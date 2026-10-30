V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'

Austin Augie, fotograf iz Brooklyna, se je med potovanjem po Indiji odločil, da je pravi čas za spremembo videza. Namesto obiska razkošnega salona se je odpravil k lokalnemu brivcu v Mumbaju, kjer si je zaželel pričesko, znano kot mullet. Gre za pričesko, pri kateri so lasje spredaj in ob straneh krajši, zadaj pa ostanejo daljši.

Načrt je bil preprost: nekaj škarij, malo oblikovanja in nov videz za nadaljevanje potovanja. A kot je Augie zapisal ob videoposnetku na družbenih omrežjih, se je izkušnja skoraj končala s paralizo.

"V Mumbaju sem si omislil mullet in skoraj končal ohromljen," je zapisal ob posnetku.