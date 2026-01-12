Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo

Zakaj je Malta januarja dobra izbira?
1. Prijetne temperature za gibanje, raziskovanje in uživanje
Čeprav Malta pozimi ni klasična kopalna destinacija, je njena največja prednost zmerno toplo vreme. Po podatkih vremenskega portala Meteostat se dnevne temperature na Malti januarja gibljejo okoli 15 do 18 stopinj Celzija. Tudi britanski BBC Weather navaja, da ima Malta januarja bistveno več sončnih ur kot večina srednje in severne Evrope, padavin pa je razmeroma malo. Prav zato je zimski čas idealen za dejavnosti, ki so poleti pogosto naporne ali celo neizvedljive, kot so:
- raziskovanje mest,
- dolge obalne sprehode,
- pohode po klifih in naravnih parkih,
- obisk znamenitosti brez gneče in čakanja.
2. Zgodovina na vsakem koraku
Malta ima eno najgostejših koncentracij zgodovine v Evropi. Gre za otok, kjer se prepletajo feničanski, rimski, arabski, normanski in britanski vplivi, vse to na razdalji nekaj kilometrov, kar daje otoku izjemno kulturno raznolikost.
Glavno mesto te otoške države, Valletta je v celoti uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine. Kot poudarja The Guardian, je Valletta eno redkih evropskih glavnih mest, zgrajenih kot načrtovana utrdba, njena prava vrednost pa pride do izraza prav pozimi. Po podatkih Visit Malta je mesto v zimskih mesecih bistveno bolj umirjeno, brez križark in množic, kar omogoča pristno doživetje mesta in raziskovanje v tempu domačinov.
3. Aktivni oddih za tiste, ki ne marajo ležanja
Malta je pozimi izjemno priljubljena med potapljači, pohodniki, kolesarji in solo popotniki ter pari, ki iščejo aktiven oddih.
Morje ima tudi pozimi stabilno temperaturo, infrastruktura za šport in gibanje pa je dobro razvita. Prednost otoka je tudi njegova velikost. Malta je dovolj majhna, da lahko v nekaj dneh vidiš in doživiš zelo veliko, brez dolgih voženj ali zapletene logistike.
Praktični nasveti za zimski obisk Malte
Za zimski obisk Malte ne potrebujete zimske opreme. Zadostujeta tanjša jakna ali debelejši pulover, predvsem za večerne ure. Sonca je veliko, vendar ga pogosto spremlja veter, ki zna biti ob obali hladnejši.
Priporočen je najem avtomobila, saj bistveno olajša raziskovanje otoka in dostop do manj obljudenih predelov. Dodatna prednost zimskega obdobja so tudi ugodnejše cene nastanitev, letov in organiziranih izletov.
Kam, če ste Malto že obiskali?
Čeprav Malta velja za eno najboljših zimskih izbir, tuji mediji pogosto omenjajo še druge evropske destinacije z milejšim podnebjem. Time Out in Lonely Planet ob tem izpostavljata:
- Kanarske otoke,
- južno Španijo (Andaluzijo),
- Ciper,
- Madeiro.
Vir: Meteostat, BBC Weather, The Guardian, Visit Malta, Time Out, Lonely Planet
