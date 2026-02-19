Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Most Pontchartrain
Svet

Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade

B.R.
19. 02. 2026 03.00
0

Vožnja po mostu čez jezero Pontchartrain v ameriški zvezni državi Louisiana je za mnoge vsakdanja rutina, a za nekatere voznike predstavlja pravi izziv.

Gre za najdaljši neprekinjeni most nad vodo na svetu, ki se razteza skoraj 39 kilometrov čez jezero Pontchartrain in povezuje mesti Metairie in Mandeville. Zaradi svoje dolžine, dolge ravne proge nad vodo in izgube vizualnih orientirjev je most za nekatere voznike vir močne anksioznosti in paničnih napadov, poroča TheTravel.com.

Most povezuje mesti Metairie in Mandeville.
Most povezuje mesti Metairie in Mandeville. FOTO: Profimedia

Pot čez jezero sestavljata dva vzporedna mostova, skupaj dolga približno 38,6 kilometra, kar ju uvršča med najdaljše mostove nad vodo na svetu. Na določenih odsekih vozniki popolnoma izgubijo vizualni stik s kopnim, saj voda sega v vse smeri, kar ustvarja občutek izolacije. Kot so poročali na spletni strani TripTrait.com, lahko takšni pogoji pri nekaterih povzročijo tesnobo ali celo panični napad.

Zakaj nekateri doživljajo panične napade?

Psihološki dejavniki, ki lahko prispevajo k paničnim reakcijam med vožnjo po mostu, vključujejo:

- Izguba orientacije – ko voznik ne vidi nobenega kopnega, se pojavi občutek dezorientacije in nemoči.

- Dolga, ravna proga nad vodo – pomanjkanje ovinkov, vizualnih referenc in krajših postankov poveča občutek monotonosti in ranljivosti.

- Vremenske razmere – megla, močan veter ali dež lahko še dodatno povečajo občutek negotovosti in strahu.

Policijske in reševalne službe pogosto pomagajo voznikom, ki ne morejo nadaljevati poti zaradi močne tesnobe ali paničnega napada.

Pot čez jezero sestavljata dva vzporedna mostova, skupaj dolga približno 38,6 kilometra.
Pot čez jezero sestavljata dva vzporedna mostova, skupaj dolga približno 38,6 kilometra. FOTO: Adobe Stock

Strah je del širšega pojava, poznanega kot gephyrophobia – strah pred mostovi. Dolge poti nad vodo, kjer voznik nima vizualnih referenc ali občutka bližine kopnega, lahko sprožijo občutek izgube nadzora, kar vodi do paničnih napadov. Turistični portali, med drugim TravelPander.com, opozarjajo, da se psihološki učinek še poveča pri posameznikih z akrofobijo ali splošno tesnobo med vožnjo.

Vozniki, ki doživijo panične napade, pogosto poročajo o pospešenem srčnem utripu, potenju, občutku ujetosti in nemoči nadaljevati vožnjo. V skrajnih primerih morajo policisti posredovati in varno pripeljati vozilo na 'trdna tla'.

Na mostu so celo urejene točke za zaustavitev in izhodi v sili, kjer lahko voznik varno ustavi vozilo. Stroka pa priporoča:

Osredotočanje na mirno dihanje in postopno vožnjo.

Načrtovanje vožnje v času z manj prometa.

Voznikom z močno tesnobo je priporočljivo imeti sopotnika, ki jih lahko pomiri, ali uporabiti počitek na varnem mestu.

Najlepši mostovi Slovenije
Preberi še
Najlepši mostovi Slovenije
most čez jezero gephyrophobia panični napad strah pred višino anksioznost v vožnji
Svet

Skriti dragulj Italije: nekoč so ga oblegali pirati, danes pa turisti

Potovanja

Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1518