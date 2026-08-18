Kostelić pokazal grdo plat hrvaškega otoka

Ivica Kostelić opozoril na nenavadno najdbo

Nekdanji vrhunski hrvaški smučar Ivica Kostelić je na Instagramu objavil fotografijo, ki je hitro pritegnila pozornost. Na njej stoji ob razpadajoči razbitini avtobusa, ki so jo našli globoko v naravi na otoku Mljetu. Čeprav je Kostelić objavo začel nekoliko šaljivo, je njeno sporočilo precej resno. "Alexander Supertramp ali Chris McCandless? Aljaska ali Mljet?" je zapisal in se pri tem navezal na Christopherja McCandlessa, ameriškega pustolovca, katerega zgodba je navdihnila film V divjini. Nato je pojasnil, zakaj se je po 13 letih ponovno vključil v okoljsko akcijo na hrvaškem otoku.

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Pred 13 leti so odstranili več kot 380 avtomobilskih razbitin

Kostelić je spomnil, da je že pred 13 leti podprl akcijo odstranjevanja avtomobilskih razbitin z Mljeta. Takrat so z divjih odlagališč po otoku odstranili in ustrezno obravnavali več kot 380 avtomobilskih razbitin. Pobudnik takratne akcije je bil fotograf Romeo Ibrišević, ki je Kostelića ponovno povabil k sodelovanju. Tokratni cilj je bil znova opozoriti na vozila, ki so ostala v naravi in še vedno kazijo okolje. A nova najdba je bila precej večja od avtomobila.

Globoko v naravi so našli zapuščen avtobus

Kostelić je razkril, da sta z Ibriševićem tokrat globoko v mljetski divjini našla celo zapuščen avtobus. "Tokrat smo globoko v mljetski divjini našli celo zapuščen avtobus," je zapisal in dodal, da upata, da bo tudi ta razbitina s pomočjo pristojnih služb odstranjena iz narave in odpeljana na ustrezno odlagališče. Ob tem je opozoril, da avtobus ni edina razbitina, ki še vedno ostaja na otoku. V naravi je namreč še vedno mogoče najti številne ostanke vozil, ki so tam že dolga leta.

icon-expand Ivica Kostelić FOTO: AP

Avtomobili pridejo na otok, da tam umrejo

Kostelićeva objava je sprožila številne odzive sledilcev. Eden od njih je bil še posebej presenečen nad podatkom o več kot 380 odstranjenih avtomobilskih razbitinah. Kostelić mu je odgovoril, da se je ta številka nabirala skozi desetletja. Pri tem je zapisal precej slikovit stavek: "Avtomobili pridejo na otok, da tam umrejo." Njegova objava je tako poleg zanimanja sprožila tudi razpravo o odnosu ljudi do narave. Med komentarji so se pojavile pohvale za njegovo sodelovanje pri okoljski akciji, nekateri sledilci pa niso skrivali presenečenja nad količino odpadnih vozil, ki so jih v preteklosti našli na otoku.

Po koncu kariere se je lotil številnih pustolovščin

Kostelić se je od tekmovalnega smučanja poslovil leta 2017, vendar se njegov športni duh s tem ni končal. Po koncu kariere se je lotil številnih zahtevnih podvigov, med drugim jadranja, vzdržljivostnih preizkušenj in raziskovanja zahtevnih območij. Njegova športna kariera je bila sicer izjemna. Leta 2011 je osvojil veliki kristalni globus, leta 2003 je postal svetovni prvak v slalomu, na olimpijskih igrah pa je osvojil štiri srebrne medalje. V svetovnem pokalu je dosegel 26 zmag.

Leta 2025 je doživel tudi nevarno pustolovščino

Da se Kostelićeve pustolovščine včasih končajo precej bolj napeto, se je pokazalo marca 2025. Takrat se je skupaj s francoskim športnikom znašel v težavah pri ustju Bojane, potem ko se je njun kajak prevrnil. Moška sta več ur preživela v morju, nato pa so ju v zahtevni reševalni akciji našle in rešile črnogorske oblasti. O dogodku je poročal tudi hrvaški javni servis HRT. Kostelić je pozneje pojasnil, da je prišlo do napačne odločitve in da sta imela pri vsem skupaj tudi precej sreče.

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