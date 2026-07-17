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Branko Đurić - Đuro
Svet

Đuro zaradi novega pravila na meji ogorčen: To je ponižujoče!

B.R.
17. 07. 2026 10.08
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Igralec in komik Branko Đurić - Đuro je na Facebooku ostro kritiziral novi evropski sistem evidentiranja vstopov in izstopov (Entry/Exit System – EES), ki je namenjen digitalizaciji mejnih kontrol na zunanjih schengenskih mejah.

Branko Đurić - Đuro se je v objavi na družbenih omrežjih obregnil ob obvezno fotografiranje potnikov na meji med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško: "Oprostite, ampak to obvezno fotografiranje ljudi na meji BiH–Hrvaška me spominja na Do, Re, Mi ... šizem. Ponižujoče, milo rečeno. Kakšen je namen tega maltretiranja?"

Njegova objava je hitro pritegnila veliko pozornosti, številni uporabniki Facebooka pa so se v komentarjih strinjali z njegovim mnenjem in izrazili nezadovoljstvo zaradi novih postopkov na meji.

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Kaj je sistem EES?

Sistem Entry/Exit System (EES) je elektronski sistem Evropske unije za evidentiranje vstopov in izstopov državljanov tretjih držav.
Sistem Entry/Exit System (EES) je elektronski sistem Evropske unije za evidentiranje vstopov in izstopov državljanov tretjih držav. FOTO: Adobe Stock

Sistem Entry/Exit System (EES) je elektronski sistem Evropske unije za evidentiranje vstopov in izstopov državljanov tretjih držav, ki v schengensko območje potujejo na kratkotrajno bivanje. Po več zamudah se je začel postopno uvajati 12. oktobra 2025, od 10. aprila 2026 pa je v celoti operativen na zunanjih schengenskih mejah.

Ob prvem vstopu v schengensko območje morajo potniki iz držav, ki niso članice Evropske unije ali schengenskega območja – med njimi tudi Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore – poleg potnega lista predložiti še biometrične podatke. Mejne oblasti jim fotografirajo obraz in odvzamejo prstne odtise, podatki pa se shranijo v skupno evropsko zbirko. Pri naslednjih prehodih meje se identiteta praviloma preverja elektronsko na podlagi že zbranih podatkov.

Namen sistema je izboljšati varnost na zunanjih mejah, učinkoviteje odkrivati prekoračitve dovoljenega bivanja ter preprečevati zlorabe identitete.

Daljše čakanje na mejah

Že pred uvedbo sistema so pristojni opozarjali, da bi lahko novi postopki povzročili daljše čakalne dobe, predvsem na prometno obremenjenih cestnih mejnih prehodih. Ker je treba ob prvem vstopu zajeti biometrične podatke, morajo potniki pogosto izstopiti iz vozila, kar lahko podaljša mejni postopek.

Prav zaradi teh dodatnih postopkov so se v javnosti pojavile kritike, med njimi tudi odziv Branka Đurića - Đura, ki meni, da je obvezno fotografiranje potnikov ponižujoče in se sprašuje, ali je takšen način izvajanja mejnih kontrol res upravičen.

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Viri: Evropska komisija, Travel Europe

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Branko Đurić EES sistem schengenska meja mejna kontrola biometrija Branko Đurić Đuro biometrični podatki schengensko območje
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KOMENTARJI (1)

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mentorhercul 17. 07. 2026 10.22
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E ti si en Đuro.Kontrola mora bit.
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