Filipinski dragulj, o katerem zadnje čase govorijo vsi, a le redki vedo, zakaj

Palawan je otočje zahodno od Filipinov, polno naravnih lepot. Znano je kot 'zadnja ekološka meja' zaradi svoje neverjetne narave . Tu boste našli čudovite skalne klife, skrite turkizne lagune in dolge bele peščene plaže. Palawan ima skoraj 1800 otokov, kar ponuja veliko možnosti za raziskovanje. Je idealen kraj za ljubitelje narave in potapljanja, ki želijo pobegniti od množic.

El Nido je odlično izhodišče za raziskovanje bližnjega otočja Bacuit. Na voljo so štiri ladijske ture (A, B, C in D), ki vas popeljejo skozi skrite lagune in na samotne plaže. Tura A je najbolj obiskana in vas popelje v Veliko, Malo in Tajno laguno, kjer lahko s kajakom uživate v čudoviti naravi. Tura C pa odkriva romantične plaže, kot sta Tajna plaža in Skrita plaža. Poleg tur obiščite tudi kilometer dolgo plažo Nacpan, kjer boste uživali v miru in soncu.

Severneje se nahaja Coron, območje, ki je pridobilo mednarodni sloves predvsem po potapljanju na razbitinah japonske flote iz druge svetovne vojne . Te razbitine so se z leti preoblikovale v živahne umetne koralne grebene, ki ponujajo izjemne podvodne habitate za morsko življenje in nepozabno izkušnjo za potapljače. Poleg zgodovinskih razbitin je Coron znan tudi po svojih jezerih, zlasti po jezeru Kayangan, ki se pogosto omenja kot najčistejše jezero na Filipinih in s katerega se ponuja kultni panoramski razgled.

Jezero Barracuda pa privablja potapljače zaradi izrazitega fenomena termokline, kjer se toplejše in hladnejše plasti vode izmenjujejo, kar ustvarja fascinantne optične iluzije in temperaturne razlike. Dan je mogoče zaključiti z vzponom na goro Tapyas, od koder se odpre veličasten pogled na sončni zahod, ali pa s sprostitvijo v termalnih izvirih Maquinit, ki ponujajo idealno okolje za regeneracijo po aktivnem dnevu.

Palawan s svojo izjemno diverziteto, ki zajema neokrnjene lagune El Nida in zgodovinske podvodne razbitine Corona, jasno izkazuje svoj naziv 'zadnja ekološka meja'. Ta filipinski arhipelag, znan po svoji izjemni naravni lepoti in priložnostih za raziskovanje, nudi edinstveno kombinacijo avanture, romantike in globoke povezanosti z naravo. Ne glede na to, ali ste navdušen potapljač, iskalec miru na osamljenih plažah ali pustolovec, ki teži k raziskovanju skritih kotičkov, Palawan zagotavlja nepozabna doživetja in prizore, ki se zapišejo v spomin za vedno, ter potrjuje svojo pozicijo kot dragulj jugovzhodne Azije.