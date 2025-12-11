Kam na oddih? Ta evropska mesta so pozimi najlepša

Kot piše The Independent, se številna evropska mesta pozimi spremenijo v pravljične destinacije: "Parki, polni turistov poleti, se pozimi spremenijo v ulice, okrašene s tisoči lučk, kjer vonj po kuhanem vinu in cimetu ustvari posebno vzdušje." Poleg tega so cene nastanitev nižje, znamenitosti pa manj oblegane.
Najboljša mesta za zimski oddih
Brugge, Belgija
Srednjeveško mestno jedro s kanali, mostovi in 14. stoletnimi stavbami je pozimi še posebej očarljivo. The Independent priporoča obisk trga Markt, stolpa Belfry ter pokušino belgijskih specialitet – piva, vafljev in krompirčka.
Dunaj, Avstrija
Mesto cesarskih palač, kavarn in bogate glasbene tradicije. Obiskovalci lahko uživajo v koncertih Mozarta in Straussa ter poskusijo znamenito Sachertorto.
Ljubljana, Slovenija
Kot navaja The Independent, je Ljubljana majhna in kompaktna prestolnica, idealna za raziskovanje peš. Priporočajo vzpon na Ljubljanski grad, pokušino tradicionalnih jedi, kot so štruklji, ter obisk Unionove pivovarne.
Torino, Italija
Elegantno mesto pod Alpami, znano po čokoladi, kavarnah in bogati arhitekturi. Med znamenitostmi izstopa Muzej Egipčanskih artefaktov, eden največjih na svetu.
Malaga, Španija
Za ljubitelje sonca je Malaga idealna izbira. Poleg muzeja Pabla Picassa ponuja živahne tržnice, tapas bare in obmorske restavracije.
Talinn, Estonija
Srednjeveško mestno jedro, pastelne fasade in dostopne cene ustvarjajo občutek skandinavske prestolnice, a po bistveno nižjih stroških.
Porto, Portugalska
Mesto ob reki Douro je znano po mostu Dom Luis, portovem vinu in ugodnih cenah. Kot piše The Independent, je Porto ena najcenejših velikih zahodnoevropskih destinacij.
Budimpešta, Madžarska
Poleg božičnih sejmov je največja atrakcija pozimi obisk termalnih kopališč Széchenyi, ki ponujajo edinstveno izkušnjo v mrzlih dneh.
Zagreb, Hrvaška
Staro mestno jedro spominja na pravljično kuliso iz baleta Hrestač. Obiskovalci lahko uživajo v božičnih sejmih in posebnih tematskih turah.
Madrid, Španija
Prestolnica ponuja bogato kulturno ponudbo, od muzeja Reina Sofia do flamenco večerov. Kot dodajajo pri The Independent, je Madrid pozimi enako živahen kot poleti.
