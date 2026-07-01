Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid

Plaža El Pedocin, znana tudi kot Bagno Marino La Lanterna, ohranja tradicijo več kot stoletja in sproža številne razprave o svobodi, tradiciji in družbenih normah. Ta plaža v Trstu velja za zadnje evropsko kopališče, kjer so kopalci še vedno strogo ločeni po spolu. Kot poroča italijanski portal Italianismo, plažo deli visok bel betonski zid, ki sega vse do plitvega morja in ustvarja dva popolnoma ločena dela. Na eni strani se nahajajo ženske in otroci do dvanajstega leta starosti, na drugi strani pa moški. Vsak del ima svoj vhod, kar dodatno poudarja fizično ločitev prostora.

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Vstopnina in vsakodnevno življenje na plaži

Vstop na plažo stane približno 1,20 evra, kar je po poročanju lokalnih medijev ena najnižjih vstopnin za urejena kopališča v Trstu. Ženski del je znan po sproščenem vzdušju, pogovorih in druženju, ob tem pa je ženskam dovoljeno tudi sončenje brez zgornjega dela kopalk, kar poudarjajo italijanski mestni turistični vodiči. Moški del pa ima nekoliko drugačen značaj. Kot piše La Repubblica, je tam pogosta igra kart, razprave o nogometu ter politične teme, kar daje prostoru povsem specifično družbeno dinamiko.

Tradicija, ki sega v čas Avstro-Ogrske

Zgodovina plaže sega v leto 1903, ko je bil Trst še del avstro-ogrske monarhije. Kot navajajo zgodovinski arhivi mesta Trst, ki jih povzemajo tudi italijanski zgodovinski portali, so bila takratna javna kopališča zasnovana z mislijo na zasebnost in družbene norme tistega časa. Prvotna lesena ograja je bila kasneje zamenjana z današnjim betonskim zidom, ki je postal prepoznaven simbol plaže. Po podatkih zgodovinarjev, ki jih povzema portal Italianismo, je bila ločitev med spoloma v začetku 20. stoletja povsem običajna praksa na več evropskih kopališčih, a je večinoma izginila.

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Ime El Pedocin in njegove razlage

Tudi izvor imena El Pedocin ni povsem jasen. Kot pišejo lokalni jezikoslovci in tržaški kulturni arhivi, naj bi ime izhajalo iz narečne besede za dagnje, medtem ko drugi viri omenjajo povezavo z majhnimi čevlji ali celo z načinom obešanja oblačil na plaži v preteklosti. Plaža El Pedocin že leta sproža razprave med zagovorniki tradicije in tistimi, ki menijo, da gre za zastarelo prakso. Kot poroča Corriere della Sera, nekateri obiskovalci opozarjajo, da je ločevanje po spolu danes neustrezno in ne odraža sodobne družbe. Po drugi strani pa lokalno prebivalstvo, kot navajajo tržaški občinski dokumenti, pogosto zagovarja ohranitev plaže, saj jo vidi kot del kulturne dediščine mesta. Na lokalnih posvetovanjih je bila večkrat potrjena podpora ohranitvi obstoječega režima.

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Incidenti in turistični odzivi

V zadnjih letih je plaža večkrat pritegnila medijsko pozornost tudi zaradi posameznih incidentov. Kot poroča italijanski tisk, med drugim Il Piccolo, je do odmevnega dogodka prišlo, ko je turistka iz Milana prešla na moški del plaže in izrazila nestrinjanje z ločitvijo po spolu. Dogodek je sprožil burne odzive tako med obiskovalci kot na družbenih omrežjih, kjer se še vedno krešejo mnenja o smiselnosti takšne ureditve.

icon-expand Trst FOTO: Adobe Stock

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