Vse kar morate vedeti o Anamarii Goltes

Anamaria Goltes se je rodila 30. aprila 1998. Odraščala je v Zagorju ob Savi, skupaj s starši in mlajšo sestro Pio, pri čemer je več let trenirala ples – več kot desetletje je profesionalno plesala, preden se je usmerila v manekenstvo.
Krajše obdobje je študirala ekonomijo na Univerzi v Ljubljani, pri čemer je nadaljevala študij tudi na daljavo po preselitvi v ZDA zaradi zveze z Luko Dončićem.
Anamaria je svojo kariero maneknke začela ko je delala kot ambasadorka znamke Lisca Lingerie in podpisala pogodbe z mednarodnimi agencijami, kot sta Immortal Model Management in Campbell Models. Njena prelomna točka je bila tudi naslovnica za revijo Cosmopolitan Slovenija.
Poleg tega je aktivna na družbenih omrežjih, kjer kot spletna ustvarjalka deli vsebine o modi, potovanjih in fitnesu ter ima na Instagramu več sto tisoč sledilcev.
Anamaria in Luka Dončić sta se spoznala že kot otroka. Njuno prijateljstvo se je začelo na počitnicah, ko sta bila oba stara okoli 12 let, a sta se romantično povezala šele kasneje, leta 2016.
Par se je zaročil julija 2023, na Bledu. Skupaj imata dve hčerki starejšo Gabrielo, rojeno konec leta 2023, in mlajšo Olivio, rojeno decembra 2025. Zdaj mediji poročajo o nesoglasij v družini. Dončić naj bi po rojstvu druge hčerke želel starejšo hči, Gabrielo odpeljati nazaj v ZDA, s čimer se Anamaria ni strinjala. Posledično naj bi košarkar razdrl zaroko in vložil zahtevek za skrbništvo nad hčerama. Goltesova pa trenutno z njima biva v Sloveniji, kjer živijo tudi njena starša in sestra.
