Le nekaj ur iz Slovenije: ta avstrijski kraj ponuja popolne aktivne počitnice

Schladming je od Slovenije oddaljen le nekaj ur vožnje

Schladming leži v avstrijski zvezni deželi Štajerski, v dolini reke Enns, obdani z mogočnimi vrhovi Dachsteina in Schladminških Tur. Za slovenske obiskovalce je zanimiv predvsem zaradi dobre dostopnosti – iz Ljubljane je do njega je nekaj več kot tri ure vožnje, iz Maribora pa malce manj kot tri ure - odvisno od izbrane poti in prometnih razmer.

Prav zaradi bližine je Schladming odlična izbira za kratek pobeg v naravo, vendar ponuja dovolj doživetij tudi za večdnevni dopust. Ljubitelji pohodništva, kolesarjenja, družine z otroki in vsi, ki želijo kombinacijo aktivnosti ter sprostitve, lahko tukaj brez težav preživijo cel teden.

Čeprav je kraj svetovno znan predvsem zaradi zimskih športov in smučarskih tekmovanj, se poleti pokaže njegova drugačna podoba. Zeleni pašniki, gorske poti in razgledi na Alpe privabljajo obiskovalce skozi vse leto.

Poleti se smučarsko središče spremeni v raj za pohodnike

Schladming je pozimi eno najbolj znanih avstrijskih smučarskih središč, poleti pa se njegove proge spremenijo v izhodišča za raziskovanje gora. Namesto smučarskih čevljev obiskovalci obujejo pohodne čevlje ali pripravijo kolo in se odpravijo v naravo.

Posebna prednost destinacije so številne žičnice, ki omogočajo udoben dostop do višjih predelov. To pomeni, da ni treba ves dan porabiti za vzpon, ampak lahko več časa namenite raziskovanju, razgledom in postankom ob gorskih kočah.

Po podatkih turistične organizacije Schladming-Dachstein območje ponuja številne pohodniške poti, kolesarske trase in aktivnosti na prostem, prilagojene tako začetnikom kot bolj izkušenim obiskovalcem.