Film/tv
Umrla je slovenska umetnica, ki je zaznamovala film, gledališče in opero
Film/tv
Linda Hamilton: 'To je obraz, ki si ga zaslužim'
Zabava
Deček, ki je zaslovel v filmu Sam doma, si je spremenil ime
Film/tv
Tako je danes videti nekdanja partnerica Arnolda Schwarzeneggerja
Arhiv člankov
Novice
Slovensko smučišče vas vabi na brezplačno nočno smukoPoglejte, kje se boste lahko brezplačno spustili po belih strminah že ta četrtek!
Slovenija
Ste vedeli? Laško je veliko več kot le pivoLaško, poznano po pivu, ponuja tudi terapevtske vrelce, staro mestno jedro in pohodniške poti za popoln vikend oddih v objemu narave.
Potovanja
Ideja za izlet: Lepo slovensko mesto v osrčju čudovite naraveIdrija je mesto polno presenečenj, obdano s čudovito naravo in prepleteno z bogato zgodovino ter edinstveno kulturno dediščino, ki jo potrjujejo tri oznake UNESCO.
Novice
Zapora Dunajske ceste v LjubljaniZaradi Parlamentarne skupščine Nata bo zaprta Dunajska cesta proti Bežigradu.
Vesolje
Lunin mrk: Kdaj bo krvava luna danes vidna v Sloveniji?Kdaj in za koliko časa? Preverite v nadaljevanju.
Novice
Zopet bo zarohnelo: 3 dogodki, ki bodo zaznamovali septemberAvtomobilist, ki je leta 1994 na legendarni dirki 24 ur Le Mansa osvojil bronasto kolajno in s tem spisal eno najuspešnejših zgodb slovenskega avto-moto športa, bo septembra v Sloveniji organiziral kar 3 največje avtomobilske dogodke.
Novice
Obožujete pražen krompir? Potem je ta novica za vas!Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi letos praznuje 25 let svojega delovanja. Ob tej priložnosti bodo organizirali že 25. Svetovni festival praženega krompirja, ki bo potekal v soboto, 6. septembra 2025, s pričetkom ob 12. uri v Šenčurju.
Novice
Bliža se nepozaben vikend v Kranju: Tega res ne smete zamuditiČe iščete razlog, da ta vikend preživite aktivno, navdihujoče in v dobri družbi – Kranj je pravi naslov!
Slovenija
Porotorož vabi: Na plaži imajo letos številne novostiPortoroška plaža se letos lahko pohvali s številnimi novostmi za obiskovalce. Kaj ponujajo? Preverite.
Slovenija
Slovensko morje precej hladnejše kot lani v tem časuTo dokazujejo meritve, ki jih raziskovalci Morske biološke postaje na lokaciji boje Vida kontinuirano zbirajo od leta 2002.
Novice
Na kaj morate paziti pri kopanju v rekah in jezerih?Zaradi visokih temperatur postaja kopanje v rekah in jezerih vse bolj priljubljeno. Kljub privlačnosti 'divjih' kopališč, je potrebna previdnost. Bodite pozorni na tokove, podvodno rastlinje in nepredvidljivo globino. Opozorila jemljite resno, da se izognete tragediji in uživate v varni osvežitvi.
Novice
Od požarov do veselic: kako podpreti naše nepogrešljive junake?Vloga gasilcev v Sloveniji je mnogo več kot le gašenje požarov. So srce skupnosti, ki skrbijo za varnost, ohranjajo kulturo in povezujejo ljudi. Od hitrih intervencij do organizacije veselic, njihova predanost je temelj slovenskega življenja. Večina gasilcev je prostovoljcev, ki so prisiljeni zbirati sredstva za nakup ustrezne opreme, eden od načinov, da jih podprete, pa je udeležba na njihovih tradicionalnih veselicah.
