Izgubil poročni prstan, nato pa so se pred vrati pojavili trije hobiti

Poročni prstan je izginil v deroči italijanski reki

Patrick Mohr je z ženo in otroki dopustoval v okolici kraja Bagni di Lucca v Toskani. Med kopanjem v gorskem potoku je pomagal otrokom pri skakanju v vodo, ko mu je eden od njih zgrabil roko. Zlati poročni prstan mu je zdrsnil s prsta in izginil v močnem toku. Za Irca izguba ni pomenila le izgubljenega nakita. Z ženo Joanne McHugh je bil poročen že 16 let, zato je imel prstan veliko večjo čustveno kot denarno vrednost. Možnost, da bi ga našli med kamenjem na rečnem dnu, se je zdela zelo majhna. Kot je poročal kanadski javni medij CBC v oddaji As It Happens, je Patrickova žena prosila tri moške, ki so bili v bližini, ali bi lahko pomagali pri iskanju. To so bili Filippo Palagi, Nicola Malloggi in Edoardo Poggi. Čeprav sprva niso imeli niti ustreznih plavalnih očal, so se odločili, da bodo poskusili najti izgubljeni prstan.

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Iskanje, ki je postalo prava odprava

Trije prijatelji so se iskanja lotili resno. Prva dva dni so območje pregledovali s kajakom, vendar prstana niso našli. Nato so spremenili pristop in se z maskami za potapljanje podali pod gladino. Na nevarnejših delih potoka so se z vrvmi pritrdili na skale, da bi se lažje spopadli z močnim tokom. Iskanje je bilo vse prej kot preprosto. Majhen zlat predmet je bilo težko opaziti med kamenjem in peskom, voda pa je nenehno premikala usedline na rečnem dnu. Toda tretji dan se je vztrajnost obrestovala: Nicola Malloggi je opazil odsev zlata in iz vode potegnil izgubljeni prstan. Po poročanju ameriškega portala People so moški prstan našli devet dni po tem, ko ga je Patrick izgubil. Namesto da bi ga preprosto poslali po pošti, so se odločili, da bodo lastniku pripravili presenečenje, ki ga ne bo nikoli pozabil.

icon-expand Včasih se neprijeten dogodek spremeni v zgodbo, ki jo pripovedujemo še leta. FOTO: AdobeStock

Živjo, Sméagol: sporočilo, ki ga ni pričakoval

Patrick je bil še vedno v Italiji, ko je med pripravljanjem večerje na telefonu zagledal sporočilo z neznane številke. V njem je bila fotografija najdenega prstana in hudomušno sporočilo: "Živjo, Sméagol, poglej, kaj smo našli." Sméagol je lik iz fantazijskega sveta J. R. R. Tolkiena, znan po svoji obsedenosti z mogočnim prstanom. Italijani so tako že med iskanjem izgubljenega nakita razvili šalo, ki je njihovo pustolovščino povezala z zgodbo Gospodarja prstanov. Patrick je bil nad novico osupel. Prstan, za katerega je mislil, da ga je odnesla reka, je bil spet najden. Toda najboljše presenečenje je šele sledilo.

Trije prijatelji so odpotovali na Irsko, oblečeni v hobite

Namesto običajne predaje so se Filippo, Nicola in Edoardo odločili, da bodo prstan osebno odnesli Patricku na Irsko. Navdih je bil jasen: Gospodar prstanov. Na pot so se odpravili oblečeni v hobite, ob prihodu pa so poskrbeli še za pravo filmsko vzdušje z glasbo iz filmske trilogije. Kot je poročal britanski časnik The Times, jih je Patrick sprejel na svojem domu in jim pripravil nepozabno gostoljubje. Skupaj so obiskali Glendalough in dolino Glenmalure, si privoščili postanek v lokalnem pubu, nato pa večer zaključili ob tradicionalni irski večerji z njegovo družino. Iz naključnega srečanja ob reki se je tako razvilo prijateljstvo, ki je preseglo meje med državama. Moški, ki se pred dopustom sploh niso poznali, so si ustvarili skupne spomine, ki jih verjetno ne bodo nikoli pozabili.

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Izgubljeni prstan je postal začetek novega prijateljstva

Včasih se neprijeten dogodek spremeni v zgodbo, ki jo pripovedujemo še leta. Patrick je med dopustom izgubil predmet, ki je zanj simboliziral pomemben del življenja, trije neznanci pa so se odločili, da mu ga pomagajo najti – in pri tem vložili veliko več truda, kot bi od njih kdorkoli pričakoval. Njihova poteza ni bila le prijazna gesta, temveč tudi dokaz, kako lahko majhna pripravljenost pomagati pripelje do nepričakovanih prijateljstev. In čeprav v resničnem življenju ni treba odpotovati v Mordor, da bi se zgodila prava pustolovščina, je ta zgodba dokaz, da je včasih dovolj že izgubljeni prstan, nekaj vztrajnosti in trije prijatelji z dobrim smislom za humor.

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