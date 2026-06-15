Od kraljeve palače do razpadajoče hiše: usoda nekdanje žene tajskega kralja pretresa javnost

Nekdanja tajska princesa Srirasmi Suwadee je nekoč veljala za pomembno članico kraljeve družine. Danes pa naj bi po poročanju nekaterih tujih medijev živela daleč od blišča in privilegijev, ki jih je uživala kot žena zdajšnjega tajskega kralja Maha Vajiralongkorna, znanega tudi kot kralj Rama X.

Od dvorne dame do princese

Srirasmi je konec devetdesetih let kot mlada ženska vstopila v službo takratnega prestolonaslednika Vajiralongkorna. Sprva je delala kot dvorna dama, njun odnos pa se je sčasoma razvil v ljubezensko zvezo. Par se je poročil 10. februarja 2001. Takrat je Vajiralongkorn javno poudarjal, da si želi bolj umirjenega družinskega življenja in stabilnosti. Štiri leta pozneje se jima je rodil sin, princ Dipangkorn Rasmijoti. Deček je postal eden najpomembnejših članov tajske kraljeve družine in pomemben del nasledstvene linije. Navzven je bilo videti, da kraljevi par živi idilično življenje, vendar se je za zidovi palače odvijala precej bolj zapletena zgodba.

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Zabava, ki je odmevala po svetu

Leta 2009 je mednarodno javnost presenetil posnetek zasebne zabave, na kateri je bila prisotna tudi Srirasmi. Posnetki so hitro zaokrožili po svetovnih medijih in sprožili burne odzive. Dogodek je bil še toliko bolj nenavaden, ker je šlo za praznovanje rojstnega dne kraljevega pudlja Fu-Fuja, ki je imel na tajskem dvoru poseben status. Pes je bil celo častni nosilec visokega vojaškega naziva, kar je v tujini povzročilo precej začudenja. Čeprav je škandal močno odmeval, je Srirasmi še nekaj let ostala članica kraljeve družine.

Korupcijski škandal in konec kraljevega življenja

Leta 2014 se je položaj dramatično spremenil. Več članov družine Srirasmi Suwadee je bilo vpletenih v korupcijski škandal, zaradi katerega so nekateri prejeli zaporne kazni. Kmalu zatem je Srirasmi izgubila svoj kraljevi naziv in vse privilegije, povezane s članstvom v kraljevi družini. S tem se je končalo njeno življenje v središču tajske monarhije. Po poročanju tujih medijev naj bi bila po ločitvi umaknjena iz javnega življenja. Nekateri mediji navajajo tudi, da so bili njeni stiki s sinom po razhodu močno omejeni, vendar podrobnosti uradno niso bile nikoli potrjene.

Življenje daleč od palače

O življenju nekdanje princese po ločitvi je znanega zelo malo. Tajski zakoni o zaščiti monarhije namreč močno omejujejo poročanje o članih kraljeve družine. Po poročanju nemškega tabloida Bild in nekaterih drugih tujih medijev naj bi Srirasmi danes živela v provinci Ratchaburi, približno sto kilometrov zahodno od Bangkoka. Nekateri mediji trdijo, da naj bi živela v zelo skromnih razmerah in v precej dotrajani hiši. Pojavljale so se tudi navedbe o pomanjkanju osnovnih bivalnih pogojev. Uradno naj bi se odločila za življenje kot maechi, kjer živi zelo omejeno – nekateri menijo, da je skoraj kot v hišnem priporu. Maechi je izraz za žensko v tajskem budizmu, ki živi v skupnosti (samostanu) in se posveti duhovnemu življenju, vendar nima enakega statusa kot redovnice (bhikkhunī). Običajno nosi bela oblačila, spoštuje stroga pravila in živi v templju, a uradno ne velja za popolnoma posvečeno budistično redovnico.

icon-expand Srirasmi Suwadee FOTO: Profimedia

Zgodba, ki še vedno vzbuja zanimanje

Usoda nekdanje princese ostaja zavita v skrivnost. Kljub temu zgodba še naprej vzbuja veliko zanimanja po svetu. Od življenja v eni najbogatejših kraljevih družin na svetu do osamitve daleč od oči javnosti – njen primer ostaja eden najbolj nenavadnih in kontroverznih v sodobni zgodovini monarhij.

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