Od požarov do veselic: kako podpreti naše nepogrešljive junake?

Vloga gasilcev v Sloveniji je mnogo več kot le gašenje požarov. So srce skupnosti, ki skrbijo za varnost, ohranjajo kulturo in povezujejo ljudi. Od hitrih intervencij do organizacije veselic, njihova predanost je temelj slovenskega življenja. Večina gasilcev je prostovoljcev, ki so prisiljeni zbirati sredstva za nakup ustrezne opreme, eden od načinov, da jih podprete, pa je udeležba na njihovih tradicionalnih veselicah.