Film/tv
Zvezdnik se je prepolovil
Odnosi
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Glasba
Osupljiva preobrazba! Pevka je videti senzacionalno
Kriminalne zgodbe
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Arhiv člankov
Svet
Življenje na Baliju: Problemi, o katerih se ne govoriNekdanja prebivalka tako imenovanega Otoka bogov je odkrito spregovorila o tem, kakšno je v resnici življenje na Baliju.
Potovanja
Otok, na katerem nočitev stane samo 24 evrovBi se radi umaknili od božičnega vrveža? Čudovita destinacija, ki je od nas oddaljena par ur, vam ponuja edinstveno priložnost za edinstvene počitnice.
Svet
Advent v Zagrebu: Najlepše lokacije, ki jih morate obiskatiAdvent v Zagrebu 2025 bo od 29. novembra do 7. januarja ponudil festival svetlobe, glasbe in umetnosti. Odkrijte najlepše lokacije, ki jih ne smete zamuditi.
Potovanja
Skriti biser Evrope, ki so ga označili za najboljše mesto na svetuSpoznajte evropsko prestolnico, ki jo mnogi spregledajo, a ponuja vse – od zgodovinskega mestnega jedra, prijaznih ljudi, odlične hrane in nizkih cen do čistega zraka in bližnjih naravnih lepot.
Znanost
Grenlandija se počasi premika: Kam in kaj to pomeni?Procesov, ki oblikujejo Grenlandijo, ni več mogoče videti samo v ledu, zdaj se namreč spreminja tudi samo kopno, posledice tega pa bodo vplivale na veliko več kot zgolj podnebje.
Potovanja
Najslabše mesto na svetu? Popotnik razkril šokantno izkušnjoYouTuber Drew Binsky, ki je obiskal vseh 197 držav sveta, je razkril, katero mesto ga je najbolj razočaralo. Conakry v Gvineji je opisal kot nevarno, dolgočasno in neprijazno – celo sredi državnega udara.
Svet
ERASMUS izmenjava: 5 resnic, o katerih profesorji ne govorijoErasmus izmenjava je lahko finančno in socialno zelo zahtevna. V prispevku razkrivamo, zakaj denar hitro izpuhti, zakaj nekatera prijateljstva niso iskrena in kako se izogniti težavam s priznavanjem izpitov, da vam ne bo treba vračati štipendije.
Svet
Mesto, ki jeseni dobi poseben čar: Do njega vas z avtom loči le nekaj urMestne znamenitosti so sicer impresivne celo leto, a jim jesen dá še bolj poseben čar.
Svet
Jesen v japonkah: Dobrodošli v najlepšem mestu španskih BenetkKer je tam gradnja visokih stavb strogo prepovedana, večina hiš v mestu ne presega dveh nadstropij, prepoznavne bele fasade z rdečimi, modrimi ali rumenimi črtami pa so postale zaščitni znak kraja ...
Potovanja
10 stvari, ki vam jih stevardese ne smejo povedatiPotovanje z letalom je za mnoge navadna rutina, a vsak, ki je vsaj enkrat sedel na krovu, ve, da se srečamo tudi s kabinskim osebjem. Stevardese in stevardi pri svojem delu obiščejo nešteto krajev in pogosto doživijo nenavadne ali nepričakovane situacije.
Svet
To mesto jeseni postane ena najlepših evropskih destinacijOdkrijte čarobnost jeseni v Budimpešti – od termalnih kopališč do skritih kavarn.
