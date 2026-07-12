Država, kjer so bili dvoboji s pištolami zakoniti vse do leta 1992

Večina ljudi je prepričana, da so bili zakoniti dvoboji povezani s Paragvajem. V resnici gre za enega najbolj trdoživih internetnih mitov. Država, ki je dvoboje dejansko uzakonila, je bil njen sosed Urugvaj. V Urugvaju, eni najbolj stabilnih in demokratičnih držav Južne Amerike, so bili dvoboji uradno dovoljeni kar 72 let, od leta 1920 do leta 1992. Zgodovinar David S. Parker, avtor knjige The Pen, the Sword, and the Law: Dueling and Democracy in Uruguay, navaja, da je bil Urugvaj celo edina država na svetu, ki je dvoboje formalno dekriminalizirala in jih vključila v pravni sistem.

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Ko je bila užaljena čast

Dvoboji niso bili namenjeni reševanju vsakdanjih sporov med sosedi. Šlo je predvsem za zaščito osebne časti med politiki, novinarji, odvetniki in drugimi pripadniki družbene elite. Po navedbah Queen's University so urugvajski zakonodajalci menili, da je bolje dvoboje urediti s pravili, kot pa jih prepovedati in dopuščati na črnem trgu. Nastal je nekakšen vzporeden sistem reševanja sporov, ki je temeljil na kodeksih časti. V praksi je to pomenilo, da je moral biti dvoboj vnaprej dogovorjen, nadzorovan in izpeljan po strogih pravilih. Če pogoji niso bili izpolnjeni, ni šlo za zakonit dvoboj, ampak za kaznivo dejanje.

icon-expand V Urugvaju, eni najbolj stabilnih in demokratičnih držav Južne Amerike, so bili dvoboji uradno dovoljeni kar 72 let. FOTO: Shutterstock

Predsedniki, ministri in novinarji z orožjem v rokah

Kar danes zveni skoraj neverjetno, je bilo nekoč del politične kulture. Po raziskavah Davida S. Parkerja so se v dvobojih znašli številni vplivni politiki, kandidati za predsednika, ministri in uredniki časopisov. Spori so pogosto nastali zaradi žalitev, obtožb korupcije ali političnih napadov v medijih. Med najbolj znanimi je dvoboj iz leta 1971, v katerem je sodeloval urugvajski general in politik Líber Seregni, kasnejša pomembna osebnost urugvajske demokracije.

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So se dvobojevali do smrti?

Ne vedno. Hollywood je ustvaril predstavo, da dvoboji nujno pomenijo boj na življenje in smrt. V resnici so bili številni urugvajski dvoboji bolj formalnost kot smrtonosen obračun. Po zgodovinskih virih so številni udeleženci že s tem, da so sprejeli izziv, dokazali svojo čast. Nekateri dvoboji so se končali z lažjimi poškodbami, drugi pa brez ranjenih. Kljub temu je šlo za nevarno prakso in v zgodovini so bili tudi smrtni primeri.

icon-expand Urugvajska zastava FOTO: Shutterstock

Zakaj je država tak zakon sploh sprejela?

Po analizi objavljeni v reviji History Today so urugvajski politiki v začetku 20. stoletja verjeli, da bodo s formalizacijo dvobojev omejili verbalne napade, lažne obtožbe in politično blatenje. Ideja je bila preprosta: če lahko zaradi svojih besed končate na dvoboju, jih boste uporabljali bolj previdno. V teoriji naj bi dvoboji prispevali k bolj civilizirani javni razpravi. V praksi pa se je pokazalo, da niso odpravili političnih konfliktov, zato je podpora tej tradiciji postopoma upadla.

Konec nenavadne zakonodaje

Leta 1992 je Urugvaj zakon dokončno odpravil. Po podatkih raziskovalcev je k spremembi prispevalo tako spreminjanje družbenih vrednot kot tudi vse večje prepričanje, da sporov v demokraciji ni mogoče reševati z orožjem. Tako se je končalo eno najbolj nenavadnih poglavij moderne pravne zgodovine.

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Bi lahko danes še kje zakonito izzvali nasprotnika na dvoboj?

Po ugotovitvah zgodovinarjev je bil Urugvaj edinstven primer. Številne države so v preteklosti tolerirale dvoboje ali jih slabo preganjale, vendar jih niso uradno legalizirale na način, kot je to storil Urugvaj. Danes so dvoboji praktično povsod obravnavani kot kazniva dejanja ali pa jih prepovedujejo splošni zakoni o nasilju in povzročitvi telesnih poškodb. Prav zato zgodba o Urugvaju ostaja ena najbolj nenavadnih političnih in pravnih zanimivosti 20. stoletja – država, ki je verjela, da je mogoče demokracijo in čast braniti tudi z dvobojem.

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