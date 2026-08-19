Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem

Robert Golob je na družbenem omrežju objavil videoposnetek, v katerem odpira pošiljko, ki mu jo je poslal jordanski kralj Abdullah II. V njej je bilo nekoliko nenavadno darilo – grozdje iz Jordanije.

"No, to pa je lepo presenečenje," je ob posnetku zapisal Golob in pojasnil, da mu je jordanski kralj darilo poslal ob rojstvu svojih vnukinj dvojčic.

Ob tem je Abdullahu II., kraljici Ranii in celotni družini iz srca čestital ter jim zaželel vse dobro.