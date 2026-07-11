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Potovanja

Ohridsko jezero: eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili

L.G.
11. 07. 2026 02.54
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Medtem ko se poleti na hrvaški obali in grških otokih številni turisti spopadajo z gnečo, visokimi cenami in dolgimi kolonami, le nekaj ur vožnje stran obstaja destinacija, ki ponuja kristalno čisto vodo, odlične plaže, bogato zgodovino in precej bolj sproščeno vzdušje. Govorimo o Ohridskem jezeru v Severni Makedoniji.

To je eden tistih krajev, za katere mnogi vedo, le redki pa ga dejansko obiščejo. In prav zato je morda zdaj najboljši čas za obisk.

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Jezero, starejše od večine evropskih držav

Ohridsko jezero velja za eno najstarejših jezer na svetu in eno najstarejših v Evropi. Nastalo naj bi pred milijoni let, danes pa navdušuje tudi znanstvenike zaradi svojega edinstvenega ekosistema, v katerem živi več kot 200 endemičnih vrst, ki jih ne najdemo nikjer drugje na svetu. Obenem je z največjo globino 288 metrov tudi najgloblje jezero na Balkanu.

Njegovo naravno in kulturno vrednost je prepoznal tudi UNESCO, ki je Ohridsko regijo uvrstil na seznam svetovne dediščine.

Ohridsko jezero velja za eno najstarejših jezer na svetu in najgloblje jezero na Balkanu.
Ohridsko jezero velja za eno najstarejših jezer na svetu in najgloblje jezero na Balkanu. FOTO: Shutterstock

Zakaj ga primerjajo z italijanskim jezerom Como?

Ko prvič zagledate modrino jezera, obdano z gorami, hitro postane jasno, zakaj številni popotniki Ohrid primerjajo z veliko dražjimi evropskimi destinacijami. Razlika je predvsem v tem, da tukaj še vedno najdete precej manj gneče, pristnejše vzdušje in občutno ugodnejše cene.

Posebej privlačen je začetek poletja. Junij in zgodnji julij prinašata prijetne temperature, ogreto vodo in bistveno manj obiskovalcev kot vrhunec sezone.

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Plaže, ki presenetijo tudi ljubitelje morja

Mnogi so presenečeni, ko ugotovijo, da ima Ohridsko jezero vrsto urejenih plaž, kjer je mogoče plavati, se sončiti ali preizkusiti različne vodne športe. Kot piše Macedonia Top, je med najbolj znanimi plaža Kaneo, ki leži pod znamenito cerkvijo svetega Janeza Kanea in velja za eno najbolj fotografiranih lokacij v Severni Makedoniji.

Priljubljena je tudi plaža Gradište, ki ponuja številne aktivnosti na vodi, medtem ko bodo tisti, ki iščejo več miru, navdušeni nad manjšimi zalivi in manj obiskanimi plažami južno od mesta Ohrid.

Poseben pečat daje vodi izjemna čistost. Ponekod vidljivost sega tudi do približno 20 metrov, zato je jezero priljubljeno med plavalci, potapljači in ljubitelji fotografije.

Cerkev svetega Janeza Kanea.
Cerkev svetega Janeza Kanea. FOTO: Shutterstock

Mesto, kjer ima skoraj vsak kamen svojo zgodbo

Ohrid ni zanimiv le zaradi narave. Mesto velja za eno najstarejših stalno naseljenih območij v Evropi in je pravo zgodovinsko zakladnico. Med najbolj obiskanimi znamenitostmi so Samuelova trdnjava, antično gledališče Lychnidos ter slikovita cerkev svetega Janeza Kanea, ki stoji na pečini nad jezerom.

Zaradi številnih cerkva in samostanov je Ohrid nekoč nosil celo vzdevek 'Jeruzalem Balkana'.

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Kaj jesti?

Obisk Ohrida ni popoln brez pokušine lokalne kulinarike. Regija je znana po svežih ribjih jedeh, predvsem po znameniti ohridski postrvi, ki je eden zaščitnih simbolov jezera. Popotniki pogosto izpostavljajo tudi kakovostna makedonska vina in tradicionalne balkanske specialitete, ki jih strežejo v restavracijah ob obali.

Praktični nasvet za obisk

Če želite doživeti Ohrid v najboljši luči, se izognite vrhuncu avgustovske sezone. Konec junija in začetek julija ponujata idealno kombinacijo sonca, tople vode in še vedno razmeroma mirnega vzdušja. Takrat lahko brez težav raziskujete staro mestno jedro, se odpravite na izlet z ladjico ali uživate na plaži brez občutka, da si prostor delite s tisoči drugih turistov.

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Viri: UNESCO World Heritage Centre, Lake Ohrid, Macedonia Tourism, Sandal & Tanmanm, Allinmap, MacedoniaTOP, Travel and Tour World

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
ohridsko jezero severna makedonija balkan potovanje izlet počitnice
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