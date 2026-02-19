Skriti dragulj Italije: nekoč so ga oblegali pirati, danes pa turisti

Vernazza, druga v nizu slikovitih vasic na obali Ligurskega morja, znanih kot Cinque Terre, je ljubko mestece, ki se ga spominjamo po močnih in dramatičnih kontrastih. Barvite hiše na kolih uokvirjajo majhno pristanišče, skoraj pod pravim kotom na katerem sloni plaža, nad njimi pa se kot velikansko naravno stopnišče dvigajo terasasti vrtovi, vinogradi in oljčni nasadi, ki izginjajo nekje v bujnih gorah nad mestom. Vernazza je bila razglašena za eno najlepših vasi v Italiji in kljub množicam turistov ima še vedno pristen čar zaradi burne zgodovine in naravnih danosti tega območja. Nekdanja ribiška vasica z ozkimi ulicami, skozi katere se ne morejo prepeljati niti najmanjši avtomobili, s trgom, kjer se domačini že stoletja zbirajo in si izmenjujejo novice, in stolpom, zaradi katerega so nevarnosti z morja skoraj oprijemljive, je danes povsem osredotočena na turizem.

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock 1 / 2 Vernazza



Burna zgodovina

Restavracije, kavarne in trgovine s spominki so zavzele planote z razgledi in pritličja pisanih hiš, v njihovih zgornjih nadstropjih pa večinoma bivajo tujci, s parkirišča ob cesti nad mestom pa se proti morju vsak dan zlivajo reke navdušenih turistov, ki iščejo fotografijo življenja. Vendar pa obstajajo precej pristne podrobnosti, kot so vonj po pristanišču ob vrnitvi ribičev, živahna tržnica, ki se pojavi le ob torkih, ali otroci, ki igrajo nogomet na plaži ob mraku, zaradi katerih se splača ostati v Vernazzi tudi po "delovnem času". Vernazza je bila omenjena že v 11. stoletju, od leta 1276 pa je bila pod oblastjo Genove in je igrala pomembno vlogo pri njenem osvajanju Ligurije. Mirno življenje mesta že od šestnajstega stoletja motijo napadi piratov, na kar spominja obrambni stolp Bellforte, pa tudi – če se tukaj znajdete na pravi datum – Festa dei Pirati, ki realistično in glasno podoživlja napad saracenskih piratov na Vernazzo. Nekdanja nevarnost piratov postane še posebej očitna na promenadi, ki povezuje vseh pet vasi Cinque Terre, na odsekih med štrlečimi rtovi, s katerih so v preteklosti domačine s pomočjo dima ali ognja obveščali o razmerah na morju.

icon-expand obrambni stolp Bellforte FOTO: Shutterstock

Modra pot

Priljubljena Modra pot (592, Corniglia - Monterosso) je najboljši način za raziskovanje vseh petih mest in uživanje v razgledih na globoko modro morje in skalnate pečine, med katerimi so mesteca v vseh barvah videti nestvarna - tako od daleč kot ko se jim približate. Če se odpravite v hribe po poti 508 (Vernazza - Foce Drignana), boste prišli do svetišča Nostra Signora di Reggio iz 11. stoletja, znanega po podobi Črne Madone, ki jo tukaj imenujejo "l'Africana" in je v Vernazzo prispela med križarskimi vojnami. Med znamenitostmi v samem središču mesta je cerkev svete Margarete, domnevno zgrajena na mestu, kamor je morje prineslo kosti svetnice, in grad Doria, ki ga ne smete zgrešiti na kratkem sprehodu, ki vas bo popeljal po celotnem mestu.

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock 1 / 2 Modra pot



Do Vernazze je, tako kot do katerega koli sosednjega mesta, najbolje priti z vlakom, saj se do vasi ne da priti z avtomobilom, garaže imajo odpiralni čas, parkiranje pa je seveda plačljivo – če sploh najdete prostor. Če v Levanto ali Monterosso prispete z vlakom, lahko prestopite na vlak Cinque Terre Express, ki se ustavi v vseh petih vaseh, ki sestavljajo Cinque Terre in vozi po nenavadni progi ob morju in skozi gore. Če se nameravate sprehoditi po narodnem parku, katerega del so ti kraji, vključno z znamenitimi turističnimi potmi, morate prav tako kupiti vstopnico.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.