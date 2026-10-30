Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Austin Augie
Potovanja

V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'

B.R.
30. 10. 2026 00.26
0

Obisk frizerja se lahko konča z novo pričesko, slabim razpoloženjem ali željo po kapi. Ameriški fotograf Austin Augie pa je ob obisku brivca v Mumbaju doživel izkušnjo, ki jo je opisal kot zelo dramatično.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Želel je pričesko, dobil pa še nepozabno izkušnjo

Austin Augie, fotograf iz Brooklyna, se je med potovanjem po Indiji odločil, da je pravi čas za spremembo videza. Namesto obiska razkošnega salona se je odpravil k lokalnemu brivcu v Mumbaju, kjer si je zaželel pričesko, znano kot mullet. Gre za pričesko, pri kateri so lasje spredaj in ob straneh krajši, zadaj pa ostanejo daljši.

Načrt je bil preprost: nekaj škarij, malo oblikovanja in nov videz za nadaljevanje potovanja. A kot je Augie zapisal ob videoposnetku na družbenih omrežjih, se je izkušnja skoraj končala s paralizo.

"V Mumbaju sem si omislil mullet in skoraj končal ohromljen," je zapisal ob posnetku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Indijski brivci in masaža, ki ni za vsakogar

Tisti, ki so že gledali posnetke striženja v Indiji, vedo, da se obisk lokalnega brivca lahko precej razlikuje od običajnega striženja v evropskem salonu. Poleg striženja in britja nekatere brivnice ponujajo še masažo glave, ramen in vratu, včasih pa tudi precej sunkovite gibe, ob katerih bi marsikdo raje ostal pri šamponiranju.

Toda pri vratu previdnost ni odveč. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko sunkovito in nestrokovno obračanje vratu v redkih primerih povzroči resne poškodbe, zato takšnih prijemov ni pametno preizkušati brez ustreznega znanja.

Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Preberi še
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl

Viri: India Today, NDTV, Moneycontrol

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
brivec Indija Mumbaj pričeska potovanja masaža vratu
Potovanja

Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami

24ur.com Fotograf, ki se je skoraj utopil, Lindsey Vonn pa ga kliče po imenu
24ur.com Boris iskreno o lepotnem posegu: Dobro se počutim glede te odločitve
Bibaleze.si Noseča, vroče ji je, tla so umazana, Domen pa: "Poziraj, navdih imam!"
24ur.com Maluma oboževalke razveselil z razgaljeno fotografijo s počitnic
24ur.com Kakšna predrznost! Vid uničil njegovo umetnino!
24ur.com Teniški igralec Carlos Alcaraz pokazal novo pričesko: 'Zelo ti pristaja!'
24ur.com Plaz ga je zasul pred očetovimi očmi na njegov rojstni dan
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2010