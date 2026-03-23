Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane

Pred potovanjem z letalom se ljudje pogosto osredotočajo na rezervacije in pakiranje, ne pa na oblačila. Mnogi želijo biti le udobni, še posebej pri dolgih poletih. Stevardesa Cher Dallas, ki veliko leti, pa opozarja na skrite higienske težave na letalih. Na TikToku je delila nasvete o oblačilih, ki jih na letalo 'nikoli' ne bi oblekla, ker so letala bolj umazana, kot si mislimo. Poudarja, da se nekatera umazanija skriva, osebje pa jo vidi. Njeni nasveti pomagajo, da ostanete zdravi in se počutite dobro na poti. Kot pravi: "Vedno obstajajo skriti kotički umazanije, ki jih povprečen potnik ne bo nikoli opazil." Zato je pomembno, da izberete prava oblačila.

Pomisleki glede oblačil za potovanje

Stevardesa Cher Dallas odsvetuje nošenje kombinezona v letalu zaradi higiene. Kombinezon morate med uporabo stranišča povsem sleči, kar pomeni, da se spodnji del dotakne tal. Tla v letalskih straniščih so "prepojena z urinom in se ne brišejo pogosto," pravi Cher. Če se vaša oblačila dotaknejo teh tal, se lahko na njih naberejo bakterije in virusi, kar poveča tveganje za okužbo, še posebej med dolgimi poleti.

Odsvetuje tudi kratke hlače med letenjem. Glavni razlog so slabi higienski standardi na letalskih sedežih. Sedeži so med vsakim poletom zelo obremenjeni in jih ne morejo popolnoma očistiti. Stevardesa pojasnjuje: "Na sedežih velikokrat najdemo umazane plenice, bruhanje in druge telesne tekočine." Če nosite kratke hlače, je vaša koža v neposrednem stiku s temi površinami. Tako se poveča tveganje za prenos bakterij, virusov in drugih mikrobov. To lahko povzroči kožne izpuščaje ali alergijske reakcije. Zato je bolje nositi oblačila, ki pokrivajo večji del telesa.

Razkritja izkušene stevardese jasno poudarjajo, da so letalske kabine pogosto vir nepričakovane umazanije, s katero so potniki redno v stiku.

Optimalna izbira obutve na letalu

Glede obutve za letenje stevardesa Cher Dallas svetuje, da se izogibate odprtim sandalam in natikačem. Čeprav je ob vročini skušnjava po lahki obutvi velika, se je treba zavedati, da so tla letalske kabine zelo umazana. Cher pojasnjuje: "Tepih v letalu je grozno umazan. Ljudje po njem bruhajo, po njem hodijo hišni ljubljenčki, ljudje obnj drgnejo bosa stopala. Ne bi želela, da bi moji prsti bili blizu takšne izpostavljenosti."

Tepihi v letalih se redko globinsko čistijo med poleti. Nabirajo se razni ostanki, od hrane in pijače do bruhanja in nesreč hišnih ljubljenčkov. Posebej problematična so bosa stopala, ki neposredno prenašajo znoj in mikrobe na tla. Če nosite sandale, so vaši prsti v neposrednem stiku z umazanijo, kar povečuje tveganje za kožne okužbe ali prenos patogenov. Zato je za zaščito in dobro higieno med poletom priporočljiva zaprta, udobna obutev, kot so superge ali drugi udobni čevlji.

Priporočila za optimalno izbiro oblačil

Za udobno in varno potovanje z letalom strokovnjaki svetujejo izbiro pravih oblačil. Priporočajo nošenje oblačil v plasteh, saj vam to omogoča, da se hitro prilagodite različnim temperaturam na letalu in ob prihodu na cilj. Ključnega pomena je izbira mehkih in zračnih materialov, kot so bombaž ali lan, ter ohlapno krojenih oblačil, ki ne omejujejo gibanja in ne zadržujejo vlage. Odlična izbira so pajkice ali trenirke v kombinaciji s srajco ali jakno. To vam omogoča, da ostanete topli, a se ne pregrejete, in preprečuje otekanje nog med dolgim poletom.

Cher Dallas še svetuje, da se med letenjem izogibamo stiku z umazanimi površinami. Svetuje, da ne nosimo kratkih hlač ali odprtih čevljev, saj nas tako lahko dosežejo urin s tal, nečistoče na sedežih ali bakterije na preprogah. Namesto tega priporoča udobna oblačila, kot so trenirke ali pajkice in majice, ki nas bodo zaščitile pred stikom z javnimi površinami. To je pomembno za boljšo osebno higieno in splošno počutje med potovanjem, saj nas varuje pred mikrobi v letalski kabini.