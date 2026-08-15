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Schladming
Potovanja

Le nekaj ur iz Slovenije: ta avstrijski kraj ponuja popolne aktivne počitnice

B.R.
15. 08. 2026 02.44
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Schladming je ena najbolj priljubljenih alpskih destinacij v Avstriji, kjer se mogočni razgledi, urejene poti in sodobna infrastruktura združijo v popoln oddih. Zaradi bližine Slovenije je odlična izbira za vikend pobeg, podaljšan oddih ali daljše aktivne počitnice.

Schladming je od Slovenije oddaljen le nekaj ur vožnje

Schladming leži v avstrijski zvezni deželi Štajerski, v dolini reke Enns, obdani z mogočnimi vrhovi Dachsteina in Schladminških Tur. Za slovenske obiskovalce je zanimiv predvsem zaradi dobre dostopnosti – iz Ljubljane je do njega je nekaj več kot tri ure vožnje, iz Maribora pa malce manj kot tri ure - odvisno od izbrane poti in prometnih razmer.

Prav zaradi bližine je Schladming odlična izbira za kratek pobeg v naravo, vendar ponuja dovolj doživetij tudi za večdnevni dopust. Ljubitelji pohodništva, kolesarjenja, družine z otroki in vsi, ki želijo kombinacijo aktivnosti ter sprostitve, lahko tukaj brez težav preživijo cel teden.

Čeprav je kraj svetovno znan predvsem zaradi zimskih športov in smučarskih tekmovanj, se poleti pokaže njegova drugačna podoba. Zeleni pašniki, gorske poti in razgledi na Alpe privabljajo obiskovalce skozi vse leto.

Poleti se smučarsko središče spremeni v raj za pohodnike

Schladming je pozimi eno najbolj znanih avstrijskih smučarskih središč, poleti pa se njegove proge spremenijo v izhodišča za raziskovanje gora. Namesto smučarskih čevljev obiskovalci obujejo pohodne čevlje ali pripravijo kolo in se odpravijo v naravo.

Posebna prednost destinacije so številne žičnice, ki omogočajo udoben dostop do višjih predelov. To pomeni, da ni treba ves dan porabiti za vzpon, ampak lahko več časa namenite raziskovanju, razgledom in postankom ob gorskih kočah.

Po podatkih turistične organizacije Schladming-Dachstein območje ponuja številne pohodniške poti, kolesarske trase in aktivnosti na prostem, prilagojene tako začetnikom kot bolj izkušenim obiskovalcem.

Dachstein ponuja razglede, ki ostanejo v spominu

Največji simbol regije je zagotovo mogočni Dachstein. Gorski masiv z vrhovi nad 2700 metri je ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti avstrijskih Alp in glavna točka za številne obiskovalce Schladminga.

Do višjih predelov se lahko povzpnete z žičnico, nato pa nadaljujete peš po urejenih poteh. Na poti se odpirajo pogledi na širne alpske doline, skalne vrhove in značilno gorsko pokrajino.

Kot poudarjajo pri Dachstein Glacier, obiskovalce privabljajo predvsem razgledne točke, ledeniške posebnosti in občutek, da se znajdejo visoko nad vsakdanjim svetom. To je del izleta, ki ga večina obiskovalcev uvrsti med vrhunce svojega obiska.

Pohodniške poti za vse stopnje pripravljenosti

Ena največjih prednosti Schladminga je raznolikost poti. Tisti, ki iščejo lažji izlet, lahko izberejo nezahtevne poti skozi alpske travnike in doline, bolj izkušeni pohodniki pa imajo na voljo zahtevnejše vzpone.

Regija je znana po urejenih poteh, ki vodijo mimo slapov, jezer, pašnikov in tradicionalnih planinskih koč. Prav slednje so pogosto pomemben del izkušnje, saj obiskovalci poleg hoje spoznavajo tudi lokalno kulinariko.

Po podatkih avstrijske turistične organizacije Steiermark Tourismus je območje Schladming-Dachstein eno najbolj priljubljenih območij za pohodništvo na Štajerskem, saj ponuja obsežno mrežo označenih poti različnih težavnosti.

Pri takšnih destinacijah se pogosto izkaže, da ni vedno najboljša izbira najdaljša ali najzahtevnejša pot. V Schladmingu največ užitka pogosto prinesejo počasnejši izleti, kjer si vzamete čas za razgled, fotografijo in postanek v gorski koči.

Schladming je odlična izbira tudi za kolesarje

Poleg pohodnikov v Schladming prihajajo tudi številni kolesarji. Regija ponuja možnosti za cestno kolesarjenje, družinske izlete in zahtevnejše gorske podvige.

Posebej priljubljen je Bikepark Schladming, ki je namenjen ljubiteljem gorskega kolesarjenja in spustov. Za tiste, ki iščejo bolj umirjeno raziskovanje okolice, pa so na voljo številne poti skozi doline in manj zahtevne vzpone.

Prednost območja je, da lahko vsak najde primerno aktivnost. Ni treba biti vrhunski športnik, da uživate v Alpah – dovolj je želja po gibanju in raziskovanju narave.

Več kot samo gore: kulinarika in prijeten alpski utrip

Po dnevu v gorah Schladming ponudi tudi bolj sproščen del dopusta. Staro mestno jedro, restavracije in tradicionalne avstrijske gostilne ustvarijo prijetno vzdušje, kjer se obiskovalci lahko spočijejo po aktivnem dnevu.

Prav kombinacija narave, urejene turistične ponudbe in pristnega alpskega značaja je razlog, da se mnogi v Schladming vračajo. Kraj ni samo izhodišče za športne aktivnosti, ampak destinacija, kjer lahko za nekaj dni upočasnite tempo.

Schladming je ena tistih alpskih destinacij, kjer lahko v kratkem času doživite veliko. Za Slovence je še posebej privlačen zaradi bližine, hkrati pa ponuja občutek pravega gorskega oddiha. Ne glede na to, ali se odpravite na vikend izlet ali daljše počitnice, boste tukaj našli dovolj poti, razgledov in doživetij, da se boste želeli vrniti.

Viri: Schladming-Dachstein, Steiermark Tourismus, Dachstein Glacier

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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