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Ursula von der Leyen
Svet

Prepoznate to znano političarko?

B.R.
16. 09. 2026 15.48
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Na stari fotografiji je obraz, ki ga danes pozna praktično vsa Evropa.

Danes jo poznamo kot predsednico Evropske komisije, na starejših fotografijah pa je precej težje prepoznati političarko, ki je pozneje postala ena najbolj prepoznavnih osebnosti evropskega političnega prostora.

Ursula Gertrud Albrecht se je rodila 8. oktobra 1958 v Bruslju. Konrad-Adenauer-Stiftung navaja, da je bila tretji od sedmih otrok v družini Albrecht in da je do 13. leta živela v belgijski prestolnici.

Prav tam je obiskovala Evropsko šolo, kjer je odraščala v večjezičnem okolju.

Njeno otroštvo je bilo precej drugačno od otroštva večine njenih vrstnikov. Njen oče Ernst Albrecht je bil ekonomist in je delal v evropskih institucijah že v prvih desetletjih evropskega povezovanja.

V družini so jo klicali Röschen

Morda najbolj prikupna podrobnost iz njenega otroštva je njen družinski vzdevek. Ursula je bila med odraščanjem znana kot Röschen, kar je pomanjševalnica imena Rosa.

Konrad-Adenauer-Stiftung pojasnjuje, da sta si njena starejša brata želela majhno sestrico in sta si zamislila, da bi ji bilo ime Rosa. V družini je zato ostal vzdevek Röschen.

V družini so jo klicali Röschen.
V družini so jo klicali Röschen. FOTO: Profimedia

Najprej jo je zanimala ekonomija, nato medicina

Njena pot do politike ni bila neposredna. Po srednji šoli je najprej študirala ekonomijo v Göttingenu in Münstru, del študija pa je opravila tudi v Londonu.

Pozneje se je odločila za medicino in študij nadaljevala na Medicinski fakulteti v Hannovru. Leta 1987 je opravila državni izpit, nato pa je delala kot zdravnica.

Nemška vlada v biografskih podatkih navaja, da je leta 1991 pridobila tudi doktorat iz medicine.

Od zdravnice do vrha evropske politike

Politično pot je začela v Nemčiji, kjer se je leta 1990 pridružila Krščansko-demokratski uniji. Pozneje je zasedala več ministrskih položajev v nemški zvezni vladi, med drugim je bila ministrica za družino, ministrica za delo in socialne zadeve ter ministrica za obrambo.

Leta 2019 je prišel največji preobrat v njeni karieri. Evropski parlament jo je izvolil za predsednico Evropske komisije in s tem je postala prva ženska na tem položaju. Evropska komisija potrjuje, da je bila leta 2024 ponovno izvoljena za drugi mandat, ki traja do leta 2029.

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Viri: European Commission, Konrad-Adenauer-Stiftung, Bundesregierung, Euronews, TIME

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ursula von der Leyen Evropska komisija politika biografija EU
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