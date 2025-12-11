Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Porto
Svet

Kam na oddih? Ta evropska mesta so pozimi najlepša

E.R.
11. 12. 2025 04.00
0

Odkrijte čarobne evropske metropole, ki pozimi zasijejo v luči prazničnih okraskov in ponujajo edinstveno doživetje z manj gneče ter ugodnejšimi cenami.

Kot piše The Independent, se številna evropska mesta pozimi spremenijo v pravljične destinacije: "Parki, polni turistov poleti, se pozimi spremenijo v ulice, okrašene s tisoči lučk, kjer vonj po kuhanem vinu in cimetu ustvari posebno vzdušje." Poleg tega so cene nastanitev nižje, znamenitosti pa manj oblegane.

Najboljša mesta za zimski oddih

Brugge, Belgija

Srednjeveško mestno jedro s kanali, mostovi in 14. stoletnimi stavbami je pozimi še posebej očarljivo. The Independent priporoča obisk trga Markt, stolpa Belfry ter pokušino belgijskih specialitet – piva, vafljev in krompirčka.

Brugge
Brugge FOTO: Shutterstock

Dunaj, Avstrija

Mesto cesarskih palač, kavarn in bogate glasbene tradicije. Obiskovalci lahko uživajo v koncertih Mozarta in Straussa ter poskusijo znamenito Sachertorto.

Dunaj v adventnem času zažari bolj kot katero koli drugo mesto v Avstriji.
Dunaj v adventnem času zažari bolj kot katero koli drugo mesto v Avstriji. FOTO: Adobe Stock
Mesto, ki jeseni dobi poseben čar: Do njega vas z avtom loči le nekaj ur
Preberi še
Mesto, ki jeseni dobi poseben čar: Do njega vas z avtom loči le nekaj ur

Ljubljana, Slovenija

Kot navaja The Independent, je Ljubljana majhna in kompaktna prestolnica, idealna za raziskovanje peš. Priporočajo vzpon na Ljubljanski grad, pokušino tradicionalnih jedi, kot so štruklji, ter obisk Unionove pivovarne.

Slovenija v decembru postane čarobna praznična zgodba. Mesta žarijo v soju luči, pravljice oživijo, dobri možje hodijo naokrog …
Slovenija v decembru postane čarobna praznična zgodba. Mesta žarijo v soju luči, pravljice oživijo, dobri možje hodijo naokrog … FOTO: Profimedia

Torino, Italija

Elegantno mesto pod Alpami, znano po čokoladi, kavarnah in bogati arhitekturi. Med znamenitostmi izstopa Muzej Egipčanskih artefaktov, eden največjih na svetu.

Torino
Torino FOTO: Shutterstock

Malaga, Španija

Za ljubitelje sonca je Malaga idealna izbira. Poleg muzeja Pabla Picassa ponuja živahne tržnice, tapas bare in obmorske restavracije.

Malaga
Malaga FOTO: Shutterstock
Otok, na katerem nočitev stane samo 24 evrov
Preberi še
Otok, na katerem nočitev stane samo 24 evrov

Talinn, Estonija

Srednjeveško mestno jedro, pastelne fasade in dostopne cene ustvarjajo občutek skandinavske prestolnice, a po bistveno nižjih stroških.

Talinn
Talinn FOTO: Shutterstock
Skriti biser Evrope, ki so ga označili za najboljše mesto na svetu
Preberi še
Skriti biser Evrope, ki so ga označili za najboljše mesto na svetu

Porto, Portugalska

Mesto ob reki Douro je znano po mostu Dom Luis, portovem vinu in ugodnih cenah. Kot piše The Independent, je Porto ena najcenejših velikih zahodnoevropskih destinacij.

Porto
Porto FOTO: Shutterstock

Budimpešta, Madžarska

Poleg božičnih sejmov je največja atrakcija pozimi obisk termalnih kopališč Széchenyi, ki ponujajo edinstveno izkušnjo v mrzlih dneh.

Božični sejem v Budimpešti
Božični sejem v Budimpešti FOTO: Shutterstock
To mesto jeseni postane ena najlepših evropskih destinacij
Preberi še
To mesto jeseni postane ena najlepših evropskih destinacij

Zagreb, Hrvaška

Staro mestno jedro spominja na pravljično kuliso iz baleta Hrestač. Obiskovalci lahko uživajo v božičnih sejmih in posebnih tematskih turah.

Božični sejem v Zagrebu
Božični sejem v Zagrebu FOTO: European Best Destinations
Advent v Zagrebu: Najlepše lokacije, ki jih morate obiskati
Preberi še
Advent v Zagrebu: Najlepše lokacije, ki jih morate obiskati

Madrid, Španija

Prestolnica ponuja bogato kulturno ponudbo, od muzeja Reina Sofia do flamenco večerov. Kot dodajajo pri The Independent, je Madrid pozimi enako živahen kot poleti.

Madrid
Madrid FOTO: Shutterstock
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Independent

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
ideja za izlet najlepša mesta v evropi zima potovanja izleti zimski izleti vikend izleti zimski oddih evropska mesta potovanja pozimi božični sejmi počitnice v Evropi
Svet

Življenje na Baliju: Problemi, o katerih se ne govori

SORODNI ČLANKI
Življenje na Baliju: Problemi, o katerih se ne govori

Življenje na Baliju: Problemi, o katerih se ne govori

To je krivo, da na potovanju ne morete na veliko potrebo

To je krivo, da na potovanju ne morete na veliko potrebo

Najslabše mesto na svetu? Popotnik razkril šokantno izkušnjo

Najslabše mesto na svetu? Popotnik razkril šokantno izkušnjo

Jesen v japonkah: Dobrodošli v najlepšem mestu španskih Benetk

Jesen v japonkah: Dobrodošli v najlepšem mestu španskih Benetk

To je najbolj obiskana in najstarejša jama v Evropi

To je najbolj obiskana in najstarejša jama v Evropi

ERASMUS izmenjava: 5 resnic, o katerih profesorji ne govorijo

ERASMUS izmenjava: 5 resnic, o katerih profesorji ne govorijo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Pogonska goriva so se pocenila
Pogonska goriva so se pocenila
šport
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
popin
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Okusno.je
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Zadovoljna.si
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Moskisvet.com
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Bibaleze.si
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Cekin.si
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Dominvrt.si
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Zadovoljna.si
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356