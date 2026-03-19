Finska že devetič najbolj srečna država, kaj pa je s Slovenijo?

S.B.
19. 03. 2026 10.09
Sreča ni le trenutni občutek veselja, ampak kompleksna kombinacija življenjskega standarda, zdravja, socialne podpore, osebne svobode in zaupanja v družbo. World Happiness Report 2025 znova razkriva, katere države na svetu so najbližje temu idealu. Je med njimi tudi naša? Preverite.

Če bi vas vprašali, kako zelo srečni ste, ker živite ravno v Sloveniji, kakšen bi bil vaš odgovor? 

World Happiness Report 2025 znova razkriva, katere države na svetu so najbližje sreči. Vas zanima, kje na seznamu se nahaja Slovenija? Za nekatere presenetljivo, za druge spet ne - na 19. mestu. Za nami je Češka, pred nami pa številne druge države, kjer naj bi bili ljudje bolj srečni, kot pri nas. 

Seznam najbolj srečnih držav na svetu. FOTO: AI

Na vrhu lestvice so že tradicionalno nordijske države, ki izstopajo z močno socialno državno ureditvijo, nizko korupcijo in visoko kakovostjo življenja. Med prvimi desetimi državami najdemo: Finsko, Dansko, Islandijo, Švedsko, Nizozemsko, Kostariko, Norveško, Izrael, Luksemburg in Mehiko.

Nordijske države ponovno dominirajo, medtem ko Latinska Amerika preseneti s Kostariko in Mehiko, kjer močne socialne vezi prispevajo k občutku sreče.

Slovenija in svetovni kontekst

Slovenija se uvršča na 19. mesto s 6,79 točke, kar jo uvršča med top 20 najbolj srečnih držav sveta. To pomeni, da so naši državljani relativno zadovoljni z življenjem, kljub izzivom, ki jih prinaša sodobna družba.

Kaj vpliva na merilo sreče?

World Happiness Report ocenjuje srečo po šestih ključnih dejavnikih:

BDP na prebivalca: ekonomska varnost in dostop do dobrin

Socialna podpora: prijatelji, družina in država

Zdravje in življenjska doba

Osebna svoboda pri odločanju

Zaupanje v institucije: nizka korupcija

Dobrodelnost in medsebojna pomoč

Nordijske države ostajajo zgled stabilnosti, zaupanja in kakovosti življenja, medtem ko države kot Kostarika in Mehika dokazujejo, da lahko močne socialne vezi in medsebojna solidarnost prav tako prispevajo k občutku sreče.

Za Slovenijo, ki se uvršča na 19. mesto, je to znak, da kljub izzivom živimo v okolju, kjer je kakovost življenja visoka, socialna podpora močna, in ljudje lahko uživajo v svojih življenjih. Poročilo nas opominja, da sreča ni le cilj posameznika, ampak skupna vrednota, ki zahteva stabilne družbene strukture, zaupanje in solidarnost.

V končni analizi sreča ni nekaj, kar se zgodi, ampak nekaj, kar gradimo skupaj. V družbi, ki spodbuja zdravje, zaupanje in medsebojno podporo. 

Vir: World Happiness Report

Svet

Skriti dragulj Italije: nekoč so ga oblegali pirati, danes pa turisti

