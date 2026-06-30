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Svet

Zakaj Italijani pijejo vodo pred kavo? Razlog, ki ga večina ljudi ne pozna

B.R.
30. 06. 2026 02.19
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Marsikdo ob espressu samodejno poseže po kozarcu vode, a v Italiji ima ta majhna podrobnost povsem drugačen pomen. Baristična tradicija razkriva, da vrstni red pitja ni naključen, temveč del kulture uživanja kave.

Kozarec vode ob kavi ni dodatek, ampak del rituala

Kot navajajo na spletnih straneh, ki obravnavajo italijansko kavarsko kulturo, kozarec vode ob espressu ni mišljen kot "priloga" ali nekaj, s čimer si speremo kavo, ampak kot priprava na okušanje. Italijanski baristi poudarjajo, da je namen vode predvsem očistiti usta pred pitjem kave.

Kot poročajo poznavalci kave iz italijanskega gostinskega okolja, se v nekaterih regijah, zlasti na jugu Italije, še vedno strogo držijo pravila, da se voda spije pred kavo, ne po njej. S tem se ohrani poln okus espressa brez vpliva prejšnjih arom hrane ali pijač.

Kozarec vode ob kavi ni dodatek, ampak del rituala
Kozarec vode ob kavi ni dodatek, ampak del rituala FOTO: Adobe Stock

Zakaj Italijani pijejo vodo pred espressom

Italijanski barista Emanuele, kot ga navajajo v pogovorih za tuje kulinarične medije, pojasnjuje, da voda služi čiščenju neba. To pomeni, da odstrani ostanke hrane ali drugih okusov, da lahko espresso pride do izraza v svoji polni aromi.

V praksi to pomeni, da se voda spije nekaj trenutkov pred kavo, ne pa po njej. Kot pišejo strokovnjaki za kavno kulturo, se tako zagotovi, da okušanje espressa ni "onesnaženo" z drugimi okusi iz ustne votline.

Tradicija, ki izvira iz evropske kavne zgodovine

Kot navajajo zgodovinski pregledi kavne kulture, ima postrežba vode ob kavi korenine tudi v srednjeevropskih kavarnah, kjer je voda predstavljala znak gostoljubja in višjega standarda storitve.

Sčasoma se je navada razširila tudi v Italijo, kjer pa je dobila bolj funkcionalen pomen – ne kot simbol prestiža, ampak kot del pravilnega uživanja espressa. Danes se še vedno razlikuje od lokala do lokala, vendar osnovno pravilo ostaja podobno: voda pred kavo izboljša izkušnjo pitja.

V Italiji kava ni samo napitek, ampak pomemben del vsakdana.
V Italiji kava ni samo napitek, ampak pomemben del vsakdana. FOTO: Shutterstock

Napačno razumevanje v vsakdanji praksi

Mnogi obiskovalci kavarn zunaj Italije kozarec vode spijejo po kavi, saj ga dojemajo kot sredstvo za "izpiranje" okusa. Kot poročajo poznavalci italijanske baristične tradicije, to pogosto pomeni ravno nasprotno od prvotnega namena – izgubi se del aromatične izkušnje espressa.

Pravilno zaporedje je zato ključno za tiste, ki želijo kavo doživeti tako, kot jo razumejo v Italiji.

Majhna navada, ki spremeni okus kave

Čeprav gre za drobno gesto, lahko vrstni red pitja vode in kave bistveno vpliva na doživetje espressa. Italijanski baristi zato pogosto opozarjajo, da ni vseeno, kdaj posežemo po kozarcu vode.

S tem preprostim pravilom se ohrani čist okus, ki je bistvo italijanske kavne kulture, in izkušnja postane bolj avtentična, kot jo poznajo domačini.

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