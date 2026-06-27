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Potovanja

Pozor, ko potujete: nevaren trik žeparjev je spet aktualen

B.R.
27. 06. 2026 03.58
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Po evropskih mestih se znova širi prevara, pri kateri nepridipravi uporabljajo lažni ptičji iztrebek kot izgovor za stik z žrtvijo. Turisti opozarjajo, da gre za dobro organizirano taktiko žeparjenja, ki se začne povsem nedolžno.

Prevara, ki se začne z navidezno nesrečo

Gre za vse bolj razširjeno ulično prevaro, znano kot "bird poop scam". Pri tej metodi storilci najprej ustvarijo situacijo, v kateri se žrtev znajde "umazana" – pogosto z neznano snovjo, ki posnema ptičji iztrebek.

Nato se pojavi "prijazna oseba", ki ponudi pomoč pri čiščenju. Prav ta trenutek pa je ključen. Kot navaja Newsweek, gre za usklajeno taktiko: ena oseba zamoti žrtev, druga pa v istem času neopazno izprazni žepe ali odtuji torbo.

Kako deluje prevara v praksi

Kot opisujejo tuji mediji, prevara skoraj vedno vključuje vsaj dve osebi. Prvi storilec žrtev opozori na "umazanijo" ali jo celo sam povzroči, drugi pa medtem izkoristi trenutek zmede.

Kot poroča The Sun, lahko tatovi v nekaj sekundah ukradejo telefon, denarnico ali kartice, medtem ko se žrtev ukvarja s čiščenjem in verjame, da ji nekdo dejansko pomaga.

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Zakaj ljudje nasedejo

Strokovnjaki opozarjajo, da je ključ uspeha te prevare psihološki pritisk. Ljudje se ob neprijetni situaciji, kot je "umazanija" na oblačilih, pogosto počutijo zmedeno ali celo osramočeno.

Zato hitro sprejmejo pomoč neznanca, kar storilcem omogoči, da v kratkem času izvedejo krajo. Kot navajajo mediji, je prav kombinacija zaupanja, hitenja in zmedenosti razlog, da se prevara uspešno ponavlja v več evropskih mestih.

Kako se zaščititi

Preprosti ukrepi, ki zmanjšajo tveganje:

- ne dovolite neznancem, da se vas dotikajo brez razloga

- torbo in telefon imejte vedno pod nadzorom

- če vas nekdo opozori na "umazanijo", se raje umaknite

- ne sprejemajte nenadne pomoči na ulici

Kot poudarjajo varnostni nasveti, je najboljša zaščita ta, da ne dovolite fizičnega kontakta v neznanih situacijah.

Prevara z lažnim ptičjim iztrebkom je še en primer, kako se klasične žeparske metode razvijajo v bolj prefinjene in psihološko dovršene oblike, ki jih je v trenutku težko prepoznati.

Po evropskih mestih se znova širi prevara, pri kateri nepridipravi uporabljajo lažni ptičji iztrebek
Po evropskih mestih se znova širi prevara, pri kateri nepridipravi uporabljajo lažni ptičji iztrebek FOTO: Adobe Stock

Najpogostejše prevare, ki lahko doletijo turiste

Prevara z zapestnico (friendship bracelet) – neznanec ti na ulici ali v turističnem središču na silo ali zelo vsiljivo nadene zapestnico, nato pa zahteva plačilo in lahko postane tudi agresiven, če zavrneš.

Lažni taksi ali predraga vožnja – neoznačeni ali neregistrirani taksiji turistom pogosto zaračunajo bistveno previsoke cene ali pa jih vozijo po daljših, dražjih poteh.

Restavracija brez jasnega cenika – v nekaterih turističnih krajih hrano postrežejo brez jasno prikazanih cen, nato pa na koncu račun močno preseže pričakovanja zaradi skritih ali dodatnih postavk.

Trik z denarjem na tleh – nekdo opozori na "najden denar" ali ga spusti na tla, medtem pa sostorilec v trenutku zmede izkoristi priložnost za krajo osebnih stvari.

Lažni turistični vodiči – osebe se predstavijo kot uradni vodiči in trdijo, da je znamenitost zaprta, nato pa turiste preusmerijo v drage trgovine ali ponujajo nepotrebno plačljive storitve.

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