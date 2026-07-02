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Svet

Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"

B.R.
02. 07. 2026 03.39
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Poletna turistična sezona na Hrvaškem je v polnem razmahu. Na Jadran prihajajo množice domačih in tujih turistov, z njimi pa tudi številni sezonski delavci, brez katerih si turistične ponudbe skoraj ni več mogoče predstavljati. Med najbolj iskanimi poklici so vsako leto sobarice, katerih delo je fizično naporno in pogosto poteka pod velikim časovnim pritiskom.

Poleg vsakodnevnega čiščenja hotelskih sob in apartmajev pa se zaposleni pogosto srečujejo tudi s prizori, ki jih večina gostov nikoli ne vidi.

"V dveh dneh sva videli že marsikaj"

Hrvatica Jana, ki poleti skupaj s prijateljico dela kot sobarica na otoku Brač, je na družbenem omrežju Instagram delila svojo izkušnjo in priznala, da sta bili že po dveh delovnih dneh presenečeni nad tem, kaj vse sta našli v sobah gostov.

"S prijateljico delava sezono na Bolu kot sobarici. Zanimajo me vaše najslabše izkušnje. Midve delava šele drugi dan, pa sva videli že marsikaj," je zapisala in sledilce povabila, naj delijo svoje zgodbe.

Objava je hitro pritegnila veliko pozornosti, pod njo pa se je zvrstilo več deset komentarjev ljudi, ki so v preteklosti opravljali enako delo, so še zapisali na Net.hr.

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Od umazanega perila do neprijetnih presenečenj

Nekateri so se na vprašanje odzvali s humorjem, drugi pa so opisali precej neprijetne izkušnje.

Ena od uporabnic je zapisala, da je med štirimi sezonami našla vse od umazanega spodnjega perila in ostankov hrane do prizorov, ki jih ne bo nikoli pozabila.

V razpravo so se vključili tudi drugi uporabniki. Eden je opozoril na pomen higiene pri čiščenju, medtem ko je druga komentatorka poudarila, da ji je bilo delo sicer naporno, vendar ga ohranja v lepem spominu zaradi dobrega vzdušja, organizirane prehrane in prostega časa med izmenami.

Zaposleni v hotelih vsako sezono opozarjajo tudi na neprimerno ravnanje posameznikov.
Zaposleni v hotelih vsako sezono opozarjajo tudi na neprimerno ravnanje posameznikov. FOTO: Adobe Stock

Najbolj šokantna zgodba

Največ odzivov pa je sprožil komentar uporabnice Tamare, ki je opisala dogodek, na katerega še danes ne more pozabiti. "Najhujše je bilo, ko so iztrebek zavili v časopisni papir in ga pustili v hladilniku," je zapisala.

Mnogi uporabniki so priznali, da si takšnega ravnanja gostov sploh ne znajo razložiti. Tudi drugi so med najbolj neprijetnimi izkušnjami omenjali bruhanje, človeške iztrebke in uporabljene kondome.

Delo, ki ga gostje pogosto spregledajo

Čeprav večina turistov za seboj pusti urejene sobe, zaposleni v hotelih in apartmajih opozarjajo, da se vsako sezono srečajo tudi z izjemno neprimernim ravnanjem posameznikov.

Prav zato številni poudarjajo, da je delo sobaric precej več kot zgolj menjava posteljnine in čiščenje kopalnic. Zahteva dobro fizično pripravljenost, natančnost in veliko potrpežljivosti, občasno pa tudi precej močne živce.

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Vir: Net.hr

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