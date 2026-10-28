Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami

Salamanka, špansko mesto z zlatim sijajem

Na zahodu Španije, nedaleč od portugalske meje, leži Salamanka, mesto, ki združuje bogato zgodovino, izjemno arhitekturo in sproščeno študentsko življenje. Njeno staro mestno jedro je od leta 1988 na Unescovem seznamu svetovne dediščine, vendar v primerjavi z Madridom, Barcelono in Sevillo pogosto ostaja zunaj glavnih turističnih poti. Kot poudarja uradni turistični portal Spain.info, je Salamanka znana po kamnu iz bližnjega kraja Villamayor, ki daje njenim stavbam značilen zlati odtenek. Ko pozno popoldne sončni žarki osvetlijo pročelja, se zgodovinsko središče spremeni v prizor, ki bi ga zlahka zamenjali za filmsko kuliso. Prav ta kombinacija arhitekturnega bogastva in prijetnega mestnega utripa je razlog, da je Salamanka zanimiva izbira za jesenski oddih. Namesto hitenja od ene znamenitosti do druge si lahko obiskovalci vzamejo čas za sprehode, kavo na trgu in večerjo v eni od tradicionalnih gostiln.

icon-expand Salamanka, špansko mesto z zlatim sijajem FOTO: Adobe Stock

Zakaj je jesen idealen čas za obisk Salamanke?

Poletna vročina se jeseni umiri, sprehodi po tlakovanih ulicah pa postanejo prijetnejši. September in oktober sta lahko odlična meseca za raziskovanje mesta, čeprav je vreme v notranjosti Španije spremenljivo in so možni tudi deževni dnevi ter hladnejši večeri. Jesenski obisk ima še eno prednost: mesto je mogoče raziskovati brez potrebe po celodnevnem zadrževanju v klimatiziranih prostorih. Dopoldne lahko namenite zgodovinskim stavbam in muzejem, popoldne sprehodu ob reki Tormes, večer pa posedanju na enem od živahnih trgov. Pri tem je Salamanka dovolj majhna, da večino osrednjih znamenitosti dosežete peš. Uradna španska turistična predstavitev mesta priporoča prav raziskovanje starega jedra na ta način, saj so najpomembnejši spomeniki razmeroma blizu drug drugega.

Plaza Mayor je srce mesta, ki zaživi tudi zvečer

Če obstaja kraj, kjer je treba začeti obisk Salamanke, je to Plaza Mayor. Velik trg z arkadami in baročnimi pročelji so gradili med letoma 1729 in 1755. Danes je eno glavnih zbirališč domačinov, študentov in obiskovalcev. Pod arkadami se vrstijo kavarne in restavracije, na terasah pa se življenje nadaljuje tudi po sončnem zahodu. Trg ni zgolj arhitekturna znamenitost, temveč prostor, kjer lahko začutite vsakdanji ritem mesta. Kot pojasnjuje uradna turistična stran Salamanke, je pri značilni barvi trga odločilen lokalni kamen iz Villamayorja. Njegov videz se spreminja glede na svetlobo, zato je trg v poznih popoldanskih urah še posebej fotogeničen. Najboljša izbira je, da ga obiščete dvakrat: čez dan zaradi arhitekturnih podrobnosti, zvečer pa zaradi osvetljenih pročelij in živahnega vzdušja.

icon-expand Salamanka je tudi eno najpomembnejših zgodovinskih univerzitetnih mest na Iberskem polotoku. FOTO: Adobe Stock

