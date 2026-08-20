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Julia Latoff in njen fant Mike
Svet

Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo

B.R.
20. 08. 2026 02.36
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Ameriški par je med jutranjim tekom po Benetkah doživel precej neprijetno presenečenje. Mislila sta, da počneta nekaj povsem običajnega, nato pa sta opazila, da ju domačini gledajo z neodobravanjem.

Julia Latoff in njen fant Mike sta strastna tekača, zato tudi na potovanjih rada spoznavata mesta na nekoliko drugačen način – med jutranjim tekom. V Italijo in Avstrijo sta se odpravila ob 60. obletnici poroke Mikeovih starih staršev, nekaj časa pa sta namenila tudi raziskovanju Benetk.

Kot je Julia povedala za Newsweek, poskušata trening opraviti skoraj v vsakem mestu, ki ga obiščeta. S to navado sta začela po koncu študija in doslej z njo nista imela večjih težav.

V Benetkah pa se je njun običajni jutranji trening hitro spremenil v precej neprijetno izkušnjo.

Benetke imajo stroga pravila za turiste.
Benetke imajo stroga pravila za turiste. FOTO: Profimedia

Domačini so ju gledali z neodobravanjem

Ker je bilo v začetku julija zelo vroče, se je Mike odločil, da bo tekel brez majice. V New Yorku, kjer živita, je to po Julijinih besedah poleti nekaj povsem običajnega.

Poleg tega sta nekaj dni prej tekla tudi po Firencah in tam opazila druge moške brez majic, zato nista niti pomislila, da bi lahko bilo v Benetkah drugače.

Toda odziv domačinov ju je presenetil

Julia je za Newsweek povedala, da so ljudje vidno kazali neodobravanje, nekateri so zmajevali z glavo in Mikea gledali zelo nejevoljno. Ko jima je nekdo nekaj pripomnil, sta se ustavila in na telefonu preverila, kaj bi lahko bilo narobe.

Takrat sta odkrila, da sta nevede prekršila mestno pravilo.

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Za hojo brez majice grozi 250 evrov kazni

Benetke imajo precej natančna pravila glede vedenja v zgodovinskem središču. Med njimi je tudi prepoved hoje brez majice oziroma v kopalkah.

Na uradni spletni strani Mestne občine Benetke je navedeno, da lahko kršitev tega pravila prinese 250 evrov globe.

Par je imel srečo, saj se je zgodba končala precej bolj preprosto. Takoj ko sta ugotovila, v čem je težava, sta zavila v eno od ulic in kupila majico.

Julia je priznala, da jima je bilo neprijetno, saj pravila nista želela namerno kršiti. Preprosto nista vedela, da je v Benetkah takšno vedenje prepovedano.

Benetke imajo za turiste še številne druge prepovedi

Prepoved hoje brez majice je le eno od pravil, s katerimi Benetke urejajo vedenje obiskovalcev.

Mestna uprava med drugim prepoveduje sedenje ali ležanje na tleh, stopnicah, mostovih, spomenikih in drugih posebej zaščitenih območjih. Tudi uživanje hrane in pijače na nekaterih takšnih mestih ni dovoljeno. Za kršitve so lahko predvidene globe med 100 in 200 evri, v določenih primerih pa tudi ukrep odstranitve z območja.

Precej dražje je lahko kopanje v beneških kanalih. Po podatkih Mestne občine Benetke je za kopanje, plavanje ali skakanje v kanal predvidena 350 evrov visoka globa.

Enako visoka kazen lahko doleti tudi tistega, ki odlaga oziroma meče odpadke.

Tudi hranjenje golobov je lahko drago

Tudi hranjenje golobov je lahko drago
Tudi hranjenje golobov je lahko drago FOTO: Adobe Stock

Turisti morajo paziti tudi pri hranjenju živali. Hranjenje golobov in galebov je v Benetkah prepovedano, globa pa lahko znaša od 25 do 500 evrov.

V zgodovinskem središču je prepovedana tudi vožnja s kolesom, pa celo njegovo potiskanje. Za to je predvidena globa 100 evrov.

Še eno pravilo, ki ga lahko turisti hitro spregledajo, je prepoved kampiranja oziroma prenočevanja na javnih površinah. Za takšno ravnanje je predvidena 200 evrov visoka globa.

Uradna pravila so del prizadevanj Benetk, da bi zaradi izjemnega turističnega obiska ohranile zgodovinsko središče in preprečile vedenje, ki bi lahko škodovalo mestu ali motilo prebivalce.

Američana sta opozorilo vzela resno

Julia je svojo izkušnjo pozneje objavila tudi na Instagramu in opozorila druge popotnike, naj se pred obiskom Benetk pozanimajo o lokalnih pravilih.

Njeno sporočilo je bilo precej preprosto: če se nameravate v Benetkah odpraviti na tek, ne pozabite majice.

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Viri: Newsweek, Mestna občina Benetke

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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