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Na jugu Italije, v pokrajini Apulija, se nahaja Polignano a Mare, mestece, katerega hiše dobesedno visijo nad morjem.
Potovanja

Preden rezervirate Santorini ali Maldive, poglejte te kraje: podobna lepota, manj gneče in precej bolj sproščeno

L.G.
12. 08. 2026 02.24
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Priljubljene destinacije kot so Santorini, Maldivi, Benetke in Hallstatt, so na fotografijah videti naravnost sanjsko. V resnici pa obiskovalce pogosto pričakajo dolge vrste, prenatrpane ulice, visoke cene in občutek, da so se znašli v kulisi za družbena omrežja, ne pa na sproščenem dopustu.

Vse več popotnikov se obrača k trendu, ki ga na družbenih omrežjih poznajo kot destination dupes. Gre za manj znane destinacije, ki ponujajo podobne razglede, vzdušje ali doživetja kot svetovno znane turistične uspešnice, vendar z manj gneče, pogosto nižjimi cenami in bolj pristno izkušnjo. Po podatkih Expedia je zanimanje za takšne alternative v zadnjih letih močno naraslo, saj številni popotniki zavestno iščejo manj obremenjene kraje.

Predstavljamo nekaj destinacij, zaradi katerih boste morda premislili o svojem naslednjem dopustu.

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Namesto Santorinija: Milos

Santorini je sinonim za bele hiše, modre kupole in spektakularne sončne zahode. Toda v vrhuncu sezone je pogosto tudi sinonim za dolge vrste, visoke cene in množice turistov.

Le nekaj ur stran leži grški otok Milos, kjer boste našli podobno mediteransko romantiko, slikovite vasice in razglede na Egejsko morje. Poleg tega otok slovi po vulkanski pokrajini in nenavadnih plažah, ki jih na Santoriniju ne boste našli.

Milos slovi po vulkanski pokrajini in nenavadnih plažah.
Milos slovi po vulkanski pokrajini in nenavadnih plažah. FOTO: Profimedia

Namesto Maldivov: Mnemba in Zanzibar

Maldivi ostajajo sanjska destinacija, a hkrati tudi ena dražjih.

Ob obali Zanzibarja leži otok Mnemba, ki ponuja skoraj vse, zaradi česar ljudje občudujejo Maldive: turkizno morje, koralne grebene, bele peščene plaže in vrhunsko potapljanje.

Medtem ko na Maldivih prevladujejo luksuzni resorti, Zanzibar ponuja nekoliko bolj naravno in pristno afriško izkušnjo.

Medtem ko na Maldivih prevladujejo luksuzni resorti, Zanzibar ponuja nekoliko bolj naravno in pristno afriško izkušnjo.
Medtem ko na Maldivih prevladujejo luksuzni resorti, Zanzibar ponuja nekoliko bolj naravno in pristno afriško izkušnjo. FOTO: Shutterstock
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Namesto amalfijske obale: Polignano a Mare

Amalfijska obala je ena najlepših evropskih razglednic, a tudi ena najbolj obleganih.

Na jugu Italije, v pokrajini Apulija, se nahaja Polignano a Mare, mestece, katerega hiše dobesedno visijo nad morjem. Dramatični klifi, ozke ulice in kristalno čista voda ustvarjajo podobno kuliso kot Amalfi, le da boste tam običajno našli precej manj turistov.

Za ljubitelje vožnje z motorjem ali avtomobilskih roadtripov je to lahko celo boljša izbira.

Na jugu Italije, v pokrajini Apulija, se nahaja Polignano a Mare, mestece, katerega hiše dobesedno visijo nad morjem.
Na jugu Italije, v pokrajini Apulija, se nahaja Polignano a Mare, mestece, katerega hiše dobesedno visijo nad morjem. FOTO: Shutterstock

Namesto Bora Bore: Moorea

Ko govorimo o tropskem raju, Bora Bora običajno zasede prvo mesto.

Toda poznavalci Francoske Polinezije pogosto opozarjajo na bližnji otok Moorea. Tam boste našli enake turkizne lagune, zelene gorske vrhove in tropsko naravo, vendar v precej bolj umirjenem okolju.

Marsikateri obiskovalec celo trdi, da je Moorea zaradi bolj divje narave lepša od slavnejše sosede.

