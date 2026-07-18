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Scala dei Turchi
Potovanja

To ni sneg: osupljiva bela pečina, ki velja za enega najlepših krajev v Italiji

L.G.
18. 07. 2026 03.31
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Na prvi pogled je videti, kot da se je na sicilijanski obali sredi poletja znašel ogromen snežni zamet. Bleščeče bela skala se v mehkih valovih spušča proti turkiznemu morju in ustvarja prizor, ki je skoraj nezemeljski. To je Scala dei Turchi, ena najbolj fotografiranih naravnih znamenitosti Sicilije in kraj, ki obiskovalcem jemlje dih že ob prvem pogledu.

Bela skala, ki jo je ustvarjala narava milijone let

Scala dei Turchi leži ob južni obali Sicilije v bližini mesteca Realmonte in nedaleč od Agrigenta. Njena posebnost ni le nenavadna oblika, ampak tudi material, iz katerega je nastala. Gre za belo lapornato kamnino, sedimentno kamnino, ki jo sestavljajo glina, apnenec in ostanki mikroskopskih morskih organizmov.

Po podatkih geoloških strokovnjakov sega njen nastanek v pliocen, pred približno petimi milijoni let. Veter, dež in morski valovi so skozi tisočletja izklesali značilne stopničaste oblike, zaradi katerih je skala dobila videz velikanskega naravnega stopnišča.

Ko nanjo posije sonce, se bela površina skoraj sveti, kontrast med snežno belino in modrino Sredozemskega morja pa ustvarja prizor, zaradi katerega se Scala dei Turchi redno znajde na seznamih najlepših evropskih obalnih znamenitosti.

Bleščeče bela skala se v mehkih valovih spušča proti turkiznemu morju in ustvarja prizor, ki je skoraj nezemeljski.
Bleščeče bela skala se v mehkih valovih spušča proti turkiznemu morju in ustvarja prizor, ki je skoraj nezemeljski. FOTO: Shutterstock

Zakaj se imenuje 'Turške stopnice'?

Ime Scala dei Turchi v prevodu pomeni 'Turške stopnice'. Vendar s sodobno Turčijo nima veliko skupnega.

Kot pojasnjujejo na portalu The World of Sicily, naj bi ime izviralo iz obdobja med 16. in 17. stoletjem, ko so obale Sicilije pogosto napadali saracenski in severnoafriški pirati. Domačini so te napadalce pogosto poenostavljeno imenovali 'Turki'. Zaradi zaščitenega zaliva in naravnih stopnic naj bi jim območje služilo kot priročno pristajališče.

Legenda pravi, da so piratske ladje tukaj našle zavetje pred vetrom, od tod pa so se odpravljale na roparske pohode po otoku. Čeprav zgodovinarji opozarjajo, da je del zgodbe prepleten z lokalnim izročilom in legendami, se je ime ohranilo vse do danes.

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Kraj, ki je osvojil filmski in literarni svet

Dolga leta je bila Scala dei Turchi predvsem skrivnost domačinov. Mednarodno prepoznavnost pa je dobila tudi zaradi priljubljene serije kriminalnih romanov o inšpektorju Montalbanu, ki jih je napisal sicilijanski pisatelj Andrea Camilleri. V knjigah in televizijski adaptaciji se območje večkrat pojavi kot del slikovite kulise južne Sicilije.

Danes sem prihajajo obiskovalci z vsega sveta, da bi si ogledali nenavadno belo pečino in znamenite sončne zahode, ko se skala obarva v odtenke zlata, oranžne in rožnate barve.

Dolga leta je bila Scala dei Turchi predvsem skrivnost domačinov.
Dolga leta je bila Scala dei Turchi predvsem skrivnost domačinov. FOTO: Shutterstock

Preveč priljubljena za svoje dobro

Prav priljubljenost pa je območju prinesla tudi težave. Zaradi množičnega turizma, erozije in vandalizma so italijanske oblasti v zadnjih letih večkrat omejile dostop do same pečine. Leta 2020 so pristojni organi območje začasno zaprli zaradi zaščite naravne dediščine, kasneje pa uvedli nadzorovan sistem obiskov.

Danes je dostop na določene dele pečine časovno omejen in reguliran, število obiskovalcev pa nadzorovano. Namen ukrepov je ohraniti eno najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti Sicilije tudi za prihodnje generacije.

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Še en razlog za obisk Agrigenta

Če se odpravite do Scale dei Turchi, si velja vzeti čas tudi za bližnji Agrigento. Mesto slovi po znameniti Dolini templjev, enem najbolje ohranjenih antičnih grških arheoloških območij na svetu. Prav kombinacija zgodovine, mediteranske kulinarike in osupljive narave je eden glavnih razlogov, da južna Sicilija navdušuje vse več popotnikov.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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