvršča med najdaljše mostove nad vodo na svetu. Na določenih odsekih vozniki popolnoma izgubijo vizualni stik s kopnim, saj voda sega v vse smeri, kar ustvarja občutek izolacije. Kot so poročali na spletni strani TripTrait.com , lahko takšni pogoji pri nekaterih povzročijo tesnobo ali celo panični napad.

Policijske in reševalne službe pogosto pomagajo voznikom, ki ne morejo nadaljevati poti zaradi močne tesnobe ali paničnega napada.

- Vremenske razmere – megla, močan veter ali dež lahko še dodatno povečajo občutek negotovosti in strahu.

- Dolga, ravna proga nad vodo – pomanjkanje ovinkov, vizualnih referenc in krajših postankov poveča občutek monotonosti in ranljivosti.

- Izguba orientacije – ko voznik ne vidi nobenega kopnega, se pojavi občutek dezorientacije in nemoči.

Psihološki dejavniki, ki lahko prispevajo k paničnim reakcijam med vožnjo po mostu, vključujejo:

Strah je del širšega pojava, poznanega kot gephyrophobia – strah pred mostovi. Dolge poti nad vodo, kjer voznik nima vizualnih referenc ali občutka bližine kopnega, lahko sprožijo občutek izgube nadzora, kar vodi do paničnih napadov. Turistični portali, med drugim TravelPander.com, opozarjajo, da se psihološki učinek še poveča pri posameznikih z akrofobijo ali splošno tesnobo med vožnjo.

Vozniki, ki doživijo panične napade, pogosto poročajo o pospešenem srčnem utripu, potenju, občutku ujetosti in nemoči nadaljevati vožnjo. V skrajnih primerih morajo policisti posredovati in varno pripeljati vozilo na 'trdna tla'.

Na mostu so celo urejene točke za zaustavitev in izhodi v sili, kjer lahko voznik varno ustavi vozilo. Stroka pa priporoča:

Osredotočanje na mirno dihanje in postopno vožnjo.

Načrtovanje vožnje v času z manj prometa.

Voznikom z močno tesnobo je priporočljivo imeti sopotnika, ki jih lahko pomiri, ali uporabiti počitek na varnem mestu.