Ena najstarejših univerz v Evropi skriva več kot osem stoletij zgodb

Salamanka je tudi eno najpomembnejših zgodovinskih univerzitetnih mest na Iberskem polotoku. Njena univerza je bila ustanovljena leta 1218 na pobudo kralja Alfonza IX. Leonskega in velja za najstarejšo še delujočo univerzo v Španiji. Po podatkih Univerze v Salamanki je njena zgodovina tesno povezana z razvojem evropskega izobraževanja, prava, jezika in znanosti. V 15. in 16. stoletju je bila ustanova med najpomembnejšimi središči znanja v Evropi. Največ pozornosti pritegne zgodovinsko univerzitetno poslopje z bogato okrašeno pročelno fasado. Obiskovalci na njej iščejo znamenito izklesano žabico, ki je povezana z lokalno študentsko legendo o sreči pri izpitih. Univerzitetna tradicija daje mestu posebno energijo. Med zgodovinskimi stavbami se srečujejo študenti iz različnih držav, knjigarne in kavarne pa ustvarjajo živahno vzdušje, ki preprečuje, da bi Salamanka delovala kot zgolj muzej na prostem.

icon-expand Od dveh katedral do rimskega mostu: znamenitosti na dosegu sprehoda FOTO: Adobe Stock

Od dveh katedral do rimskega mostu: znamenitosti na dosegu sprehoda

Salamanka je idealna za popotnike, ki radi odkrivajo mesta peš. Med najbolj zanimivimi postanki sta stara in nova katedrala, ki stojita druga ob drugi in predstavljata različna obdobja sakralne arhitekture. V bližini je Casa de las Conchas, zgodovinska stavba, katere pročelje krasijo številne kamnite školjke. Ljubitelji umetnosti lahko obiščejo tudi muzej Casa Lis, posvečen secesiji in umetnosti v slogu art deco. Za nekoliko drugačen pogled na mesto se odpravite proti rimskemu mostu čez reko Tormes. Njegovi najstarejši deli segajo v rimsko obdobje, danes pa je priljubljeno mesto za sprehode in fotografiranje. Na nasprotnem bregu se odpre pogled na zgodovinsko silhueto Salamanke, nad katero se dvigajo stolpi katedrale. Unesco v opisu starega mestnega jedra posebej izpostavlja prav raznolikost arhitekture, od romanskih in gotskih stavb do renesančnih palač ter baročnega trga Plaza Mayor. Na razmeroma majhnem območju je tako mogoče odkrivati več stoletij evropske zgodovine.

Tapasi, lokalno vino in oddih, ki ne zahteva razkošnega proračuna

Salamanka je privlačna tudi za tiste, ki si želijo zanimivega mestnega oddiha brez stroškov, značilnih za najdražje evropske turistične destinacije. V primerjavi z najbolj obiskanimi španskimi mesti lahko ponudi ugodnejše možnosti za prehrano in nastanitev, vendar so cene odvisne od termina, izbrane lokacije in vrste prenočišča.

icon-expand Za večerjo velja raziskati lokale v stranskih ulicah ... FOTO: Adobe Stock

Časnik The Times je Salamanko predstavil kot slikovito in cenovno dostopno izbiro za krajši oddih, pri čemer je izpostavil zgodovinsko središče, univerzitetno življenje ter lokalno kulinariko. Za večerjo velja raziskati lokale v stranskih ulicah, kjer ponujajo tapase, suhomesnate izdelke, lokalne sire in jedi iz svinjine. Ob obroku se prileže tudi kozarec španskega vina. Namesto obiska restavracije tik ob najbolj znanih znamenitostih se lahko odpravite nekoliko dlje od glavnega trga in primerjate ponudbo. Proračun si je smiselno pripraviti vnaprej, predvsem če načrtujete obisk notranjosti katedral, muzejev in univerzitetnih poslopij. Nekatere znamenitosti so brezplačne, druge zahtevajo vstopnino, zato lahko z dobrim načrtom združite kulturno raziskovanje in sproščen oddih. Salamanka je mesto, ki ga ni treba odkrivati v naglici. Najlepše trenutke pogosto ponudijo prav preproste stvari: pozno popoldne na trgu, sprehod čez stari most ali večerja v ulici, kjer se domačini še dolgo zadržujejo ob pogovoru. Če si želite jesenskega potovanja, ki združuje arhitekturo, zgodovino, dobro hrano in nekoliko drugačen pogled na Španijo, je Salamanka vsekakor vredna mesta na vašem seznamu.

icon-expand Salamanka, špansko mesto z zlatim sijajem FOTO: Adobe Stock

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.