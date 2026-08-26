Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'

Sanae Takaichi, ki je oktobra postala japonska premierka, je na omrežju X opisala eno bolj nenavadnih prigod iz življenja v uradni rezidenci. Njena objava je bila odgovor na pogosto vprašanje, ali je v stavbi, za katero že dolgo krožijo zgodbe o duhovih, sama doživela kaj nadnaravnega. Kot je zapisala, duhov ni videla, je pa naletela na precej bolj resničnega obiskovalca.

Duhov ni videla, jo je pa presenetil ščurek

""Nikoli nisem videla duha, sem pa pogosto kričala, ko sem naletela na ščurke,"" je zapisala. Premierka je pojasnila, da je bila nad pojavom ščurka precej presenečena. Po njenih besedah je namreč skrbela za čistočo in redno brisala tla pod jedilno mizo, ostanke hrane shranjevala v dobro zaprtem košu ter čistila in ločevala plastično embalažo. Nato je nekega dne ščurek nenadoma pritekel mimo njenih nog.

Ščurka ni želela ubiti

icon-expand Sanae Takaichi FOTO: AP

Tu pa se zgodba precej razlikuje od običajne reakcije na nezaželenega gosta. Takaichijeva je pojasnila, da že od otroštva obožuje mango Feniks japonskega ustvarjalca Osamuja Tezuke. Delo se med drugim ukvarja z življenjem, smrtjo in ponovnim rojstvom. Prav zaradi teh idej naj bi premierka tudi danes težko ubijala žuželke. "Verjetno zaradi tega tudi kot odrasla ne morem ubiti žuželk, vključno s ščurki," je zapisala. Ko je zagledala ščurka, je zato razmišljala tudi o njegovem življenju. "Morda je tudi to življenje del dolgega kroga ponovnega rojstva," je zapisala in dodala, da je nekaj časa preprosto upala, da bo ščurek sam odšel.

Nato so posredovali njeni sodelavci

Toda ščurek je očitno postal preveč zaželen sostanovalec. Ko je ena od njenih tajnic izvedela zanj, je poskrbela, da so ga odstranili. Po tem se ščurki v rezidenci niso več pojavljali. In prav tukaj je Takaichijeva presenetila z najbolj nenavadnim delom zgodbe. "Po eni strani sem občutila olajšanje, po drugi pa sem se počutila nekoliko osamljeno ali morda žalostno," je zapisala. Čeprav je bil ščurek zanjo sprva očitno neprijeten obiskovalec, se je po njegovi odstranitvi nenadoma pojavila praznina. Njena nenavadna izpoved je hitro pritegnila pozornost na družbenih omrežjih.

icon-expand Zgrajena je bila leta 1929. FOTO: Profimedia

V rezidenci preživi veliko časa

Zgodba o ščurku je povezana tudi s širšo razlago, zakaj Takaichijeva toliko časa preživlja v uradni rezidenci japonskega premierja. Po poročanju The Straits Times je stavba tik ob premierjevem uradu, zato jo premierka uporablja tudi kot delovno okolje. Tako lahko dela zgodaj zjutraj, pozno zvečer in ob koncih tedna, ne da bi ji bilo treba potovati v urad. "Zame je uradna rezidenca tudi delovno mesto," je pojasnila. Stavba ima sicer precej srhljivo zgodovino. Zgrajena je bila leta 1929, v tridesetih letih prejšnjega stoletja pa je bila povezana z dvema poskusoma državnega udara. Prav zaradi zgodovinskih dogodkov se je okoli nje spletla legenda, da v njej straši. Takaichijeva pa pravi, da sama ni videla nobenega duha.

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