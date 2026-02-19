Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Vernazza
Svet

Skriti dragulj Italije: nekoč so ga oblegali pirati, danes pa turisti

Moškisvet.com
19. 02. 2026 03.09
0

Vernazza je bila razglašena za eno najlepših vasi v Italiji in kljub množicam turistov ima še vedno pristen čar zaradi burne zgodovine in naravnih danosti tega območja.

Vernazza, druga v nizu slikovitih vasic na obali Ligurskega morja, znanih kot Cinque Terre, je ljubko mestece, ki se ga spominjamo po močnih in dramatičnih kontrastih. Barvite hiše na kolih uokvirjajo majhno pristanišče, skoraj pod pravim kotom na katerem sloni plaža, nad njimi pa se kot velikansko naravno stopnišče dvigajo terasasti vrtovi, vinogradi in oljčni nasadi, ki izginjajo nekje v bujnih gorah nad mestom.

Vernazza je bila razglašena za eno najlepših vasi v Italiji in kljub množicam turistov ima še vedno pristen čar zaradi burne zgodovine in naravnih danosti tega območja. Nekdanja ribiška vasica z ozkimi ulicami, skozi katere se ne morejo prepeljati niti najmanjši avtomobili, s trgom, kjer se domačini že stoletja zbirajo in si izmenjujejo novice, in stolpom, zaradi katerega so nevarnosti z morja skoraj oprijemljive, je danes povsem osredotočena na turizem.

Burna zgodovina

Restavracije, kavarne in trgovine s spominki so zavzele planote z razgledi in pritličja pisanih hiš, v njihovih zgornjih nadstropjih pa večinoma bivajo tujci, s parkirišča ob cesti nad mestom pa se proti morju vsak dan zlivajo reke navdušenih turistov, ki iščejo fotografijo življenja. Vendar pa obstajajo precej pristne podrobnosti, kot so vonj po pristanišču ob vrnitvi ribičev, živahna tržnica, ki se pojavi le ob torkih, ali otroci, ki igrajo nogomet na plaži ob mraku, zaradi katerih se splača ostati v Vernazzi tudi po "delovnem času".

Vernazza je bila omenjena že v 11. stoletju, od leta 1276 pa je bila pod oblastjo Genove in je igrala pomembno vlogo pri njenem osvajanju Ligurije. Mirno življenje mesta že od šestnajstega stoletja motijo napadi piratov, na kar spominja obrambni stolp Bellforte, pa tudi – če se tukaj znajdete na pravi datum – Festa dei Pirati, ki realistično in glasno podoživlja napad saracenskih piratov na Vernazzo. Nekdanja nevarnost piratov postane še posebej očitna na promenadi, ki povezuje vseh pet vasi Cinque Terre, na odsekih med štrlečimi rtovi, s katerih so v preteklosti domačine s pomočjo dima ali ognja obveščali o razmerah na morju.

obrambni stolp Bellforte
obrambni stolp Bellforte FOTO: Shutterstock

Modra pot

Priljubljena Modra pot (592, Corniglia - Monterosso) je najboljši način za raziskovanje vseh petih mest in uživanje v razgledih na globoko modro morje in skalnate pečine, med katerimi so mesteca v vseh barvah videti nestvarna - tako od daleč kot ko se jim približate. Če se odpravite v hribe po poti 508 (Vernazza - Foce Drignana), boste prišli do svetišča Nostra Signora di Reggio iz 11. stoletja, znanega po podobi Črne Madone, ki jo tukaj imenujejo "l'Africana" in je v Vernazzo prispela med križarskimi vojnami. Med znamenitostmi v samem središču mesta je cerkev svete Margarete, domnevno zgrajena na mestu, kamor je morje prineslo kosti svetnice, in grad Doria, ki ga ne smete zgrešiti na kratkem sprehodu, ki vas bo popeljal po celotnem mestu.

Do Vernazze je, tako kot do katerega koli sosednjega mesta, najbolje priti z vlakom, saj se do vasi ne da priti z avtomobilom, garaže imajo odpiralni čas, parkiranje pa je seveda plačljivo – če sploh najdete prostor. Če v Levanto ali Monterosso prispete z vlakom, lahko prestopite na vlak Cinque Terre Express, ki se ustavi v vseh petih vaseh, ki sestavljajo Cinque Terre in vozi po nenavadni progi ob morju in skozi gore. Če se nameravate sprehoditi po narodnem parku, katerega del so ti kraji, vključno z znamenitimi turističnimi potmi, morate prav tako kupiti vstopnico.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: dnevnik.hr

vas Vernazza Italija izlet turizem cinque terre Ligursko morje ideja za izlet kam pa danes
Prehrana

7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave

Novice

Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1518