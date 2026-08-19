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robert golob
Svet

Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem

B.R.
19. 08. 2026 11.05
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Nekdanji predsednik vlade Robert Golob je na Facebooku pokazal posebno darilo, ki ga je prejel iz Jordanije. Jordanski kralj Abdullah II. mu je ob rojstvu vnukinj dvojčic poslal grozdje, Golob pa je ob odpiranju pošiljke razkril tudi širši pomen geste.

Robert Golob je na družbenem omrežju objavil videoposnetek, v katerem odpira pošiljko, ki mu jo je poslal jordanski kralj Abdullah II. V njej je bilo nekoliko nenavadno darilo – grozdje iz Jordanije.

"No, to pa je lepo presenečenje," je ob posnetku zapisal Golob in pojasnil, da mu je jordanski kralj darilo poslal ob rojstvu svojih vnukinj dvojčic.

Ob tem je Abdullahu II., kraljici Ranii in celotni družini iz srca čestital ter jim zaželel vse dobro.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Bobo

Darilo ima tudi diplomatsko sporočilo

Ob odpiranju pošiljke je Golob pojasnil, da je mogoče darilo razumeti kot zahvalo za dobre odnose med Slovenijo in Jordanijo ter za slovenska prizadevanja, povezana z razmerami na Bližnjem vzhodu.

Izbira darila ima lahko tudi simbolni pomen. Grozdje je na Bližnjem vzhodu tradicionalno povezano z rodovitnostjo, obiljem, življenjem in blaginjo, medtem ko se bela barva pogosto povezuje z mirom, čistostjo in novimi začetki. V kontekstu rojstva otrok je zato takšno darilo mogoče razumeti kot lepo željo po sreči, zdravju in blaginji.

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Posebno darilo iz Jordanije sta pokusili tudi Tina Gaber in njena mama Mateja Gaber. Slednja nad okusom ni skrivala navdušenja – na lestvici od ena do deset mu je namenila kar 15 točk.

V Jordaniji veliko razlogov za praznovanje

Darilo je v Slovenijo prispelo v času, ko jordanska kraljeva družina praznuje pomemben družinski dogodek. Princesa Iman, hči kralja Abdullaha II. in kraljice Ranie, je 14. avgusta 2026 rodila dvojčici.

Deklici sta dobili imeni Talia in Rania, kot je poročal The National. Njuna starša sta princesa Iman in Jameel Alexander Thermiotis. Za kralja Abdullaha II. in kraljico Ranio je rojstvo dvojčic pomenilo prihod novih vnukinj.

Kraljica Rania je pozneje na družbenih omrežjih pokazala tudi prve fotografije z novorojenima vnukinjama.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI (2)

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T-I-T-O 19. 08. 2026 13.27
1 0
On pa bo njima za rojstvo dvojčič moral poslat otroška darila pa ček za 50,000€ je še premalo.
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jank 19. 08. 2026 12.08
1 0
Lepo! Le kaj bi poslal Janši, če bi mu že kaj moral poslati. Zagotovo Janša tega ne bi pokazal.
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