Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Kdaj se letos prižgejo praznične lučke v največjih mestih v Sloveniji?

Kdaj se letos prižgejo praznične lučke v največjih mestih v Sloveniji?

Slovenija
0
Umrla je slovenska umetnica, ki je zaznamovala film, gledališče in opero
Film/tv

Umrla je slovenska umetnica, ki je zaznamovala film, gledališče in opero

0
Linda Hamilton: 'To je obraz, ki si ga zaslužim'
Film/tv

Linda Hamilton: 'To je obraz, ki si ga zaslužim'

0
Deček, ki je zaslovel v filmu Sam doma, si je spremenil ime
Zabava

Deček, ki je zaslovel v filmu Sam doma, si je spremenil ime

0
Tako je danes videti nekdanja partnerica Arnolda Schwarzeneggerja
Film/tv

Tako je danes videti nekdanja partnerica Arnolda Schwarzeneggerja

0
Slovensko smučišče vas vabi na brezplačno nočno smuko
Novice

Slovensko smučišče vas vabi na brezplačno nočno smuko

Poglejte, kje se boste lahko brezplačno spustili po belih strminah že ta četrtek!
0
Ste vedeli? Laško je veliko več kot le pivo
Slovenija

Ste vedeli? Laško je veliko več kot le pivo

Laško, poznano po pivu, ponuja tudi terapevtske vrelce, staro mestno jedro in pohodniške poti za popoln vikend oddih v objemu narave.
0
Ideja za izlet: Lepo slovensko mesto v osrčju čudovite narave
Potovanja

Ideja za izlet: Lepo slovensko mesto v osrčju čudovite narave

Idrija je mesto polno presenečenj, obdano s čudovito naravo in prepleteno z bogato zgodovino ter edinstveno kulturno dediščino, ki jo potrjujejo tri oznake UNESCO.
0
Zapora Dunajske ceste v Ljubljani
Novice

Zapora Dunajske ceste v Ljubljani

Zaradi Parlamentarne skupščine Nata bo zaprta Dunajska cesta proti Bežigradu.
0
Lunin mrk: Kdaj bo krvava luna danes vidna v Sloveniji?
Vesolje

Lunin mrk: Kdaj bo krvava luna danes vidna v Sloveniji?

Kdaj in za koliko časa? Preverite v nadaljevanju.
0
Zopet bo zarohnelo: 3 dogodki, ki bodo zaznamovali september
Novice

Zopet bo zarohnelo: 3 dogodki, ki bodo zaznamovali september

Avtomobilist, ki je leta 1994 na legendarni dirki 24 ur Le Mansa osvojil bronasto kolajno in s tem spisal eno najuspešnejših zgodb slovenskega avto-moto športa, bo septembra v Sloveniji organiziral kar 3 največje avtomobilske dogodke.
1
Obožujete pražen krompir? Potem je ta novica za vas!
Novice

Obožujete pražen krompir? Potem je ta novica za vas!

Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi letos praznuje 25 let svojega delovanja. Ob tej priložnosti bodo organizirali že 25. Svetovni festival praženega krompirja, ki bo potekal v soboto, 6. septembra 2025, s pričetkom ob 12. uri v Šenčurju.
0
Bliža se nepozaben vikend v Kranju: Tega res ne smete zamuditi
Novice

Bliža se nepozaben vikend v Kranju: Tega res ne smete zamuditi

Če iščete razlog, da ta vikend preživite aktivno, navdihujoče in v dobri družbi – Kranj je pravi naslov!
0
Porotorož vabi: Na plaži imajo letos številne novosti
Slovenija

Porotorož vabi: Na plaži imajo letos številne novosti

Portoroška plaža se letos lahko pohvali s številnimi novostmi za obiskovalce. Kaj ponujajo? Preverite.
0
Slovensko morje precej hladnejše kot lani v tem času
Slovenija

Slovensko morje precej hladnejše kot lani v tem času

To dokazujejo meritve, ki jih raziskovalci Morske biološke postaje na lokaciji boje Vida kontinuirano zbirajo od leta 2002.
0
Na kaj morate paziti pri kopanju v rekah in jezerih?
Novice

Na kaj morate paziti pri kopanju v rekah in jezerih?

Zaradi visokih temperatur postaja kopanje v rekah in jezerih vse bolj priljubljeno. Kljub privlačnosti 'divjih' kopališč, je potrebna previdnost. Bodite pozorni na tokove, podvodno rastlinje in nepredvidljivo globino. Opozorila jemljite resno, da se izognete tragediji in uživate v varni osvežitvi.
0
Od požarov do veselic: kako podpreti naše nepogrešljive junake?
Novice

Od požarov do veselic: kako podpreti naše nepogrešljive junake?

Vloga gasilcev v Sloveniji je mnogo več kot le gašenje požarov. So srce skupnosti, ki skrbijo za varnost, ohranjajo kulturo in povezujejo ljudi. Od hitrih intervencij do organizacije veselic, njihova predanost je temelj slovenskega življenja. Večina gasilcev je prostovoljcev, ki so prisiljeni zbirati sredstva za nakup ustrezne opreme, eden od načinov, da jih podprete, pa je udeležba na njihovih tradicionalnih veselicah.
0
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Kaj vam je najpomembnejše pri nakupu avtomobila?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Kremelj zanikal pripravo tristranskih pogovorov, Putin pripravljen na pogovore z Macronom
Kremelj zanikal pripravo tristranskih pogovorov, Putin pripravljen na pogovore z Macronom
šport
Pri Lakersih upajo, da Dončićeva poškodba ni hujše narave
Pri Lakersih upajo, da Dončićeva poškodba ni hujše narave
popin
Ansambel Saša Avsenika navdušil polne Stožice
Ansambel Saša Avsenika navdušil polne Stožice
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
Okusno.je
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Zadovoljna.si
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Moskisvet.com
45-letnica s telesom boginje
45-letnica s telesom boginje
Bibaleze.si
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Cekin.si
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Dominvrt.si
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Moskisvet.com
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356