Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo

V osrčju Slavonije leži Papuk, prvi hrvaški UNESCO geopark, kjer namesto hotelskih kompleksov najdete slapove, pragozdne bukove gozdove, vulkanske kamnine, razgledne vrhove in več kot 200 kilometrov pohodniških poti. Papuk je še vedno ena najbolj podcenjenih naravnih destinacij na Hrvaškem. Medtem ko se na obali poleti gnetejo množice turistov, lahko tukaj preživite dan ali celo vikend v skoraj popolnem miru.

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Planina, ki je bila nekoč otok

To ni le običajna gora. Kot pojasnjuje UNESCO, je območje Papuka pred milijoni let segalo iz starodavnega Panonskega morja kot otok. Danes so ostanki te geološke zgodovine vidni na vsakem koraku – od fosilov do vulkanskih kamnin in nenavadnih skalnih formacij. Geologi območje posebej cenijo zato, ker hrani kamnine, stare več kot 600 milijonov let, kar jih uvršča med najstarejše na Hrvaškem. Na relativno majhnem območju se prepletajo sledovi vulkanske dejavnosti, starodavnih oceanov in trkov tektonskih plošč. Prav zaradi te izjemne geološke dediščine je Papuk leta 2007 postal prvi hrvaški geopark in del UNESCO mreže globalnih geoparkov.

icon-expand Mnogi obiskovalci so presenečeni, ko ugotovijo, da se v sicer ravninski Slavoniji skriva tudi pravi slap. FOTO: Shutterstock

Slap, ki ga ne pričakujete sredi Slavonije

Mnogi obiskovalci so presenečeni, ko ugotovijo, da se v sicer ravninski Slavoniji skriva tudi pravi slap. Ena najbolj priljubljenih točk parka je Jankovac, gozdnata dolina, obdana s stoletnimi bukvami. Tu se nahaja 35 metrov visok slap Skakavac, ki velja za eno največjih naravnih znamenitosti območja. Poleg slapa obiskovalce privlačijo še jezera, številni izviri in urejene sprehajalne poti. Jankovac je idealna izbira tudi za manj izkušene pohodnike ali družine, saj ponuja lažje krožne poti, ki vodijo skozi najbolj slikovite dele parka.

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Raj za pohodnike

Če vas privlači aktiven oddih, vas Papuk ne bo razočaral. Po podatkih UNESCO geoparka je na območju označenih več kot 200 kilometrov pohodniških poti, ki vodijo skozi gozdove, mimo razglednih točk in geoloških posebnosti. Najvišji vrh Papuka doseže 953 metrov nadmorske višine. Čeprav to ni med najvišjimi gorami v regiji, ponuja presenetljivo raznolike terene in občutek prave divjine, ki ga na turistično bolj obljudenih destinacijah težje najdemo. Ljubitelji gorskega kolesarjenja bodo našli številne makadamske poti, medtem ko lahko bolj izkušeni pohodniki raziskujejo oddaljene predele parka, kjer pogosto srečajo več divjih živali kot ljudi.

icon-expand Po podatkih UNESCO geoparka je na območju označenih več kot 200 kilometrov pohodniških poti, ki vodijo skozi gozdove, mimo razglednih točk in geoloških posebnosti. FOTO: Shutterstock

Kamnine, ki izgledajo kot umetniško delo

Med najbolj nenavadnimi točkami geoparka je Rupnica, prvi zaščiten geološki spomenik na Hrvaškem. Gre za osupljive kamnite stebre vulkanskega izvora, ki na prvi pogled delujejo, kot da jih je ustvaril človek, v resnici pa so nastali zaradi ohlajanja lave pred milijoni let. UNESCO Rupnico navaja kot eno najpomembnejših geoloških znamenitosti celotnega območja. Prav takšne lokacije dokazujejo, da je lahko obisk geoparka precej bolj zanimiv, kot se sliši na prvi pogled. Namesto klasičnega sprehoda po gozdu obiskovalec dejansko potuje skozi zgodovino Zemlje.

icon-expand Papuk je zanimiv tudi zato, ker ga lahko združite z odkrivanjem manj znanega dela Hrvaške. FOTO: Shutterstock

Odličen izgovor za raziskovanje Slavonije

Papuk je zanimiv tudi zato, ker ga lahko združite z odkrivanjem manj znanega dela Hrvaške. V bližini se nahajajo vinske ceste, tradicionalne slavonske vasi, srednjeveške utrdbe in mesta, kot sta Požega in Orahovica. Za razliko od običajnega poletnega pobega na obalo tukaj dobite nekaj drugega: kombinacijo narave, zgodovine, aktivnega oddiha in pristnega lokalnega okolja.

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Če vas utrujajo prometni zastoji proti morju, drage nastanitve in prenatrpane plaže, je Papuk lahko prijetno presenečenje. Ponuja slapove, gozdove, geološke zanimivosti, pohodniške poti in občutek, da ste odkrili destinacijo, za katero večina turistov sploh še ni slišala.

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