3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat

Plaža Dubovica na otoku Hvar je ena najbolj fotogeničnih dalmatinskih lokacij, ki jo pogosto obiskujejo tudi motoristi na dalmatinski obalni turi. Kot navaja Croatia National Tourist Board, gre za naravni zaliv z značilno kamnito hišo in turkiznim morjem, ki ustvarja skoraj filmsko kuliso.

Za motoriste je Dubovica zanimiva predvsem kot postanek po ovinkasti vožnji po Hvaru, kjer asfaltirane ceste ponujajo razglede, ki sodijo med najlepše v Dalmaciji. Dostop do plaže je nekoliko strm in zahteva krajši spust peš, kar pa je za mnoge popotnike del avtentične izkušnje.

Kot pišejo popotniški avtorji na Lonely Planet, je lokacija idealna za vse, ki iščejo mir, kristalno vodo in sprostitev po dolgi vožnji.