Kam na oddih? Ta evropska mesta so pozimi najlepša

Zvezdnik se je prepolovil
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Osupljiva preobrazba! Pevka je videti senzacionalno
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Življenje na Baliju: Problemi, o katerih se ne govori
Življenje na Baliju: Problemi, o katerih se ne govori

Nekdanja prebivalka tako imenovanega Otoka bogov je odkrito spregovorila o tem, kakšno je v resnici življenje na Baliju.
Otok, na katerem nočitev stane samo 24 evrov
Otok, na katerem nočitev stane samo 24 evrov

Bi se radi umaknili od božičnega vrveža? Čudovita destinacija, ki je od nas oddaljena par ur, vam ponuja edinstveno priložnost za edinstvene počitnice.
Advent v Zagrebu: Najlepše lokacije, ki jih morate obiskati
Advent v Zagrebu: Najlepše lokacije, ki jih morate obiskati

Advent v Zagrebu 2025 bo od 29. novembra do 7. januarja ponudil festival svetlobe, glasbe in umetnosti. Odkrijte najlepše lokacije, ki jih ne smete zamuditi.
Skriti biser Evrope, ki so ga označili za najboljše mesto na svetu
Skriti biser Evrope, ki so ga označili za najboljše mesto na svetu

Spoznajte evropsko prestolnico, ki jo mnogi spregledajo, a ponuja vse – od zgodovinskega mestnega jedra, prijaznih ljudi, odlične hrane in nizkih cen do čistega zraka in bližnjih naravnih lepot.
Grenlandija se počasi premika: Kam in kaj to pomeni?
Grenlandija se počasi premika: Kam in kaj to pomeni?

Procesov, ki oblikujejo Grenlandijo, ni več mogoče videti samo v ledu, zdaj se namreč spreminja tudi samo kopno, posledice tega pa bodo vplivale na veliko več kot zgolj podnebje.
Najslabše mesto na svetu? Popotnik razkril šokantno izkušnjo
Najslabše mesto na svetu? Popotnik razkril šokantno izkušnjo

YouTuber Drew Binsky, ki je obiskal vseh 197 držav sveta, je razkril, katero mesto ga je najbolj razočaralo. Conakry v Gvineji je opisal kot nevarno, dolgočasno in neprijazno – celo sredi državnega udara.
ERASMUS izmenjava: 5 resnic, o katerih profesorji ne govorijo
ERASMUS izmenjava: 5 resnic, o katerih profesorji ne govorijo

Erasmus izmenjava je lahko finančno in socialno zelo zahtevna. V prispevku razkrivamo, zakaj denar hitro izpuhti, zakaj nekatera prijateljstva niso iskrena in kako se izogniti težavam s priznavanjem izpitov, da vam ne bo treba vračati štipendije.
Mesto, ki jeseni dobi poseben čar: Do njega vas z avtom loči le nekaj ur
Mesto, ki jeseni dobi poseben čar: Do njega vas z avtom loči le nekaj ur

Mestne znamenitosti so sicer impresivne celo leto, a jim jesen dá še bolj poseben čar.
Jesen v japonkah: Dobrodošli v najlepšem mestu španskih Benetk
Jesen v japonkah: Dobrodošli v najlepšem mestu španskih Benetk

Ker je tam gradnja visokih stavb strogo prepovedana, večina hiš v mestu ne presega dveh nadstropij, prepoznavne bele fasade z rdečimi, modrimi ali rumenimi črtami pa so postale zaščitni znak kraja ...
10 stvari, ki vam jih stevardese ne smejo povedati
10 stvari, ki vam jih stevardese ne smejo povedati

Potovanje z letalom je za mnoge navadna rutina, a vsak, ki je vsaj enkrat sedel na krovu, ve, da se srečamo tudi s kabinskim osebjem. Stevardese in stevardi pri svojem delu obiščejo nešteto krajev in pogosto doživijo nenavadne ali nepričakovane situacije.
To mesto jeseni postane ena najlepših evropskih destinacij
To mesto jeseni postane ena najlepših evropskih destinacij

Odkrijte čarobnost jeseni v Budimpešti – od termalnih kopališč do skritih kavarn.
Francoz potuje iz Marseilla v Indijo - na oslu
Francoz potuje iz Marseilla v Indijo - na oslu

Njegov cilj je priti do Mumbaja, trenutno pa je na poti že več kot 3 leta in pol.
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Kaj vam gre med prazniki najbolj na živce?
