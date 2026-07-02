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Zastava nad Empire State Buildingom
Svet

Drzna zaljubljenca na vrhu Empire State Buildinga: ljubezen na 443 metrih

B.R.
02. 07. 2026 09.55
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New York je za nekaj ur obstal – ne zaradi filma ali spektakla, temveč zaradi dveh znanih "rooftopperjev", ki sta se povzpela na vrh ene najbolj ikoničnih stavb na svetu in tam uprizorila prizor, ki je hitro obkrožil splet.

Ruska adrenalinska navdušenca Angela Nikolau in Ivan Beerkus, znana po ekstremnih vzponih na nebotičnike, sta se brez varoval povzpela na vrh Empire State Buildinga, kjer sta razobesila velik črn transparent s sporočilom: "When the power of love beats the love of power the world knows peace."

Vzpon, ki ga je spremljal ves New York

Kot poroča ameriški Reuters in več drugih medijev, sta se povzpela vse do samega vrha antene, približno 443 metrov nad Manhattanom, kjer sta nekaj časa stala na izjemno ozki strukturi vrha nebotičnika. Dogodek je sprožil tudi posredovanje policije, ki je območje zaprla in kasneje oba tudi pridržala.

Po poročanju Associated Pressa je šlo za nepooblaščen vstop v tehnično zaprta območja stavbe, kar so oblasti označile kot resno varnostno kršitev, saj sta se gibala brez varoval in zaščitne opreme na eni najbolj izpostavljenih točk v New Yorku.

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Moč ljubezni na 443 metrih višine

Med najbolj odmevnimi trenutki je bil razvit transparent s sporočilom o ljubezni in miru, ki je postal viralen v nekaj minutah. Kot poroča People, sta se na vrhu zadržala približno eno uro, medtem ko sta ju spremljala policija in helikopterji, dogajanje pa so snemali tudi mimoidoči na ulicah Manhattna.

Zastava nad Empire State Buildingom
Zastava nad Empire State Buildingom FOTO: AP

Zaroka na robu prepada

Kot navaja The Guardian, se je spektakel nato spremenil v še bolj oseben trenutek – na nižji platformi pod vrhom antene je Ivan Beerkus pokleknil in zaprosil Angelo Nikolau. Ta je zaroko sprejela, par pa je trenutek delil tudi na družbenih omrežjih.

Oba sta sicer znana iz Netflixovega dokumentarca Skywalkers: A Love Story, kjer so predstavljeni njuni nevarni vzponi in odnos, ki se je razvijal prav skozi ekstremne podvige.

Romantika ali nevarno tveganje?

Čeprav je dogodek na spletu sprožil val navdušenja, pa oblasti opozarjajo, da je šlo za izjemno nevaren in nezakonit podvig. Kot poudarjajo ameriški mediji, sta bila obtožena več prekrškov, med drugim nepooblaščenega vstopa, povzročanja nevarnosti in kršenja varnostnih protokolov.

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