Poznavalci Francoske Polinezije pogosto opozarjajo na bližnji otok Moorea, ki spominja na Bora Bora.
Poznavalci Francoske Polinezije pogosto opozarjajo na bližnji otok Moorea, ki spominja na Bora Bora. FOTO: Shutterstock
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Namesto Benetk: Annecy

Benetke ostajajo edinstvene, vendar jih vsako leto obišče več milijonov turistov.

Francoski Annecy pogosto imenujejo kar 'Benetke Alp'. Kanali, pisane hiše, zgodovinsko jedro in številne kavarne ustvarjajo podobno romantično vzdušje.

Dodatna prednost? Ob mestu leži eno najčistejših evropskih jezer, v ozadju pa se dvigajo Alpe.

Francoski Annecy pogosto imenujejo kar 'Benetke Alp'.
Francoski Annecy pogosto imenujejo kar 'Benetke Alp'. FOTO: Shutterstock

Namesto Hallstatta: Gosau

Avstrijski Hallstatt je postal internetna senzacija in eden najbolj fotografiranih krajev v Evropi.

Le nekaj kilometrov stran pa leži Gosau, ki ponuja enako osupljive razglede na alpske vrhove in tradicionalne avstrijske vasice.

Če si želite pohodništva, gorskega kolesarjenja ali preprosto miru v naravi, boste verjetno bolj uživali prav tukaj.

Gosau ponuja enako osupljive razglede na alpske vrhove in tradicionalne avstrijske vasice kot Hallstatt .
Gosau ponuja enako osupljive razglede na alpske vrhove in tradicionalne avstrijske vasice kot Hallstatt . FOTO: Shutterstock
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Namesto Islandije: Ferski otoki

Islandija navdušuje z vulkani, slapovi in neukročeno naravo. Toda vse več popotnikov odkriva tudi Ferske otoke. Tam vas čakajo strmi klifi, dramatični razgledi, majhne ribiške vasice in pokrajina, ki deluje skoraj nezemeljsko.

Medtem ko Islandija privablja množice, Ferski otoki še vedno ohranjajo občutek oddaljenosti in avanture.

Vse več popotnikov odkriva Ferske otoke.
Vse več popotnikov odkriva Ferske otoke. FOTO: Shutterstock

Namesto Toskane: Castelluccio di Norcia

Toskana je sanjska destinacija za ljubitelje hrane, vina in razgledov.

Če pa iščete nekaj manj turističnega, razmislite o območju Castelluccio di Norcia v Umbriji. Spomladi se tam razprostirajo ogromna cvetlična polja, gričevnata pokrajina pa je prav tako fotogenična kot znameniti toskanski razgledi.

Če pa iščete nekaj manj turističnega kot Toskana, razmislite o območju Castelluccio di Norcia v Umbriji.
Če pa iščete nekaj manj turističnega kot Toskana, razmislite o območju Castelluccio di Norcia v Umbriji. FOTO: Shutterstock

Namesto Karibov: Ksamil

Malo kdo ob pogledu na fotografije albanskega Ksamilija ugotovi, da ne gre za Karibe.

Turkizni zalivi, drobni otočki in bele plaže so temu delu Albanije prinesli vzdevek evropski Karibi. Prednost je očitna: do tja pridete bistveno hitreje in cene so še vedno opazno nižje kot na mnogih drugih sredozemskih destinacijah.

Turkizni zalivi, drobni otočki in bele plaže so temu delu Albanije prinesli vzdevek evropski Karibi.
Turkizni zalivi, drobni otočki in bele plaže so temu delu Albanije prinesli vzdevek evropski Karibi. FOTO: Shutterstock

Zakaj ta trend postaja vse bolj priljubljen?

Kot ugotavljajo pri Expedii, se popotniki vse pogosteje izogibajo preobremenjenim turističnim središčem in iščejo kraje, kjer lahko doživijo več lokalne kulture in manj turističnega cirkusa. Raziskave kažejo tudi, da so glavni razlogi nižji stroški, manj gneče in bolj avtentična doživetja. 

Morda je prav to največja prednost destination dupes destinacij: ne ponujajo le podobnih razgledov kot njihovi slavni "originali", ampak pogosto tudi bolj sproščeno in pristno izkušnjo, zaradi katere se domov vrnete z boljšimi spomini kot fotografijami.

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Viri: Expedia Unpack '25, Expedia Newsroom, CNBC, AFAR, Profimedia

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KOMENTARJI (1)

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KatiFafi 12. 08. 2026 14.16
0 0
Milos v Grčiji je res sanjski, priporočam. Je pa cenovno isto kot Mykonos in Santorini. Ampak v primerjavi s Hrvaško še vedno poceni.
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