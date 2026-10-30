V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'

Želel je pričesko, dobil pa še nepozabno izkušnjo
Austin Augie, fotograf iz Brooklyna, se je med potovanjem po Indiji odločil, da je pravi čas za spremembo videza. Namesto obiska razkošnega salona se je odpravil k lokalnemu brivcu v Mumbaju, kjer si je zaželel pričesko, znano kot mullet. Gre za pričesko, pri kateri so lasje spredaj in ob straneh krajši, zadaj pa ostanejo daljši.
Načrt je bil preprost: nekaj škarij, malo oblikovanja in nov videz za nadaljevanje potovanja. A kot je Augie zapisal ob videoposnetku na družbenih omrežjih, se je izkušnja skoraj končala s paralizo.
"V Mumbaju sem si omislil mullet in skoraj končal ohromljen," je zapisal ob posnetku.
Indijski brivci in masaža, ki ni za vsakogar
Tisti, ki so že gledali posnetke striženja v Indiji, vedo, da se obisk lokalnega brivca lahko precej razlikuje od običajnega striženja v evropskem salonu. Poleg striženja in britja nekatere brivnice ponujajo še masažo glave, ramen in vratu, včasih pa tudi precej sunkovite gibe, ob katerih bi marsikdo raje ostal pri šamponiranju.
Toda pri vratu previdnost ni odveč. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko sunkovito in nestrokovno obračanje vratu v redkih primerih povzroči resne poškodbe, zato takšnih prijemov ni pametno preizkušati brez ustreznega znanja.
Viri: India Today, NDTV, Moneycontrol
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