V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend

Sever Evrope kot središče solo življenjskega sloga

Kot poroča Eurostat, je v Evropski uniji približno tretjina vseh gospodinjstev sestavljena iz ene osebe, vendar so razlike med državami velike. V nordijskih državah, kot so Švedska, Danska, Finska in Norveška, je delež ljudi, ki živijo sami, med najvišjimi v Evropi. Še posebej izrazit je ta trend v večjih mestih, kjer lahko delež enočlanskih gospodinjstev preseže tudi polovico vseh stanovanjskih enot, kar kaže na močno individualizacijo življenjskega sloga. Kot poroča OECD, je ta pojav povezan z več dejavniki, med njimi z višjo ekonomsko neodvisnostjo, poznejšim vstopom v partnerske zveze ter spremenjenimi družbenimi normami, ki ne postavljajo več tradicionalne družine kot edinega življenjskega cilja.

icon-expand V Evropski uniji približno tretjina vseh gospodinjstev sestavljena iz ene osebe FOTO: Adobe Stock

Zakaj vse več ljudi živi samih

Spremembe življenjskih prioritet Kot navaja Statista, se je v razvitih državah razširil t. i. "single culture", kjer posamezniki dlje časa ostajajo brez partnerja ali se zavestno odločajo za samostojno življenje. Razlogi so pogosto povezani z izobraževanjem, kariero in željo po osebni svobodi. V severni Evropi je ta trend še posebej izrazit, saj socialni sistemi omogočajo relativno visoko stopnjo samostojnosti brez nujne odvisnosti od družinskega modela.

Staranje prebivalstva in ločena gospodinjstva

Eurostat izpostavlja tudi demografski vidik: pomemben del enočlanskih gospodinjstev predstavljajo starejše osebe, zlasti vdove in ločenci, ki po življenjskih spremembah ostanejo sami. To dodatno povečuje skupni delež ljudi, ki živijo brez partnerja.

Normalizacija samskosti

Kot poroča BBC, se je v zadnjih letih samskost v mnogih zahodnih državah normalizirala in ni več nujno razumljena kot prehodno ali problematično stanje. Vse pogosteje gre za trajno življenjsko izbiro, ki jo spremlja drugačen pogled na odnose in družino.

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Vpliv na družbo in odnose

Preoblikovanje gospodinjstev Po podatkih je v Evropi več deset milijonov enočlanskih gospodinjstev, kar predstavlja eno najhitreje rastočih oblik bivanja. Ta trend vpliva tudi na stanovanjski trg, saj se povečuje povpraševanje po manjših stanovanjih. Spremembe v družinski strukturi OECD opozarja, da naraščanje samostojnega življenja vpliva na strukturo družin in socialnih mrež. Čeprav ljudje pogosto ohranjajo širše socialne stike, se klasična oblika družinskega življenja vse pogosteje nadomešča z bolj fleksibilnimi oblikami sobivanja.

icon-expand Naraščanje samostojnega življenja vpliva na strukturo družin in socialnih mrež. FOTO: Adobe Stock

Globalni primeri podobnega trenda

Kot poroča Reuters, je podoben trend opazen tudi zunaj Evrope, na primer na Japonskem, kjer se delež enočlanskih gospodinjstev v velikih mestih močno povečuje in preoblikuje družbeno strukturo.

Nova realnost sodobne družbe

Čeprav se v javnosti pogosto govori o "samski družbi", strokovne analize poudarjajo, da ne gre nujno za krizo odnosov, temveč za preoblikovanje življenjskih vzorcev. Solo življenje je v mnogih okoljih postalo ena izmed standardnih oblik bivanja, ki odraža širše družbene, ekonomske in kulturne spremembe. Hkrati pa strokovnjaki opozarjajo, da ta trend prinaša tudi izzive, predvsem v kontekstu demografije, socialne povezanosti in prihodnje organizacije družbe.

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