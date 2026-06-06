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Lingpaishi Zigzag Road
Svet

Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro

B.R.
06. 06. 2026 03.37
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Na svetu obstajajo ceste, ki so dolge le nekaj kilometrov, a zaradi svoje zasnove, višinskih razlik in ostrih ovinkov predstavljajo izjemen izziv za voznike. Ena takšnih poti je v zadnjih letih postala viralna na družbenih omrežjih, saj jo mnogi opisujejo kot "nočno moro", čeprav jo je mogoče prevoziti v približno desetih minutah.

Strma serpentina, ki zahteva popolno zbranost

Ena najbolj znanih takšnih cest je 'Lingpaishi Zigzag Road' v kitajski občini Chongqing, ki slovi po 18 ostrih serpentinah na manj kot pol kilometra dolgem odseku in velja za eno najbolj nenavadnih gorskih cest v državi.

Takšne ceste so bile pogosto zgrajene kot edina povezava med oddaljenimi gorskimi skupnostmi in dolinami. Kot navajajo lokalni viri, so prebivalci nekoč morali pešačiti po nevarnih poteh, zato je bila gradnja serpentin nujna za dostop do osnovnih storitev.

Zakaj vozniki opisujejo vožnjo kot "nočno moro"?

Čeprav je cesta tehnično gledano varna, jo vozniki dojemajo kot izjemno zahtevno. Razlogi za to so:

- izjemno ostri ovinki v kratkem zaporedju

- strme vzpetine in spusti

- omejena vidljivost

- stalna potreba po zaviranju in prestavljanju

- pomanjkanje prostora za napake

Kot poročajo spletni portali, ki analizirajo nevarne ceste po svetu, je prav psihološki pritisk tisti, ki vožnjo naredi tako naporno. Voznik mora biti neprestano osredotočen, saj že majhna napaka lahko vodi v zdrs ali izgubo nadzora.

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10 minut, ki se zdijo veliko daljše

Čeprav je dolžina takšne ceste relativno majhna, lahko vožnja traja približno deset minut ali več, odvisno od prometa in vozniških izkušenj. V praksi pa se mnogim zdi, kot da bi trajala bistveno dlje.

Kot poročajo lokalni kitajski viri in turistični blogi, je cesta hkrati tudi priljubljena turistična atrakcija, saj ponuja spektakularne razglede na gorske pokrajine, vendar hkrati zahteva popolno koncentracijo.

Podobne "nočne more" po svetu

Nevarna cesta v himalaji
Nevarna cesta v himalaji FOTO: Adobe Stock

Takšne ceste niso omejene le na Kitajsko. Po svetu obstaja več primerov, ki jih vozniki opisujejo kot izjemno zahtevne:

- gorski prelazi v Himalaji z ozkimi in neurejenimi serpentinami

- strme ceste v Južni Ameriki z velikimi višinskimi razlikami

- podeželske poti v Evropi, kjer so pogoste luknje in slaba infrastruktura

Kot poroča The Guardian v analizah prometne varnosti, se vozniki na takšnih cestah pogosto soočajo z dodatnim stresom zaradi slabe vidljivosti in nepredvidljivih razmer.

Zakaj so te ceste še vedno v uporabi?

Kljub nevarnostim so takšne poti pogosto edina povezava med naselji. Gradnja ravnih cest v goratih območjih bi bila izjemno draga ali celo nemogoča, zato serpentine ostajajo najbolj praktična rešitev.

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