Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?

Življenje na superjahtah daleč od popolnega razkošja

Giselle Azueta, ki že več let dela na luksuznih superjahtah, je v objavah na družbenih omrežjih razkrila, kako v resnici je videti delo za najbogatejše goste. Po njenih besedah je tempo dela izjemno intenziven, saj mora biti posadka na voljo skoraj štiriindvajset ur na dan. Vsaka želja gostov je obravnavana kot prioriteta, ne glede na uro ali zahtevnost.

Pravilo, ki določa življenje na krovu

Najbolj odmevno razkritje je pravilo, ki ga Giselle pogosto izpostavlja: "beseda "ne" v praksi skoraj ne obstaja." Kot navaja The Sun, posadka lahko zavrne le zahteve, ki so povezane z varnostjo ali presegajo meje sprejemljivega ravnanja. Vse ostalo pa je del vsakodnevnega delovnega procesa, kjer se pričakuje popolna prilagodljivost in hitra izvedba želja gostov.

Razkošje, ki presega meje običajnega

Giselle je opisala tudi nekatere primere zahtev, ki so jo presenetile. Nekateri gostje naj bi zahtevali posebno ustekleničeno vodo celo za kopanje, medtem ko so hišni ljubljenčki uživali jedilnike, ki so presegali luksuz običajnih restavracij. Po poročanju Business Insiderja so takšne zgodbe med posadko na superjahtah sicer znane, a redko javno izpostavljene, saj gre za zaprt in zelo diskreten svet bogatih lastnikov.

Popoln videz posadke kot del luksuza

Delo na jahti ne pomeni le strežbe in organizacije, temveč tudi strogo skrb za videz. Posadka mora biti ves čas urejena, saj predstavlja del celotne luksuzne podobe, ki jo lastniki želijo pokazati gostom.

icon-expand Jahta švicarskega milijarderja Ernesta Bertarellega FOTO: Profimedia

Čeprav delo na prvi pogled deluje sanjsko, Giselle ne skriva, da ima tudi svojo težko plat. Dolgi delovniki, stalna dosegljivost in visoka pričakovanja gostov so del vsakdana, ki ga večina ljudi ne vidi. Po drugi strani pa delo prinaša tudi dobre zaslužke in priložnost za potovanja po svetu, kar je eden glavnih razlogov, da se veliko ljudi odloči za delo na superjahtah.

Življenje pod palubo

Giselle je v svojih videih pokazala tudi, kako je videti njeno bivanje na ladji. Namesto luksuznih prostorov posadke pogosto spijo v majhnih kabinah z omejenim prostorom in osnovno opremo. Kot poroča CNN Travel, so prostori za osebje na superjahtah bistveno skromnejši od razkošja, ki ga uživajo gostje, kar še dodatno poudarja kontrast med obema svetovoma na isti ladji.

