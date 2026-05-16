Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Plaža Dubovica na otoku Hvar
Potovanja

3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat

B.R.
16. 05. 2026 02.00
0

Hrvaška obala že desetletja velja za eno najlepših v Evropi in je še posebej priljubljena med motoristi, ki iščejo popolno kombinacijo zavitih obalnih cest, razglednih klifov in skritih zalivov. Vožnja ob Jadranu ponuja edinstveno doživetje svobode na dveh kolesih, kjer se vsak ovinek odpre v nov razgled. Med najbolj izjemnimi postanki na takšni poti izstopajo tri plaže, ki jih številni popotniki opisujejo kot pravi skriti raj Jadrana.

Plaža Dubovica – Hvar Island: skriti zaliv, popoln postanek za motoriste

Plaža Dubovica na otoku Hvar
Plaža Dubovica na otoku Hvar FOTO: Adobe Stock

Plaža Dubovica na otoku Hvar je ena najbolj fotogeničnih dalmatinskih lokacij, ki jo pogosto obiskujejo tudi motoristi na dalmatinski obalni turi. Kot navaja Croatia National Tourist Board, gre za naravni zaliv z značilno kamnito hišo in turkiznim morjem, ki ustvarja skoraj filmsko kuliso.

Za motoriste je Dubovica zanimiva predvsem kot postanek po ovinkasti vožnji po Hvaru, kjer asfaltirane ceste ponujajo razglede, ki sodijo med najlepše v Dalmaciji. Dostop do plaže je nekoliko strm in zahteva krajši spust peš, kar pa je za mnoge popotnike del avtentične izkušnje.

Kot pišejo popotniški avtorji na Lonely Planet, je lokacija idealna za vse, ki iščejo mir, kristalno vodo in sprostitev po dolgi vožnji.

Galebove Stijene – Pula: idealna avantura za motoristično raziskovanje Istre

Galebove Stijene – Pula
Galebove Stijene – Pula FOTO: Adobe Stock

Galebove Stijene v bližini Pule so ena najbolj dramatičnih naravnih točk v Istri in priljubljena destinacija za motoriste, ki raziskujejo zahodno obalo. Skalnati klifi in naravne jame ustvarjajo edinstveno kuliso, ki jo pogosto vključujejo v svoje itinerarje avanturisti na dveh kolesih.

Po podatkih portala Visit Istria gre za eno najbolj razgibanih obalnih območij, kjer se stikata surova narava in Jadransko morje. Motoristi pogosto izberejo Pulo kot izhodišče, nato pa nadaljujejo vožnjo ob obali, kjer so Galebove Stijene naravni postanek za oddih.

Plaža Pasjača – Konavle: skriti cilj za motoristično "ride & chill" izkušnjo

Pasjača Beach v Konavlah pri Dubrovniku je ena najbolj impresivnih plaž na Jadranu, ki jo pogosto vključujejo motoristične ture proti jugu Hrvaške. Nahaja se pod visokimi klifi, dostop pa vodi po izklesani poti, kar daje občutek skrite destinacije daleč od množic.

Kot poroča Dubrovnik Tourist Board, je plaža nastala z delovanjem narave na umetno ustvarjenem nasipu, kar ji daje edinstven karakter. Danes je znana po popolnem miru in turkiznem morju, kar jo uvršča med priljubljene postanke motoristov, ki iščejo kombinacijo vožnje in oddiha.

Potovalni mediji, kot je Condé Nast Traveler, jo pogosto izpostavljajo kot eno najbolj spektakularnih "skrith plaž" v Evropi.

Plaža Pasjača – Konavle
Plaža Pasjača – Konavle FOTO: Adobe Stock
Skriti raj v Sredozemlju: Čudovita plaža brez velike gneče
Preberi še
Skriti raj v Sredozemlju: Čudovita plaža brez velike gneče
Lefkas – grški otok sanjskih plaž, razgledov in okusov
Preberi še
Lefkas – grški otok sanjskih plaž, razgledov in okusov
Popoln poletni roadtrip – 'vsi' ovinki Jadrana in Dinaridov
Preberi še
Popoln poletni roadtrip – 'vsi' ovinki Jadrana in Dinaridov
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Hrvaška obala najlepše plaže Hvar Istra poletni oddih Hrvaška motorizem jadranske plaže poletje potovanja motoristične ture Dubovica Pasjača Galebove stijene
Potovanja

Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?

Zadovoljna.si Priljubljen hrvaški otok za preživljanje poletnih počitnic
Zadovoljna.si Našli smo najlepši skriti zaliv na Jadranu
Zadovoljna.si Pozabite na Trst, raje obiščite ta italijanski biser ob morju
Zadovoljna.si Hrvaški otok, na katerem so avtomobili prepovedani
24ur.com Turisti na poti do morja 'odkrivajo' pozabljene ceste
Moskisvet.com Nov trend potovanj na Jadranu: Plavajoči hoteli
Moskisvet.com To morate vedeti, preden zaplujete po Jadranu
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703