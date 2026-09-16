Prepoznate to znano političarko?

Danes jo poznamo kot predsednico Evropske komisije, na starejših fotografijah pa je precej težje prepoznati političarko, ki je pozneje postala ena najbolj prepoznavnih osebnosti evropskega političnega prostora.

Ursula Gertrud Albrecht se je rodila 8. oktobra 1958 v Bruslju. Konrad-Adenauer-Stiftung navaja, da je bila tretji od sedmih otrok v družini Albrecht in da je do 13. leta živela v belgijski prestolnici.

Prav tam je obiskovala Evropsko šolo, kjer je odraščala v večjezičnem okolju.

Njeno otroštvo je bilo precej drugačno od otroštva večine njenih vrstnikov. Njen oče Ernst Albrecht je bil ekonomist in je delal v evropskih institucijah že v prvih desetletjih evropskega povezovanja.