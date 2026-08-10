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Polotok Hel
Potovanja

Poljski Hel ni pekel, ampak raj: skriti polotok, kjer slišite valove dveh morij hkrati

B.R.
10. 08. 2026 02.30
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Na severu Poljske se skriva kraj z nenavadnim imenom, ki pa nima prav nič skupnega s peklom. Hel je eden najbolj posebnih evropskih obalnih kotičkov – 35 kilometrov dolg peščeni polotok, kjer se stikata mirni zaliv in odprto Baltsko morje, obiskovalci pa lahko na najožjem delu slišijo valove z obeh strani.

Peščeni polotok, ki ga je skozi stoletja ustvarjalo morje

Polotok Hel oziroma Hel Spit je eden najbolj prepoznavnih naravnih pojavov na poljski obali. Dolg je približno 35 kilometrov in ločuje zaliv Puck od odprtega Baltskega morja. Na najširšem delu meri okoli tri kilometre, pri kraju Kuźnica pa se zoži na komaj 150 metrov.

Kot pojasnjujejo pri poljski turistični organizaciji Pomorskie Travel, je Hel nastal kot posledica dolgotrajnega delovanja morskih tokov, valov in nanosa peska, zaradi česar se je skozi stoletja oblikoval ta nenavadno dolg in ozek pas kopnega.

Prav njegova oblika je tisto, kar obiskovalce najbolj navduši. Na eni strani polotoka se razprostira odprto Baltsko morje z močnejšimi valovi, na drugi pa mirnejši in plitvejši zaliv Puck. Na določenih mestih je občutek skoraj neverjeten – stojite na nekaj deset metrov širokem koščku zemlje in hkrati poslušate dve različni podobi morja.

Polotok Hel
Polotok Hel FOTO: Adobe Stock

Kraj, kjer se divja narava sreča s počitnicami

Čeprav je Hel razmeroma ozek, ponuja veliko več kot samo plaže. Ob obali se vrstijo borovi gozdovi, peščene sipine in majhna ribiška naselja, ki so skozi čas postala priljubljene turistične točke.

Med najbolj znanimi kraji na polotoku so Hel, Jastarnia, Jurata, Kuźnica in Chaupy. Vsak ima svojo značilnost – od mirnih družinskih plaž do priljubljenih lokacij za vodne športe.

Zaliv Puck je zaradi plitve vode in ugodnih vetrov postal eno najbolj priljubljenih območij na Poljskem za kajtanje, jadranje in deskanje. Ljubitelji klasičnega oddiha pa na drugi strani polotoka najdejo dolge peščene plaže, obrnjene proti odprtemu morju.

Zakaj se kraj imenuje Hel?

Ime Hel pogosto povzroči zmedo pri tujih obiskovalcih, saj v angleščini zveni podobno kot "hell" oziroma pekel. V resnici ime nima takšnega pomena.

Po podatkih zgodovinskih zapisov, ki jih povzema enciklopedija Wikipedia o polotoku Hel, izvor imena ni povsem enoten, vendar ga strokovnjaki povezujejo s starimi poimenovanji območja in njegovimi geografskimi značilnostmi.

Nenavadno ime je skozi leta postalo tudi del turistične prepoznavnosti kraja. Posebno pozornost je pritegnila celo avtobusna linija številka 666 do mesta Hel, ki je zaradi povezave z angleško besedo "hell" postala svojevrstna turistična zanimivost.

Polotok Hel
Polotok Hel FOTO: Adobe Stock

Polotok, kjer narava še vedno igra glavno vlogo

Hel ni tipična množična turistična destinacija z velikanskimi hoteli in umetno ustvarjenim razkošjem. Njegova največja vrednost je prav v občutku prostora, miru in bližine narave.

Evropski program Copernicus je polotok izpostavil kot enega zanimivih primerov obalne pokrajine, ki je dobro vidna tudi na satelitskih posnetkih zaradi svoje izjemno ozke in dolge oblike.

Velik del območja zaznamujejo borovi gozdovi in občutljiv obalni ekosistem. V mestu Hel na koncu polotoka obiskovalci najdejo tudi številne pomorske znamenitosti ter center za zaščito tjulnjev, kjer skrbijo za ohranjanje teh redkih živali v Baltskem morju.

Eden najbolj nenavadnih kotičkov Poljske

Največji čar polotoka Hel je v tem, da ponuja dve povsem različni morski izkušnji na enem mestu. Na eni strani lahko opazujete mirno gladino zaliva, na drugi pa mogočne valove odprtega Baltika.

To je kraj, kjer narava še vedno narekuje ritem življenja. Veter, pesek, morje in gozdovi so skozi stoletja oblikovali pokrajino, ki je danes ena najbolj zanimivih skritih destinacij v Evropi.

Hel morda zveni kot kraj z neprijetnim imenom, vendar je njegova prava zgodba povsem drugačna. To je poljski raj za vse, ki iščejo nenavadne kraje, dolge plaže in občutek, da so odkrili nekaj posebnega.

Polotok Hel
Polotok Hel FOTO: Adobe Stock
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Viri: Pomorskie Travel, Copernicus, ResearchGate, The Guardian

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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