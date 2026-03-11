Vse kar morate vedeti o Anamarii Goltes

Anamaria Goltes se je rodila 30. aprila 1998. Odraščala je v Zagorju ob Savi, skupaj s starši in mlajšo sestro Pio, pri čemer je več let trenirala ples – več kot desetletje je profesionalno plesala, preden se je usmerila v manekenstvo. Krajše obdobje je študirala ekonomijo na Univerzi v Ljubljani, pri čemer je nadaljevala študij tudi na daljavo po preselitvi v ZDA zaradi zveze z Luko Dončićem.

Anamaria je svojo kariero maneknke začela ko je delala kot ambasadorka znamke Lisca Lingerie in podpisala pogodbe z mednarodnimi agencijami, kot sta Immortal Model Management in Campbell Models. Njena prelomna točka je bila tudi naslovnica za revijo Cosmopolitan Slovenija. Poleg tega je aktivna na družbenih omrežjih, kjer kot spletna ustvarjalka deli vsebine o modi, potovanjih in fitnesu ter ima na Instagramu več sto tisoč sledilcev.

