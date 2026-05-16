3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat

Plaža Dubovica – Hvar Island: skriti zaliv, popoln postanek za motoriste
Plaža Dubovica na otoku Hvar je ena najbolj fotogeničnih dalmatinskih lokacij, ki jo pogosto obiskujejo tudi motoristi na dalmatinski obalni turi. Kot navaja Croatia National Tourist Board, gre za naravni zaliv z značilno kamnito hišo in turkiznim morjem, ki ustvarja skoraj filmsko kuliso.
Za motoriste je Dubovica zanimiva predvsem kot postanek po ovinkasti vožnji po Hvaru, kjer asfaltirane ceste ponujajo razglede, ki sodijo med najlepše v Dalmaciji. Dostop do plaže je nekoliko strm in zahteva krajši spust peš, kar pa je za mnoge popotnike del avtentične izkušnje.
Kot pišejo popotniški avtorji na Lonely Planet, je lokacija idealna za vse, ki iščejo mir, kristalno vodo in sprostitev po dolgi vožnji.
Galebove Stijene – Pula: idealna avantura za motoristično raziskovanje Istre
Galebove Stijene v bližini Pule so ena najbolj dramatičnih naravnih točk v Istri in priljubljena destinacija za motoriste, ki raziskujejo zahodno obalo. Skalnati klifi in naravne jame ustvarjajo edinstveno kuliso, ki jo pogosto vključujejo v svoje itinerarje avanturisti na dveh kolesih.
Po podatkih portala Visit Istria gre za eno najbolj razgibanih obalnih območij, kjer se stikata surova narava in Jadransko morje. Motoristi pogosto izberejo Pulo kot izhodišče, nato pa nadaljujejo vožnjo ob obali, kjer so Galebove Stijene naravni postanek za oddih.
Plaža Pasjača – Konavle: skriti cilj za motoristično "ride & chill" izkušnjo
Pasjača Beach v Konavlah pri Dubrovniku je ena najbolj impresivnih plaž na Jadranu, ki jo pogosto vključujejo motoristične ture proti jugu Hrvaške. Nahaja se pod visokimi klifi, dostop pa vodi po izklesani poti, kar daje občutek skrite destinacije daleč od množic.
Kot poroča Dubrovnik Tourist Board, je plaža nastala z delovanjem narave na umetno ustvarjenem nasipu, kar ji daje edinstven karakter. Danes je znana po popolnem miru in turkiznem morju, kar jo uvršča med priljubljene postanke motoristov, ki iščejo kombinacijo vožnje in oddiha.
Potovalni mediji, kot je Condé Nast Traveler, jo pogosto izpostavljajo kot eno najbolj spektakularnih "skrith plaž" v Evropi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV